同爸爸慶祝豪擦早午餐

頂級海鮮拼盤

有法國芬迪奇生蠔和珍寶虎蝦，加入牛油果蓉、海藻和三文魚籽製作的吞拿魚韃靼，以及用帶子、龍蝦肉、酸醃比目魚加橘子汁和海膽汁混合的刺身，酸爽開胃。

每年一度的父親節，大家想和內斂的爸爸慶祝，都要絞盡腦汁、各出奇謀；其實一個豐富的早午餐似乎是個好選擇。無論是惹味又多選擇的西班牙菜單，又或是啖啖肉的扒房滋味，相信都可以令一眾爸爸肚皮大滿足。

中環：西班牙美饌 西班牙Tapas選擇多多，最適合邊歎邊聊，歡聚周末！中環新派西班牙餐廳於6月15日至16日推出父親節早午餐嘗味菜單，包括二人分的頂級海鮮拼盤，兩款自選前菜，包括以牛油麵包釀自家製蟹肉他他醬沙律，再加越南軟殼蟹製作的螃蟹包，分量十足。愛香口的可揀選酥炸火腿丸子，鹹香惹味；另有俄羅斯薯仔沙律和生菜沙律等選擇。主菜方面，適合分享的西班牙大紅蝦飯，米飯加蔬菜汁煮至入味，再配海鮮和龍蝦湯等，層次豐富。還有黑松露牛面頰、烤春雞、西班牙章魚或阿拉斯加比目魚等，最後以精美甜品作結，夠晒飽足。

（查詢電話：2703 0810）

尖沙咀：意式扒房 若父親是食肉獸的話，尖沙咀精品酒店高級意式扒房於6月15日至16日推出的父親節早午餐就非常適合，可無限添加的頭盤和意粉有黑松露生牛肉他他、薄切生牛肉或番茄肉腸自家製意粉等。主菜的炭燒牛肉拼盤，除有烤羊架和慢燒牛肋骨外，大家還可按喜好揀選澳洲黑安格斯Cube Roll、美國M5至M6和牛Chuck Flap或意大利Carima牛扒，甜品有無限添加的意大利聖若瑟泡芙，還可以升級暢飲各款美酒呢！

（查詢電話：3550 0339）

撰文：林佩婷

西班牙大紅蝦飯

紅蘿蔔乾、洋葱和番茄等慢煮24小時成醬汁，再加炒魷魚、魷魚膽汁和龍蝦湯等燴煮米飯，鮮味十足。 炭燒Carima牛扒

意大利穀飼牛肉，經45日乾式熟成，別具風味。 炭燒Chuck Flap M5牛扒

油花均勻，燒至外表焦脆，肉質腍滑細膩。 招牌生牛肉他他

選用牛臀肉炮製，配特製海鹽及橄欖油，味道豐腴。