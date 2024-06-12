必逛購物好去處 北京蒲點大轉型

國家鐵路集團日前宣布，京港、滬港直通車於6月15日起將轉用臥鋪動車，車程「夕發朝至」，如此安排令遊客更能善用觀光時間！適逢北京最近有多個注目熱點登場，其中國內人氣視頻平台便於海淀區開設了商業面積達3.8萬平方米、充滿新鮮感的商場。另外朝陽區亦有兩間重量級商場開業及翻新完成，絕對值得一逛！

特製形象 多變空間 去年年尾開幕、由抖音集團打造的全新商場1733商業空間，坐落於其北京海淀區大鐘寺的總部大樓下。商場連接北京地鐵12號綫和13號綫，包含地上一層、地下樓層和地鐵層，入口放置了大大隻UFO擺設，相當搶眼醒目。進駐商店集中在地下一、二層，覆蓋了餐飲零售、潮流服飾、休閒娛樂和寵物商店等類型，國內人氣品牌如跳海酒館、喜茶及T11超市等均在場內開業。而商場的一大特色是與租戶一同探索經營方式，令這裏的店舖有着與別不同的商舖形象，例如喜茶在此開設了全國唯一一間鏡像主題概念店，T11則以「生活靈感雜誌」為理念打造全國首間生活方式集合店等。與此同時，商場空間亦沒有既定的中庭、通道、室內及室外區分，可按不同情況作出變陣，為訪客帶來更多新鮮感。另外，場內各處亦少不了藝術裝飾和互動裝置，滿足大家的打卡興致！

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潮店林立 名師作品 位於北京朝陽區亞奧商圈在今年年初有新商場北辰薈開幕。面積約5.5萬平方米，包含地下一層、地上三層，店舖涵蓋餐飲美食、時尚潮流、網紅書店等，注目店有PAGEONE黑膠店、時尚買手集合店B1OCK & POCKET by B1OCK、高端湘菜館千禧國湘等，有約百間店舖進駐。另外，商場引入了多名國內外重量級藝術家的作品， 例如有由荷蘭著名藝術家、「大黃鴨之父」Florentijn Hofman所設計的巨型動物雕塑、當代藝術家張占占全新作品「轉轉貓」互動裝置，以及新興藝術家孔令昕與美國藝術家Joan Farrenkopf共同創作的作品等。至於3樓則打造了5,000平方米的北京首個超級屋頂餐酒微醺體驗街區，可邊小酌邊居高臨下，把旁邊的「鳥巢」國家體育場、水立方、奧林匹克塔等地標盡收眼底。同樓層還設置一個400平方米的雙中庭展示空間和300平方米的共享階梯空間等，帶來更多趣味體驗。

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以舊換新 人氣夜場 位於北京朝陽區三里屯路的T+MALL，前身為通盈中心，經過全面翻新後於去年年底重新開幕。商場涵蓋地上六層和地下三層，以時尚年輕為定位，融合零售、餐飲、娛樂、文化等多元化業態，匯聚了多個知名品牌之外，更不乏注目夜蒲好去處。例如引入青年文化品牌AKOMA，開設了該地區的首間夜店，店舖佔地1,200平方米，每層樓底達5.5米，採用頂級專業音響設備，增加現場互動效果，另設55個VIP座位、7個特色包廂。此外，商場的5至6樓亦設有一個集視覺、聽覺、味覺於一身的Live House主空間，這間由品牌SL Live開設的首間品牌形象旗艦店，面積達1,600平方米，樓高達8.5米，每天也有音樂團隊進行36場現場表演，務求營造出可媲美大型演唱會的感官震撼，更有餐飲酒水供應，為年輕人帶來耳目一新的玩樂感受。

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臥鋪直通車知多啲 京港和滬港直通車將於6月15日起升級由臥鋪動車運行，總站由香港紅磡改為西九龍，逢周五、六、日、一各開一對列車，當中由西九龍高鐵站往北京西站的班次（D910）於6:24pm開出、翌日6:53am便到達首都。列車均為16卡配置，由13卡臥鋪、1卡餐車及2卡二等座車廂組成。通達範圍更加廣泛，可在京港、滬港高鐵列車沿線的石家莊、廣州、深圳北等多個站點出發或到達。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

商場以思想年輕的客群為對象，場內的裝潢摩登時尚。 T11首間生活方式集合店為目標客群特製相關產品。 PAGEONE黑膠店吸引不少音樂發燒友慕名而來。 騎行文化品牌RE而意亦在北辰薈開店，提供一站式單車零售及維修等體驗。 品牌SL Live開設的Live House主空間， 每天均有現場音樂表演。 京港和滬港直通車於6月15日起由臥鋪動車運行。 場內到處可找到抖音心動裝置或路標等打卡位。 採用開放式空間設計的商場，除了店舖店面更多變化，亦有展示空間舉行不同活動。 千禧國湘裝潢格調高級豪華。 由Florentijn Hofman創作的粉紅鳥雕塑，設置在3樓的空中花園。 Live House主空間有餐飲酒水供應，可邊暢飲邊享受音樂。 列車設有睡眠設施，並採用「夕發朝至」的行駛方式。 北京人氣餐廳跳海酒館於場內開設了分店，店內空間以北京傳統民居「三進院」為概念。 商場開幕首日即吸引了1.5萬人次到訪，人氣相當旺盛。 最新進駐商場的婕妮王超市，搜羅全球3萬多款產品，包括葡萄酒、肉類和蔬果等。 翻新後成為北京首個擁有三面戶外高清螢幕的商場。 商場引入了意大利社區餐廳Alimentari Grande華北首店。