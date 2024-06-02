自家製清潔劑 雨季水垢不留痕

隨着近期持續下雨，不少玻璃窗戶紛紛出現水垢，不僅礙眼，亦令玻璃的通透感大減，影響觀賞窗外景致。由於水垢是水分蒸發後殘留的礦物質造成，一般的清理方法很難將之徹底去除。特別搜羅了網絡上人氣家務達人的除垢絕招，讓你以天然、環保，兼且超低成本自家製清潔劑，幫你輕鬆處理窗上及浴室的麻煩水垢！

不同成分 方法各異 針對不同的水垢成因，應對方法亦各有不同。如果水中所含的礦物質屬鹼性，會形成鱗片狀的水垢，此種水垢可透過酸來中和並溶解。將1茶匙檸檬酸與約200毫升的水混合，即成為有效處理水垢的清潔劑。另外含有醋酸的白醋也同樣見效，可以1:1的比例與水混合，然後將之噴在玻璃表面後擦抹，或以棉布、微纖維布或舊棉Tee沾濕後直接擦拭。對於擦拭無法去除的水漬，可將沾有檸檬酸水或醋水的廚房紙貼在玻璃上，放置30分鐘至半天後再用海綿清除。

梳打粉牙膏 洗浴室法寶 至於浴室經常出現、由自來水的礦物質與肥皂等殘渣形成的白色粉末狀酸性水垢，建議使用弱鹼性的梳打粉來處理最為合適。不妨以1 茶匙梳打粉與約100毫升水混合，以此將海綿浸濕後用來清理水垢。對於擦拭無法去除的水漬，亦可貼上沾有梳打粉水的廚房紙，放置幾分鐘至半天後再進行擦抹。若果貪方便就手的話，亦可利用微鹼性的牙膏配以舊牙刷來清理水槽等小範圍的水垢，但注意別使用有「磨砂」成分的牙膏，以減低捐壞表層的風險。

火速擦乾 防止積聚 畢竟去除水垢非常耗時，所以預防更為重要。其實方法相當簡單，只要在水滴乾掉前將之擦走，礦物質便不能積聚，水垢自然無從出現。建議在水龍頭或鏡子附近放一塊海綿或軟布，並養成弄濕了便立即擦拭的習慣。留意浴室鏡子會沾上肥皂或洗頭水泡沫，要先沖水再擦乾。另外，浴室要確保通風，不僅可防止水垢，還可減少霉菌孳生。至於玻璃窗則可噴上疏水劑及防水垢噴霧，令雨水難以在表面積聚及揮發。

撰文：林登麗

圖片：互聯網