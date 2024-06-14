父親節遊福田「飛」一般體驗

過兩日便是父親節，各位孝順子女不妨跟爸爸來個非一般的深圳遊。當中福田區鄰近落馬洲口岸，啱晒港人即日來回玩餐飽，首站可到摩天大廈全方位欣賞深圳美景，仲可利用VR翱翔天際，之後齊齊去按摩鬆一鬆兼嘗盡地道美食，爸爸肯定開心到飛起！

雲際觀光 VR過山車 FREE SKY雲際觀光層位於全世界第5高的平安金融中心的116樓，傲居深圳541米海拔高空。從地下乘坐高速電梯，只需要55秒即可到達。這裏佔地近1,400平方米，可同時容納上千人觀光，並設有36個觀光平台窗口，讓遊客360度無死角鳥瞰深港兩地天際美景。睇景以外，它還有多個活動空間，例如VR雲霄飛車模擬從大廈頂樓乘坐過山車，在雲霧與大廈之間穿梭，啱晒愛刺激的爸爸；環幕廳展示深圳近40年的歷史變遷；鏡面迷宮及光影隧道帶來沉浸式視覺體驗；仲有1,000噸的阻尼器供參觀，讓大家知道這「鎮樓神器」如何確保摩天大廈穩定。

泰式按摩 性價比高 爸爸平時工作辛勞，來到深圳梗係要揼骨鬆一鬆！泰姬SPA位於福田區沙嘴路，主打正宗泰式按摩，店內裝潢別具東南亞風格，而且環境清幽、私隱度高。服務包括泰式古法按摩、香薰暖油SPA、天然植物油SPA、肩頸頭按摩、泡泡浴全身SPA等，收費由148人民幣起，性價比高。其中香薰暖油SPA特設雙人套餐，可跟爸爸一起享用，香薰油有薰衣草、檸檬草、玫瑰3種選擇，加熱後有助放鬆肌肉，透過進退有序的按摩全身，加速血液循環，令人疲勞盡消。而且在此店按摩還會提供養生茶及糖水，服務周到。

粥底火鍋 潮汕美食 玩了大半天係時候請爸爸食大餐，汶和記在深圳有多間店舖，福田南園街分店的裝潢較親民，憑粥底火鍋吸引不少食客慕名前來。建議先品嘗粥底，之後再開始下肉，必點招牌肥牛加蛋、豬雜及大頭蝦，想鮮味一點可加入由瑤柱粒、臘腸、鹹蛋黃及香菇合稱的「靈魂四友」，配料經烹煮後鮮香濃郁。另一間今夜大排檔則以創新潮汕美食作招徠，位於卓悅INTOWN購物中心，從海鮮、燒烤到糖水應有盡有。招牌菜有膏油蟹、生腌蝦、草莓九肚魚、醬爆石合鵝腸及金不換爆炒角螺等，肯定食過翻尋味。

撰文：陳志滔