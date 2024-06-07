高級湘菜滋補惹味

走高級路線的內地過江龍名店「湘舍壹號」，一直堅持用優質食材配傳統食譜，負責人李單（Linda）指九成食材來自當地及自家培育基地，除有滋補的菜式外，還不時推出新菜。趁父親節來臨，不妨帶爸爸感受辣中帶香的湖南菜式，大擦一餐。

養生甲魚裙邊 想為日夜辛勞的爸爸補身，首選紅煨甲魚裙邊，Linda指做這道菜只會選用自家圍湖散養的公甲魚裙邊，質感肥厚，裙邊加湖南辣醬和多種香料炒香，再燜煮個多小時，入味又富骨膠原，湯汁用來拌飯更美味。另一道黃燜黑山羊，選用湖南瀏陽大圍山放養的黑山羊入饌，羊肉件加湖南辣醬、豆瓣醬和腐乳等燜煮，肉嫩味濃。

惹味爆炒和牛 軟腍幼滑的「組庵海參」，梅花參加雞汁慢火燉煮，淋上惹味的醬汁，再配鮑魚享用，矜貴又美味。全新創作的椒絲A5和牛，和牛三角肩肉加湖南乾辣椒絲爆炒，和牛的油香和辣椒配合，辛香惹味，肯定讓爸爸吃到停不了口。

湘舍壹號 地址：灣仔駱克道57-73號香港華美粵海酒店1樓

查詢電話：3580 8288

WeChat：thehunanhouse

營業資料

組庵海參（需預訂）

香菇、乾貝、剁椒、肉碎、湖南辣醬和薑蒜汁等調配的醬汁，淋在梅花參和鮑魚上，矜貴滋味。 餐廳設有多個VIP房，最大一間可容納16人，適合聚會。 椒絲A5和牛（需預訂）

選用大分縣黑毛和牛三角肩，加湖南辣椒乾爆炒，油香和辣椒香混合，相當惹味。 湘舍壹號主理人李單