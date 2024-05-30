環球之最星級海底餐廳

天時暑熱，有甚麼地方比在海底用餐更透心涼？世界各地都有不少海底餐廳，置身其中，彷彿可感受到冰涼的海水溫度，更可一邊用餐，一邊欣賞千變萬化的海底世界，令人目不暇給。以下為大家介紹三大海底餐廳，分別是不同項目之最，有機會一定要去拜訪！

馬爾代夫：「首個」海底酒窖 馬爾代夫的Anantara Kihavah度假村以奢華體驗見稱，不僅設有私人泳池和豪華別墅，全透明的海底景觀餐廳SEA更是其主打特色。餐廳連續第4年被評為全球最佳海底餐廳及連續第五年獲得《美酒世界》雜誌頒發的著名三星級榮譽，更設有全世界第一個海底酒窖，保存了來自23個國家約450支紅酒，對於喜歡喝酒的朋友來說是夢寐以求之選。酒窖位於海面以下6米，低溫讓葡萄酒能在最佳溫度及環境下保存。

餐廳天花板以龜殼造型的玻璃建構而成，四周皆採用大片落地玻璃，讓客人以360度欣賞海底世界，繽紛的熱帶海洋生物包括海龜、鬼蝠魟、小丑魚等猶如在身旁游過。

餐廳提供4道菜午餐，以及4道菜或7道菜晚餐，也有為素食人士而設的餐單。如果慶祝結婚周年，也可要求餐廳提供早餐或其他慶祝項目，另外也可在此進行特別的海底婚禮。值得一提的是，餐廳有一個趣味活動，每組客人都會拿到一本馬爾代夫珊瑚礁魚百科，看完後能夠認出窗外10種以上的魚，就可以得到一支免費香檳。置身在清澈的馬爾代夫海底，欣賞海洋生物的同時，沉浸在精心炮製的佳餚和美酒之中，絕對是畢生難忘的回憶。晚餐4道菜，每位USD295起；7道菜則每位USD345起。

馬爾代夫：「最廣」玻璃天花 坐落在馬爾代夫拉維尼亞環礁（Lhaviyani Atoll）上的Hurawalhi Island Resort，擁有天然A級浮潛地，很受潛水人士歡迎，加上只開放予15歲以上的客人，特別適合度蜜月或情侶度假，當中的5.8 Undersea Restaurant更是一大亮點！顧名思義，餐廳位於海平面下5.8米，是全球最大最寬廣的「全玻璃式海底餐廳」，半圓頂形的設計讓視野更廣闊，讓客人能用不一樣的視角欣賞海洋生物的美態。在珊瑚礁及魚群包圍下用餐，更不時見到大型的魔鬼魚在頭頂游過，感覺十分夢幻。工作人員也會跟你介紹附近的魚類及珊瑚礁，另外會附上一份資料讓大家深入認識海底世界。

餐廳每個時段最多只容納10對客人用餐，環境寧靜，讓兩小口可沉浸在浪漫的氛圍中。餐廳供應5道菜午餐及7道菜晚餐，當中有分為海鮮、肉類及素菜餐單，十分體貼。肉類主食有羊鞍或A4和牛牛柳；海鮮則有扇貝、龍蝦、澳洲G51小鱗犬牙南極魚等，全都是主廚精心挑選的當地新鮮食材。想早上前來的話，亦可特別為你安排豐富的香檳早餐。預算充足的話不妨考慮一下，在這裏作求婚或結婚場地。晚餐7道菜連餐酒搭配，每位USD345起。

挪威：「最大」建築面積 這間名為Under的餐廳於2019年開業，位於挪威南部小鎮里訥斯訥斯（Lindesnes）海岸線上，不僅是歐洲第一間海底餐廳，同時也是世界上最大的海底餐廳，亦曾被時代雜誌選為全世界100個最佳景點之一。餐廳的名字除了有英文「低於」的意思，在挪威語中還有「奇迹」的含義。由挪威知名建築團隊Snøhetta設計，34米長的建築一半露出水面，一半沉入5米深的海床。餐廳特地設計了半米厚的混凝土牆身，海平面下的餐廳外牆可供貝類生物棲息，除了能維護海洋生態，也能保護食客，就算外面氣候不佳或狂風巨浪，都可安心在餐廳享用美食。

餐廳共有3層，約5,300平方呎，包括酒吧、餐廳及海洋生物研究中心，每一層的設計都有特色。可容納40人的用餐區設於最下層，以海藻為靈感，藍綠雙色為主要色調。最矚目的是一面闊11米、高3.4米的超大玻璃景觀窗，讓人有海中用餐的錯覺。由於海底會隨着季節產生色彩變化，例如踏入冬季時藻類的顏色會從翠綠變成寶藍，面對不同天氣，海床面貌也會不斷改變，這扇窗就像超大的潛望鏡，讓食客飽覽海中千變萬化的景觀。餐廳身為米芝蓮一星，由名廚Bernt Sætre率領的餐飲團隊對於用料也相當講究，堅持使用當地最地道及新鮮的食材，例如紅木蜆、挪威鰻魚、螯蝦、青口等。食客在享用美食之際，海洋生物猶如在身邊掠過，是個非常難得的用餐體驗。晚餐10至12道菜，每位由1,950克朗起。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網