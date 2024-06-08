SKYTOP概念開篷跑車優雅擔當

早於埃斯特莊園Concorso d’Eleganza車展活動，BMW為車迷帶來旗下「優雅擔當」Skytop概念開篷跑車。

每年在意大利北部的埃斯特莊園（Villa d'Este）都會上演一場「優雅的競賽」Concorso d'Eleganza車展活動，不僅平時難得一見的古董車及經典車會聚集於此，不少車廠更會帶來旗下概念新作。像寶馬（BMW）今年便派出最新「優雅擔當」—— Skytop概念開篷跑車，出席這場年度盛會。

獨特漸變色 大師匠心獨運 雖然寶馬近年積極推出電動車，但新發表的雙門兩座位概念開篷跑車Skytop，並非以電馬達驅動，反而配備旗下最強的V8動力，亦即是跟現行M8 Competition跑車相同的4.4L V8雙渦輪增壓引擎，據悉廠方計劃將其限量生產，車迷是否心心眼先？而其造型參考自傳奇的Z8開篷跑車，車身有多條由前部一直延伸至後部的簡潔線條，肌肉感及雕塑感兼備之餘，亦顯得分外優雅。車身配色更是獨特，以柔和的鍍鉻銀為主調，背部向天部分則採用由磚紅色過渡到鍍鉻銀色的獨特漸變效果，可說是寶馬Dingolfing廠房車漆大師的匠心獨運之作。

凸出鯊魚鼻 迷你翼門把 廠方標誌性的鯊魚鼻車頭，在Skytop身上進一步凸出，倒V般向前凸出的引擎蓋及下擾流，配以帶發光飾框面罩及一對堪稱是廠方目前最薄的新款LED頭燈，格外引人注目。頭燈起用特別開發的超薄銑削鋁製支架，還融入整合所有照明功能的複雜細節，技術少一點都難以做到。尾部設計更是獨特，採用類似Boat Tail設計，尾冚中央鑲有長條形鋁製飾件，正好跟兩邊凹陷、中間隆起的引擎蓋互相呼應。一對車門既不設傳統門把，亦棄用近年大行其道的隱藏式設計，取而代之是巧妙地整合到門肩的迷你翼門把，配上帶有精密薄片的輕合金輪圈，進一步增強其外觀的獨特性。

水晶波棍旋鈕 幻彩光芒 為方便出行期間展開舒爽的開篷駕駛旅程，其硬篷頂刻意採用便於收藏入行李箱間隔的斬半式左右幅手動裝拆設計。拆下後整個車廂連座椅後方、結合了B柱側鰭和可升降尾擋風玻璃的獨特防滾架設計，頓時變得無遮無掩。車廂鋪陳由錶台到操控台、內門板、座椅以至其後方的防滾架，皆以復古味十足的磚紅色高級皮革包覆；其中內門板更採用靈感源自Brogue風格皮鞋的特色釘孔雕花細節作點綴。不單操控台上的波棍及旋鈕，軚環及座椅頭枕更特別鑲嵌上優雅的彩色水晶，在不同光線折射下呈現幻彩般的光芒，倍添貴氣。

本地車訊：第3代Panamera抵港 旗艦陳列室投入服務 進化至第3代的保時捷（Porsche）Panamera運動型豪華房車早前正式抵港，發布活動亮相的是入門Panamera配上經改良的2.9L V6雙渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別達353PS和500Nm，極速提升至272km/h。另輸港的還有混能Panamera Turbo E-Hybrid車型，搭載經改良的4.0L V8雙渦輪增壓引擎及集成至8前速PDK雙離合器波箱外殼中的190PS（140kW）電馬達，綜效馬力及扭力達680PS及930Nm，0~100km/h加速只需3.2秒完成，極速達315km/h；配上25.9 kWh電池可提供91km（WLTP）純電續航力。而廠方將PASM主動式懸掛調整系統的雙閥門氣壓減震器列入新Panamera的標準配備；另為Panamera E-Hybrid車型提供能自動調整車高的Porsche Active Ride主動懸掛系統選配。

順帶一提，全新香港保時捷旗艦陳列室已經投入服務，坐落灣仔的陳列室共有3層，連同交車專區總面積逾3萬平方呎，讓車迷體驗「Porsche Exclusive Manufaktur Partner」個人化客戶服務，打造獨一無二的車款。

撰文：林登麗