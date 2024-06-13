全球最豪米芝蓮一位難求

你食過最貴的一餐飯要多少錢？若以為千多港元一餐已經叫豪，今次介紹的餐廳絕對叫你瞪目結舌！最近知名富人新聞網LUXONOMY選出了全球7間最貴米芝蓮食府，除了食物質素超班，就連裝潢到用餐體驗都各具特色，縱使消費高昂仍一位難求，有機會的話不妨朝聖，好好犒賞自己！

西班牙：衝擊五感 科技饗宴 位於西班牙伊維薩島的Sublimotion被譽為全球最貴餐廳，由米芝蓮二星名廚Paco Roncero主理。餐廳每年只在夏季6月至9月開業4個月，其餘8個月閉門研發新菜式。開業期間每晚設宴兩場，每次招待12人，由於錯過了就要等一年，所以即使20道菜每人收費高達1,700歐元（約HK$14,463），預訂名額仍十分稀缺！餐廳面積約700平方呎，每一呎都被打造成把五感連結起來的科幻空間，例如點餐要戴上VR虛擬眼鏡，揭開餐牌會彈出各式神奇特效；大力拍枱擊碎餐桌上的虛擬冰塊，才能解封下一道菜式等。這裏每一道菜都有一個故事，上菜時餐桌及牆壁會隨之轉換畫面。以開胃涼菜為例，整個室內會轉換成寒冷場景，溫度下降同時會噴出煙霧，營造冰冷氛圍。每道菜伴隨不同燈光，並由著名電影作曲家為它們創作配樂，藉此呈現每一個故事，將故事串聯起來，就是一場歷經3小時的味覺之旅。

Paco Roncero師承世界知名的El Bulli主廚Ferran Adrià，奉行革新料理，上乘食材均經獨特的分子料理方法炮製，如將西班牙橄欖油變成液態氮，澆在麵包上呈現各種視覺變化；客人更可用試管調製血腥瑪麗，入口才知道真正味道。今年餐廳來到第10個年度，時至今日仍為饕餮帶來新體驗，可惜留位名單相當長，想親身體驗恐怕要等上一段時間。

上海：大隱於市 創意料理 Ultraviolet由法國名廚Paul Pairet於2012年創立，號稱全球第一間感官餐廳，投入資金逾250萬美元，並長期入選亞洲最佳50餐廳榜單之內。雖然它坐落於上海外灘，不過地址一直保持神秘，食客不能私自前往，要到用餐當天統一集合再由司機接載。據到訪過的食客透露，餐廳佔地約一萬平方呎，沒有窗戶只有四面白牆，用餐期間7部投影機會無間斷投射出不同畫面，空氣中瀰漫未知香氣，既像實驗室又像電影製片廠。

餐廳一天只接待10名客人，需要提前3個月預訂，定價每位$4,800至$8,888人民幣，入座時會有燈光投射出專屬銘牌，別具尊貴感。由於菜單均事前保密，只知道猶如紫外線般有UVA、UVB及UVC三個套餐，每周輪流「上演」，並分為淺嘗、野餐、早餐三個故事情景。全頓晚餐歷經10年構思而成，全程約5小時，中間有2次「中場休息」，每人均有20道菜及14種酒水配搭，每一道菜亦搭配獨特的餐具、影像、音樂與氣味，同時白牆會投射出菜式的名稱與資訊，驚喜連連。

Paul Pairet擅長改造食物，例如將葡萄木肉串放在玻璃罐如標本般展示；把鵝肝醬包裝成獨特模樣；又或把魚生跟薯條一起上碟，分別蘸沾上芥末醬及味噌醬食用，東西文化混搭衝擊，但吃起來卻異常和諧。

紐約：天廚坐鎮 即興發辦 Masa位於紐約心臟地帶時代華納中心，是當地唯一一間獲得米芝蓮三星殊榮的日本餐廳，也常被稱為美國最貴食府之一。餐廳只有26個座位，人均消費約1,000美元，預約需等上一個月，取消訂單也要付100美元。即使又貴又難Book，但無阻饕客慕名而來，皆因餐廳由人稱「壽司之神」的高山雅氏（Masa Takayama）開設。他早在1983年在洛杉磯開設10人座餐館「Ginza Sushiko」已享負盛名，當年不少美國人為吃一口壽司而專程搭飛機前往，及至2004年搬到紐約，並以自己名字命名新餐廳，時至今日仍被譽為當地日本菜天花板。

餐廳主打Omakase，這裏沒有菜單，所有菜式都由高山先生即興發辦，顧客不能提出要求，但他會用記住每位客人的口味和反應，下次顧客再光顧時就會為他們度身訂造。另外，餐廳擁有自己的運輸公司，保證食材每天從日本空運而來，並依季節及魚獲入饌。一個套餐通常包括9道菜，20多道壽司含吞拿魚、銀魚、針魚、藍鰭吞拿等昂貴魚類，魚肉分布雪花般的新鮮油脂，入口即化。另外，主廚一人掌握了多種日式烹調技巧，從高湯的出汁、炭燒的火候、鍋物的食材搭配，再到蕎麥麵的製作都是大師級；加上魚子醬、金箔、和牛、松露等頂級材料，在味道與奢華間取得完美平衡。

撰文：陳志滔

圖片：互聯網

日本和牛佐以烤肉醬，肉質軟嫩甘鮮，肉味濃郁。 每席僅限12人，每位都有專屬侍應照料。 葡萄木烤肉和鴨肝肉串以玻璃樽盛載，打開蓋時烤肉炭味撲鼻而來。 Paul Pairet指做菜如實驗，希望食客能領略當中的未知與驚喜。 餐廳裝潢設計簡潔雅致，猶如置身日本當地的高級食府般。 開胃菜之一的西班牙風乾牛肉火腿，伴以粟米碎與仙人掌形醬汁，色香味俱全。 主廚Paco Roncero 每道菜都充滿創意，例如把鵝肝醬炮製成獨特造型，相當吸睛。 Osetra魚子醬本身已鮮味十足，再搭配吞拿魚蓉，餘韻在口腔久久不散。 高山雅氏擅長將名貴食材加入日式料理之中。 食客可親手用試管調製糖漿，炮製出獨一無二的滋味。 魚生配美式薯條，分別沾芥末醬及味噌醬食用，極具玩味。 萬呎空間融入了動畫、音樂與香味，吃畢如走出夢境。 松露丸外層是黑松露片，內裏是壽司飯，入口飄香又有嚼勁。