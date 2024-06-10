夏日「爽」爆！同頭油講ByeBye

夏日天氣翳焗濕熱，即使妝容幾咁精緻，在高溫下不一會便感到油光滿面，尤其是鍾意劉海髮型的女士，更會因汗水和油脂而令頭髮扁塌。今個夏天想時刻保持頭部和面部清爽，就要做足控油工夫喇！

劉海秀髮 保養宜忌 夏天常遇到的尷尬位，就係出街個頭油淋淋，尤其是近年興起劉海，頭油令秀髮黏稠失去飄逸感，完全破壞形象。別以為勤洗頭就能去油，皆因洗頭太密會刺激頭皮；選用高含油量和保濕劑的柔順洗髮水，容易增加頭髮重量，變得更易出油。而護髮素或護髮精油只適用於頭髮下半部分，常接觸頭皮有機會阻塞毛孔。

洗頭時亦要注意水溫，因為太熱會傷害頭皮表層皮脂膜，影響正常分泌，水溫大概在攝氏30至38度為佳。洗髮水用量約兩個5元硬幣大小，先加水揉至起泡再洗，清潔時微微用力洗走頭皮上的皮脂，再清洗頭髮才夠乾淨。有研究指，自然風乾頭髮會令水分蒸發，讓頭髮變得乾旱；而且頭髮變濕，毛囊外層處於擴張狀態，容易傷害頭皮，故洗頭後應盡快吹乾，但要留意過熱強風會損害髮質，宜適時以凍風降溫。

適當洗面 潔膚用品 適當的油分可滋潤肌膚，但油脂分泌過盛，就容易搞到滿頭都是油。很多人以為勤洗面便能去掉多餘油分，其實這是錯誤觀念，因為洗面過頻沖走油脂，皮膚會變乾再分泌油脂，反而變得更油，每天早晚洗臉一次其實已經足夠。大家除了清潔T字位和鼻翼外，還要留意頭髮兩邊和額頭近髮線的位置，確保完全洗淨。

有些人以為用清水洗面省時方便，可惜只用清水不能好好控制油分，加上每個人的皮膚都不一樣，挑選潔膚產品時，如使用後感到清爽，又不會太乾、太油或太繃緊，就是適合你的肌膚了。如果使用潔膚產品後都未能控油，大家可按皮膚狀態或向專業人士查詢，試用含控油或果酸成分的洗面產品。中醫角度方面，常吃煎炸辛辣食物容易令體內濕熱，從而使面油分泌過多。可先戒過多肉類、肥膩食物和凍飲，再加上適量運動，出汗後加速新陳代謝，排走濕氣和毒素，亦有助身體控油。

小貼士！妙用碎粉更飄逸 想擁有飄逸劉海，可先用捲髮棒營造弧度，加小量噴霧固定，避免緊貼額頭而變得油膩；除了吸油紙，額頭可以上一層碎粉來控油，當覺得髮絲出油，利用粉撲將碎粉輕拍至髮根位置，即可令劉海變得飄逸 。

撰文：林佩婷

部分圖片：互聯網