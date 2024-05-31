Neolun概念SUV韓系上流典範

近年不少新款概念車都採用不設B柱的對開車門設計，足見是未來汽車一大趨勢。韓國現代汽車集團旗下豪華品牌Genesis，新發表的Neolun大型概念SUV便將此設計發揮得淋漓盡致，廠方表示其無B柱式對門車門的開發程度已達可應用於量產車水平，意味着無B柱式對開車門的新時代快將到臨。

新月意念 氣派優雅 「Neolun」這個名字分別由希臘語「Neo」及拉丁語「Luna」組成，即新月的意思，亦代表新的開始。而Neolun概念車的發表，可說是品牌對打造新世代韓系上流豪奢SUV的一次未來報告。車身顏色採用靈感來自韓國寧靜夜空的Midnight Black與Majestic Blue黑藍雙色配搭，氣派優雅。車身設計則源自表面圓渾光滑兼簡約無縫的韓國傳統月亮形瓷器，刻意消除不必要的細節，將獨特的一體式頭尾燈、Pop-up式車頂行李架及無B柱式對開車門設計與車身無縫融合，凸顯簡潔利落精緻之感。

不設B柱 對開車門 因不設B柱的關係，對開車門打開後即為乘客提供一個寬闊的進出車廂空間。因SUV的車身離地距較高，為了讓乘客可輕鬆優雅地進出，設於門檻下方的隱藏式電動側踏板會同時自動展開。待車門關上後，側踏板便會縮進車底，無縫融入車身。當你坐在駕駛席啟動座駕，設於軚環後方的旋轉柱式線控換檔桿，會自動由12點位轉移至2點位隨時候命，隱藏於儀錶台內的中央觸控屏幕亦會自動升起。這些一連串具儀式感的車廂設計，既實用又討好。

舒適氛圍 供暖設施 4座位布局的車廂，用上以韓國天然顏料染色的Royal Indigo藍色羊絨與Purple Silk紫色皮革鋪陳，其中內門板特別採用淺色縫線及氣氛燈點綴，地台則鋪有深色實木地板，格調奢華之餘，同時營造出一種讓座上客放鬆的舒適氛圍。廠方還在車廂內注入啟發自韓國傳統室外供暖設施「溫突」（On-dol）的輻射加熱系統，不僅於地台板，更在儀錶台、內門板、控制台兩側及座椅靠背設置加熱薄膜，利用電磁輻射向外散發的特性傳熱，為車廂帶來溫暖。

香檳雪櫃 先進音響 此外，一對前座椅可180度旋轉至與後排對坐布局，變出一個可讓乘客面對面交談的舒適空間。獨立後座椅之間更設有香檳雪櫃，並在內門板扶手位下方伸手可及的位置，巧妙地設置香檳杯櫃，讓座上客在旅途中隨時摸住酒杯底談天。設於車頂的一對顯示屏幕，亦可隨時電動翻下打開，將後排變成私人影院。車上還配備近20個經精心布置的先進音響系統，無論睇戲或聽歌都極盡視聽之娛。其中設於儀錶台正中央的水晶球，背後隱藏了一個高音喇叭，當啟動後會自動翻轉，讓各位享受天籟之音。

同場加映：12Cilindri超跑雙傑 V12引擎升級之作 大容積V12自然吸氣引擎引人入勝之處，莫過於可在超高轉下持續釋放強勁動力及伴隨而來的震撼咆哮聲。法拉利（Ferrari）早前推出兩款全新V12雙座位跑車12Cilindri 及12Cilindri Spider，皆以代號為F140HD的前中置6.5L V12自然吸氣引擎作動力核心，可說是法拉利經典V12引擎升級之作，最大馬力達830CV，最大扭力678Nm。在轉速達2,500rpm時便可釋放80%扭力，實現瞬間的油門反應，帶來靈敏加速體驗；並能在9,500rpm最大轉速前，持續不斷地提供強勁動力。同時搭配8前速雙離合器波箱，12Cilindri的0~100km/h加速可於2.9秒完成，而12Cilindri Spider則為2.95秒，極速同逾340km/h。

撰文：林登麗

前座椅可旋轉至與後排對坐布局，變出面對面交談的舒適空間。 車身刻意消除不必要的細節，獨特的一體式頭尾燈更與車身無縫融合。 中央觸控屏幕具備自動垂直升降功能，在駐車狀態會自動縮回儀錶台內。 車廂頂設有一對顯示屏幕，可透過電動操控翻下打開，為乘客提供影音娛樂。 配備電摺硬篷頂的12Cilindri Spider，與12Cilindri最大區別在於雙駝峰設計。 獨立後座椅之間設有香檳雪櫃，而香檳杯則置於內門板扶手位下方位置。 整個車廂以韓國天然顏料染色的Royal Indigo藍色羊絨與Purple Silk紫色皮革鋪陳。 設於儀錶台正中央的水晶球，可旋轉翻出隱藏於背後的高音喇叭。 全新V12雙座位跑車12Cilindri及12Cilindri Spider開篷跑車，搭載前中置6.5L V12自然吸氣引擎，最大馬力達830CV。 15.6吋數碼化儀錶、10.25吋中央觸控屏幕及8.8吋乘客顯示屏幕，均對應Apple CarPlay與Android Auto系統。 無B柱式對開車門設計，可說是未來豪華汽車一大趨勢。 軚環後方12點位的旋轉柱式線控換檔桿，啟動汽車後會自動轉移至2點位候命。 在深色實木地板下、內門板、座椅靠背等均設有輻射加熱薄膜，為車廂帶來溫暖。 12Cilindri尾部後備箱蓋上設有25mm翼板及襟翼式主動空氣動力學裝置。