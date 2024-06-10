美酒佳餚「醉」歎限定盛宴

蟲草花鹹檸檬東星斑 配 2019 Freeman Winery Gloria Estate, Pinot Noir, Russian River Valley, USA

魚肉加鹹檸檬炮製成鹹爽味道，與富果香的紅酒搭配，酒的單寧和香氣能提升魚肉的鮮味，並降低酸度。

話咁快又到父親節，對於默默耕耘又愛摸吓酒杯底的爸爸，何不請他享用一頓醇酒佳餚配套餐，似乎更討爹哋歡心。無論是高級中菜，又或是意日菜式，配葡萄酒或清酒，和爸爸乾杯，必定哄得對方好歡喜。

香檳開胃爽口 位於西九一間五星級酒店米芝蓮二星中菜廳，於即日至7月31日推出由劉秉雷主廚設計的6道菜「海參御席」，每道菜式配上由首席品酒師Benson Yan悉心搭配的葡萄酒，提升餐膳體驗。用餐前，先來一杯爽身而富果味的香檳，和爸爸邊傾邊欣賞高空靚景，齊齊忙裹偷閒。

前菜有大紅乳豬件、三文魚籽煎帶子和五香山珍熏鵝，富油分和濃郁氣息的開胃小點配來自日本山梨縣的Rosé，輕盈和富果香的酒體，平衡了小點的鹹膩味道。

突出海產鹹鮮 經低溫油泡的智利螺肉，與雞樅菌製作成「薑葱鮮菌百螺花」，以及特別為父親而設，選用營養豐富、補腎益精的慢煮24小時澳洲烏參配蝦籽，佐以富花果香、牛油香及熱帶水果風味的美國Chardonnay白酒，Benson指這款富多層次香氣的白酒，配芳香的菇菌，又或是配加蠔油汁、蝦籽的海參，均能提升食材的味道和質感。

另一道蟲草花鹹檸檬東星斑，鹹檸檬加糖和醋拌勻，增加層次又降低鹹度，配中度至高度酒體的Pinot Noir紅酒，適中的單寧和香氣，平衡了鹹檸檬的酸度，又提升魚鮮味。最後的甜品是「甜品薈萃」，有中西合璧的香杧楊枝甘露、芝士奶油酥餅和杏仁水晶粿，配帶梨香和花香的甜酒，剛好讓味蕾變得清新，圓滿作結。

（查詢電話：2263 2270）

混搭意日料理 位於尖沙咀意日餐廳於即日至6月23日期間推出由意大利菜行政主廚Ilaria Zamperlin及日本菜行政主廚岩橋達也合作設計的7道菜「Ankh嘗味套餐」，一系列海鮮菜式配美酒，鮮香醉人。這個套餐精彩之處是意大利菜及日本菜分別搭配日本酒及意大利葡萄酒，搭配出新鮮感十足的用餐體驗。

頭盤是日式藍鰭吞拿魚他他，魚肉經洋葱醬、明太子粉和日本葱等醃製，伴以自家製高湯啫喱和黑魚子醬，配意大利Franciacorta氣酒，平衡了油香和鹹味，並加強了柑橘風味。用魚子醬罐盛載的阿拉斯加帝王蟹肉，面層鋪滿魚子醬和食用花，選酸度高的清酒，和菜式內的醬油、鹹味配搭，味道突出。

平衡油膩又添香 主食有輕煎帶子三文魚日式素麵配螢光魷魚和三文魚籽及自家製龍蝦意大利雲吞，前者配意大利Riserva珍藏級別的白酒，為菜式加添煙熏和香草氣息；後者配以傳統生酛方式釀造的清酒，酒體爽口的旨味和酸度，有助平衡菜式的油膩感。主菜有銀鱈魚西京燒或燒羊架，兩款菜式都可配帶野莓香氣的紅酒，並為鱈魚加添酸香，亦能平衡羊架的膩口感。最後品嘗加入Prosecco、清酒或意式拔蘭地製作的「威尼斯雪葩之醉」和水信玄餅，呷一口麥燒酎Spanish Orange，充分感受柔滑口感和荔枝風味。

（查詢電話：3427 2288）

打邊爐配乜？ 在家中用餐，大家未必每道菜都配一款酒，Benson指有時可按食物種類來搭配，以香檳為例，除可配魚子醬或生蠔，與濃郁和複雜的食物或味道也匹配。如避風塘或炸海鮮，菜式的油分和辣椒等辛香口感，配香檳可解油去膩。港人最愛的打邊爐，海鮮和肉類等大多蘸加入不同配料的豉油享用，香檳的氣泡能平衡複雜的味道。

撰文：林佩婷

攝影：胡振文

蝦籽扣原條烏參 配 2021 00 Wines, ＂VGW＂, Chardonnay, Willamette Valley, USA

澳洲烏參（禿參）灑上蝦籽，鮮香彈牙，配富花香和牛油香的白酒，令海參味道和質感更豐富。 花膠龍蝦湯燴米線

龍蝦頭加入熬煮湯汁，放入花膠和龍蝦肉，鮮甜入味。 擁有高樓底及開揚景觀的用餐區。 輕煎帶子三文魚日式素麵 配 Fiano di Avellino Riserva ’Stilema’, Mastroberardino, Italy

抹茶味麵條配時令螢光魷魚、三文魚籽和素湯底，佐以帶煙熏和香草氣息的紅酒，鮮香沛然。 （右）意大利菜行政主廚Ilaria Zamperlin及（左）日本菜行政主廚岩橋達也 天龍獻粹 配 2022 Grace Wine Rosé, Yamanashi, Japan

散發士多啤梨果香的日本山梨縣粉紅酒，佐以富油香的大紅乳豬件、鮮味三文魚籽煎帶子或具煙熏氣息的五香山珍熏鵝，酒的果香和食物互相平衡。 主廚劉秉雷師傅 藍鰭吞拿魚他他 配 Franciacorta Saten, Barone Pizzini, Italy

吞拿魚加入多種佐料，伴高湯啫喱及魚子醬享用，酒的氣泡和柑橘風味平衡了油脂和鹹味。 自家製龍蝦意大利雲吞 配 惣譽生酛仕込特別本釀造清酒

餡料有龍蝦、薯仔和Ricotta芝士，配番茄香草清湯，和富旨味及酸度的清酒搭配，能提升鮮味。 餐廳擁有開闊的維港景觀，晚上氣氛一流。 薑葱鮮菌百螺花

低溫泡油至剛熟的厚身螺肉，柔軟鮮香，配2021 00 Wines,＂VGW＂, Chardonnay, Willamette Valley, USA白酒的複雜香氣，和菇菌及海鮮很夾。 首席品酒師Benson Yan 阿拉斯加帝王蟹 配 手取川山廢仕込清酒

蟹肉加法式酸忌廉、香葱和檸檬皮拌勻，表面鋪魚子醬，佐以酒精味重和酸度高的清酒，和菜式的醬油味很夾。 銀鱈魚西京燒 配 Pinot Nero ’Red Angel’, Jermann, Italy

魚肉以清酒醃製，塗上西京味噌烤燒，淋上味醂，與帶野莓香氣葡萄酒搭配，口感酸爽。 香檳幼滑泡沫和酸度，配炸物或油分重的食物都無問題。