同爸爸慶祝豪擦早午餐
每年一度的父親節，大家想和內斂的爸爸慶祝，都要絞盡腦汁、各出奇謀；其實一個豐富的早午餐似乎是個好選擇。無論是惹味又多選擇的西班牙菜單，又或是啖啖肉的扒房滋味，相信都可以令一眾爸爸肚皮大滿足。
中環：西班牙美饌
西班牙Tapas選擇多多，最適合邊歎邊聊，歡聚周末！中環新派西班牙餐廳於6月15日至16日推出父親節早午餐嘗味菜單，包括二人分的頂級海鮮拼盤，兩款自選前菜，包括以牛油麵包釀自家製蟹肉他他醬沙律，再加越南軟殼蟹製作的螃蟹包，分量十足。愛香口的可揀選酥炸火腿丸子，鹹香惹味；另有俄羅斯薯仔沙律和生菜沙律等選擇。主菜方面，適合分享的西班牙大紅蝦飯，米飯加蔬菜汁煮至入味，再配海鮮和龍蝦湯等，層次豐富。還有黑松露牛面頰、烤春雞、西班牙章魚或阿拉斯加比目魚等，最後以精美甜品作結，夠晒飽足。
（查詢電話：2703 0810）
尖沙咀：意式扒房
若父親是食肉獸的話，尖沙咀精品酒店高級意式扒房於6月15日至16日推出的父親節早午餐就非常適合，可無限添加的頭盤和意粉有黑松露生牛肉他他、薄切生牛肉或番茄肉腸自家製意粉等。主菜的炭燒牛肉拼盤，除有烤羊架和慢燒牛肋骨外，大家還可按喜好揀選澳洲黑安格斯Cube Roll、美國M5至M6和牛Chuck Flap或意大利Carima牛扒，甜品有無限添加的意大利聖若瑟泡芙，還可以升級暢飲各款美酒呢！
（查詢電話：3550 0339）
撰文：林佩婷
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