濕身狂玩 必住水上樂園度假村

全天候室內水上樂園Splash Bay採用了玻璃穹頂設計，白天可讓日光滲進園區。

炎炎夏日，相信沒有比跳進水裏更消暑痛快。附設大型嬉水設施的酒店及度假村，自然成了旅客當下心水住宿之選！韓國仁川近期開幕的超大型度假城便設有全天候開放的水上樂園，玻璃穹頂設計再加上眾多玩樂元素，輕易成為遊客焦點。另外位於埃及洪加達及阿曼首都馬斯喀特的度假村亦各有當地最大的水上樂園登場，帶來精彩的濕身瘋玩體驗！

韓國：玻璃穹頂 熱帶風情 要數韓國近期的旅遊熱話，於3月在仁川國際機場附近開幕的迎仕柏度假城肯定是其一。園區佔地逾46萬平方米，內裏包括由3幢建築構成的五星級酒店外，更有令人花多眼亂的消閒設施，焦點之一有全天候室內水上樂園Splash Bay，特別採用了玻璃穹頂設計，白天可讓日光滲進園區，眼見到處都種有綠色植物，以及添置繽紛植物圖案和擺設，散發着熱帶風情。園區中心範圍為大泳池，其他位置分別設有兒童嬉水池、漂流河和水上滑梯等設施，同時還有豪華帳篷小屋、池畔酒吧及DJ打碟台等，無論想玩想攤抖都得到滿足。加上還有漂浮瑜伽和水上電影觀賞等活動，令玩樂元素更豐富。度假城的其他設施同樣睇頭十足，酒店擁有1,275間客房，包括套房和豪華別墅套房， 並有高級水療中心及健身中心供客人享用。另有可容納15,000個座位的多功能綜藝館、以長達150米LED螢幕覆蓋天花及牆身的娛樂街極光道，及互動式媒體藝術展覽空間Le Space等，滿足不同旅客喜好。房價每晚290,000韓圜起（約HK$1,657）。

埃及：全國最大 激瀡滑梯 於2022年開幕、位於埃及洪加達的Pickalbatros Water Valley Resort，憑着擁有眾多玩樂設施而備受注目，當中最吸引莫過於埃及最大的水上樂園Neverland Aqua Park，內有多達81條滑梯、45個游泳池及一個專為小童炮製的嬉水地帶，包括螺旋滑梯、大水桶及蘑菇噴泉，遊樂設施多不勝數。滑梯有俯衝而下的、有直立式的，亦有坐在水泡衝上滑梯最高點的。園內同時遍布大大小小的泳池，大型的主池更提供溫水，任何天氣都可享受游泳樂趣。除了玩水，度假村亦有名為Midway Street的樂園，提供多達11款機動遊戲，包括過山車、海盜船、飛天椅等，另外有溜冰場、碰碰船、VR 360體驗區等。喜歡靜態活動的朋友，則可參觀展示埃及歷史文物仿製品的小型博物館。酒店共150間客房，全部是為家庭而設的兩房房型，附有開揚的露台。餐飲方面則有13間餐廳供應亞洲、德國、意大利、地中海和當地美食，另有13間酒吧，保證令人食指大動。房價每晚US$230（約HK$1,794）。

阿曼：豐富元素 層出不窮 位於阿曼首都馬斯喀特的Barceló Mussanah Resort，最近同樣開設了具規模的水上樂園。樂園佔地約1,200平方米，是該國首都唯一大型水上樂園。園區其中一大亮點是三條巨型滑梯，最高一條高達7米，刺激度十足。此外還有專為幼兒而設的兩條滑梯及玩水區，後者設置了蘑菇噴泉、噴水設備、大水桶、滑梯等多款遊樂設施，任何年齡的小朋友都啱玩。加上4個可眺望大海的泳池和一個兒童游泳池，以及環繞棕櫚樹的私人海灘和10間帳篷小屋。此外，度假村設有私人碼頭，可坐船出海進行如坐帆船、浮潛、划艇、騎水上電單車等活動。而阿曼最大潛水中心之一的SeaOman潛水中心亦設於度假村內，可提供浮潛或潛水課程及船隻租賃服務。住宿方面，度假村共有234間客房和74間豪華公寓，大部分均享有海景。餐飲方面共有3間風格各異的餐廳，讓你食盡不同滋味。全包計劃方案（包三餐自助餐及任飲有酒精或無酒精飲品）每晚US$101起（約HK$788）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

面積逾9,500平方米的水上樂園設有滑梯、漂流河及池畔酒吧等設施。 以長達150米的LED螢幕覆蓋牆身及天花的極光道是必到打卡位。 埃及最大的水上樂園Neverland Aqua Park，內有甚多好玩設施。 房間全部是為家庭而設的兩房房型，舒適寬敞。 斜度較平穩的滑梯，可一家大細同玩。 Resort位於馬斯喀特Al Batinah的海灣，設有私人海灘。 園區的水上滑梯等設施顏色鮮艷奪目。 作為三幢酒店建築之一的翠林樓，其客房以棕色和藍色打造出大自然的感覺。 從繽紛的滑梯俯衝而下，分外刺激。 喜歡靜態活動的朋友則可參觀小型博物館，內有歷史文物的仿製品。 SeaOman潛水中心位於度假村內，提供各種專業的浮潛或潛水課程。 玩累了可躺在池畔的沙灘椅上曬太陽。 度假城餐飲選擇十分豐富，焦點由有籃球之神米高佐敦開設的Michael Jordan’s Steak House。 園內有專為小朋友炮製的嬉水設施。 兒童區設置了多款遊樂設施，包括蘑菇噴泉、噴水設備、大水桶、滑梯等。 度假村大部分客房都享有海景。