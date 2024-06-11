2.5億美元玻璃船 「X3」動感全接觸

玻璃是一種奇特的物料，本來平平無奇的東西一旦用玻璃製造，總是令人刮目相看，由童話故事中的玻璃鞋，到今次介紹的概念遊艇「X3」，無不例外，無怪乎後者的預計造價高達2.5億美元（約19.5億港元）了！

色澤夢幻 概念遊艇「X3」是出自英國設計師Oliver Clarke的構思，屬於一艘以鋼、鋁、碳纖維，結合玻璃製造的三體船，長度110米，寬度40米，總噸位為3,500GT。從預想圖所見，「X3」的船體寛闊而纖薄，配上色調柔和的Tiffany Blue塗層，在湛藍的海水映襯下，予人清新、夢幻的感覺。上層建築呈現「U」字形，並以玻璃作為牆身，令「X3」猶如一座海上玻璃之城。

海上競技場 根據設計師的初心，「X3」的誕生是希望將陸上舉行的運動盛事移師到海上進行，並為極限運動員打造一個獨特的競技平台，因此船上有多項運動設施。除了泳池外，還有滑板場、網球場、攀石牆，以及一個附設觀眾席的標準籃球場，而後者更可按需要變成舉行舞會或其他競技項目的場地。

順帶一提，上層建築的側面裝有一幅兩層樓高的電子屏幕，可作為轉播體育賽事之用。

性能卓越 作為一艘三體船，「X3」可提供寬敞的活動空間，加上有6層甲板，最多可容納12位乘客和18名船員。從平面設計圖所見，頂層甲板是戶外休息區，還有兩個直升機停機坪；貴賓獨享一層，當中設有貴賓休息室、娛樂室、酒吧等；往下一層是餐飲中心；運動設施集中於主甲板；最底兩層則為船員休息室和儲物室。另外，基於三體船的船身寬闊，未必能駛進部分碼頭停泊，設計師特意增設一艘50米長的附屬艇作接載之用，考慮周全。

性能方面，「X3」由柴油電動推進系統和吊艙式推進器驅動，最大速度可達25節，而在17節的巡航速度下，可航行3,000海里。

同場加映 漂浮小紅屋：Cube Houseboat

由意大利設計師Jacopo Leoni構思的概念遊艇，靈感來自「功能主義之父」——瑞士裔法國建築師Le Corbusier的作品，以鋁製排水型雙體船船體為基礎，長18米，具有略為彎曲、不對稱、棱角分明等特點，其上層建築則以耐用鋁合金和紅色強化玻璃打造，跟白色船體形成鮮明對比。

雖然「Cube Houseboat」的體積小巧，卻設有3層甲板，位於上層的飛行甲板可擺放躺椅，讓船主享受日光浴，主甲板設有帶私人按摩浴缸的主人套房，還有泳池等休閒設施，其下方則是機械空間和儲物空間；另外，船尾區域除了設有存放水上玩具的倉庫外，更有一個迷你版海灘俱樂部。性能方面，它配備兩個由柴油發電機驅動的螺旋槳，能實現平穩高效的航行。

反光大積木：Glass

變幻無常的海上景觀，令人百看不厭，有見及此，出身於美國加州藝術學院建築系的年輕設計師Lujac Desautel帶來了概念遊艇「Glass」。它以小水線面雙體船（SWATH）為基礎，橫樑寬度比單體船大得多，而獨特之處在於上層建築由3個巨型立方體堆疊而成，令人聯想起砌積木，富有層次感。另外，這艘概念遊艇以「Glass」命名，因上層建築的牆身以落地玻璃覆蓋，可給船上的人提供最廣闊的觀景視野。從預想圖所見，「Glass」的立面像鏡子，可以就不斷變化的周邊環境作即時回應，遠看像一幅反光大畫布。至於內部設計以米色和灰色為主，走簡約路線，卻又十分優雅，設施更是應有盡有。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

一身Tiffany Blue的「X3」，跟海水互相輝映。 頂層甲板設有戶外休息區及兩個直升機停機坪。 位於上層的飛行甲板，景觀開揚，適宜用來享受日光浴。 以紅色強化玻璃打造的上層建築，跟白色鋁製船體形成鮮明對比。 加入巨型積木裝備，兒童套房的設計可謂別具心思。 「X3」可容納一個附設觀眾席的標準籃球場。 主甲板可找到泳池、攀岩牆等設施。 主人套房設於主甲板，同一層設有泳池等設施。 以小水線面雙體船為基礎，令「Glass」的橫樑寬度比單體船大得多。（Lujac Desautel） 「Glass」的上層建築獨特，好像由玻璃積木堆疊而成。 側面的電子屏幕，可用作轉播體育賽事。 從預想圖所見，「Cube Houseboat」猶如一座在海上漂浮的紅色小屋。（Jacopo Leoni） 縱使船身小巧，尾部依然有海灘俱樂部。 透過落地玻璃，船主可隨時直擊變幻無常的海上景觀。 船上的生活空間寬敞，泳池等設施應有盡有。