絕美景色！泰國最長天空步道

海拔80米的Beyond Skywalk，是泰國目前最長的玻璃天空步道。

近年玻璃橋成為了人氣觀光設施，世界各地不少景點都加入興建行列，作為吸引遊客的手段！位於泰國攀牙灣的度假村最近便設置了長180米、海拔80米的玻璃天空步道，到此一行既可飽覽安達曼海與形狀各異的小島構成的優美風景，還能感受猶如在空中漫步的刺激。另外馬來西亞和越南亦各有話題十足的玻璃橋登場，教你享受美景當前與腳底下空蕩蕩的雙重震撼！

攀牙府：三層玻璃 高空賞海 於上年年底開幕、設在泰國攀牙府達瓜通縣的沙灘度假村Beyond Skywalk Nangshi，除了設有58間不同類型的客房及Villa外，更擁有耗時近2年、斥資約THB1億6,500萬（約HK$3,511萬）興建的玻璃天空步道。這條180米長步道的玻璃地板以30毫米厚的三層玻璃製造，每平方米可承重500公斤，感覺十分穩陣。賣點是可讓遊客從離地80米高的有利位置欣賞對出攀牙灣360度美景，眼前的安達曼海散布着眾多大小不一的陡峭島嶼，令人見識到大自然的鬼斧神工。步道中央部分提供了最佳的觀賞角度，該段橋身更略為寬闊，方便大家在此打卡留念。而且步道的營業時間為朝6晚7，天氣好時能在此觀賞到美麗的日出和日落。度假村其他設施還包括步道旁邊的咖啡店，就算你沒有膽量走上步道，也可邊飲食邊欣賞美景。住宿區附設專屬無邊際泳池，同樣可飽覽美景，另外設有池畔酒吧讓你放鬆暢飲。收費成人THB500（約HK$106），含THB300（約HK$64）飲品券。

浮羅交怡：鷹頭造型 懸臂平台 提起馬來西亞浮羅交怡的熱門景點，應該會想起飛越瑪金樟山的空中纜車。該纜車景區多年來增建了天空之橋、天幕劇場及3D藝術博物館等人氣設施，最近更有鷹巢空中玻璃走道（Eagle's Nest Skywalk）登場！ 該步道位於瑪金樟山海拔645米之上，全長38米，是目前世界上最長的獨立式懸臂玻璃底平台。只見懸掛在空中的玻璃步道採用了老鷹頭造型，踏足全透明的玻璃地板絕對考你膽量，行到盡頭可俯瞰整個浮羅交怡的優美景色，兼且橋上有可愛的鳥巢和鳥蛋裝飾可以打卡。到了晚上整座步道更會亮起紅藍綠的燈光，十分奪目。購買套票還可順道前往天幕劇場，內裏配有12台高清投影機以及360度的3D立體螢幕，讓人體驗被影像環繞的奇特感受。而乘坐空中纜車前往步道時，不妨挑選玻璃底纜車車廂，令約 15 分鐘的旅程可以不一樣角度觀賞熱帶雨林和瑪金樟山壯麗風景。步道費用（包含來回纜車及天幕劇場）成人RM 68（約HK$116）。

山羅省：榮獲認證 視聽效果 要挑戰世界之最，就要到越南西北部山羅省木州國家旅遊區一趟。該處包含娛樂區及體驗住宿區等區域，前者最注目的設施莫過於在2022年啟用、獲健力士世界紀錄認證為全世界最長玻璃橋的白龍玻璃橋（Bach Long Glass Bridge）。該橋長632米，寬2.4米，分別由290米的吊橋和342米依懸崖而建的棧道所組成，最高點距地面約150米，地板採用法國聖戈班生產的三層強化玻璃，厚度為40毫米，橋上最多容納500名遊客。走在橋上可以360度盡賞周邊的群山風景，另外橋上配備了照明和音響系統，給予遊客更強烈的視覺及聽覺效果。娛樂區同時有不少好玩設施，包括可展開水槍大戰的划船之旅、總長度600米的高空滑索之旅、長逾250米的充氣坐墊滑行體驗，還有高卡車及兒童遊樂設施。住宿區方面共有三種住宿選擇，包括子彈火車造型的The Bullet Train Hotel、彩色露營小屋及豪華露營，各適其適。白龍玻璃橋費用成人VND550,000起（約HK$169）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

步道中段部分是觀賞攀牙灣的最佳角度，記得在此打卡留念。 度假村附設無邊際泳池，同樣可欣賞美景。 底部由玻璃製造，連扶手也是玻璃，行多幾步可能會覺得腳軟。 天幕劇場是甚具人氣的戶外穹頂設施。 吊橋部分為290米，底部全為通透玻璃，坐下來拍照也很漂亮。 The Bullet Train Hotel採用子彈火車造型，內裏裝潢摩登。 步道於朝6晚7開放，校啱時間有機會碰上日出和日落。 獨幢別墅共有兩間客房，適合一家大細或兩個家庭入住。 要登上玻璃步道，需先乘坐空中纜車，它是世界上最陡峭的纜車之一。 可順道前往位於山腳的東方村，該處是富有東南亞情調的花園。 依懸崖而建的棧道長約342米，底部同樣是玻璃製造。 供團體入住的豪華露營，外觀甚具科幻感，並有專屬泳池。 邊賞景邊享用早餐，倍覺美味。 鷹巢空中玻璃走道是目前最長的獨立式懸臂玻璃底平台。 全長125米的天空之橋，懸掛在瑪金樟山兩座山頭之間的深谷上，絕對值得一看。 長632米的白龍玻璃橋，獲認證為全世界最長玻璃橋。 坐在充氣坐墊上，從彩虹設計的斜坡上滑下來，刺激好玩。