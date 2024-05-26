中醫教路 「腦」當益壯 醒神妙法

每年5、6月都是考試旺季，無論是莘莘學子抑或在職進修人士，少不免要捱眼瞓預備一連串考試，有機會出現記憶力下降或專注力不足等問題。今次請註冊中醫師陳駒博士教大家醒腦護腦貼士，等大家迎接各科挑戰！

記憶力下降有因 從中醫角度，記憶力下降有不同因素構成，陳醫師表示：「如腎精虧虛，腎主藏精，精生髓，髓聚於腦，腎精不足則腦髓空虛，導致記憶力減退。另外氣血是維持腦部功能的基礎，氣血不足令腦部供血不足，也會影響記憶功能。」他補充，痰濕阻滯、情志失調如過度緊張和焦慮，也會影響腦部營養供給，導致記憶力下降。食補可以作為改善記憶力的輔助方法，但不能完全替代藥物治療或其他療法，而運動、充足睡眠、情志調節亦是不可或缺的重要因素。

提升專注力方案 專注力不足是學童常見問題，陳醫師指從中醫角度，這與脾虛、心神不寧、痰濕阻滯等有關。「脾主運化，脾虛則運化功能失調，影響營養吸收，導致腦部發育不良，注意力不集中；心主神明，心神不寧則注意力渙散，容易分心；痰濕阻礙氣血運行，影響腦部營養供給。」他補充，健脾益氣可食用山藥、蓮子、白扁豆等食物，寧心安神可食用酸棗仁，化痰祛濕則建議食用苡仁、茯苓、陳皮等。若經常心緒不寧，按摩神門穴及內關穴都有紓緩作用。

吃核桃黑芝麻具改善作用 陳醫師表示，通過攝取有益於腦部健康的食材，可以提升記憶力。例如核桃芝麻糊的核桃和黑芝麻俱有補腎益精的作用，可以滋補腦髓；蓮子百合粥則具補脾益腎、養心安神功效，加入桂圓更能補益心脾，改善睡眠質量，間接提升記憶力。對於坊間有說薑黃可改善記憶力，他解釋：「有研究指薑黃素可能對預防或延緩早老性癡呆症有一定的作用，但目前尚缺乏足夠的證據證明薑黃能直接改善記憶力衰退。而薑黃是常用的中藥材，能破血行氣、通經止痛，惟無補腎益腦的直接功效。」

食療推介 蓮子百合粥

材料：蓮子50克、百合30克、桂圓肉20克、粳米100克、水1,000毫升、冰糖適量。

做法：蓮子浸泡2小時，百合洗淨備用。粳米洗淨，加水大火煮沸後轉小火慢煮約1小時直至粥黏稠，加入冰糖調味即可。

核桃芝麻糊

材料：黑芝麻30克、核桃仁30克、糯米粉30克、水500毫升、冰糖適量。

做法：黑芝麻和核桃仁分別用小火炒香，放涼後用攪拌機磨成粉。將糯米粉和水混合攪拌，倒入鍋中小火慢煮，直至煮成糊狀。

撰文：陳志滔

圖片：互聯網

充足睡眠有助於腦部休息和修復，對提升記憶力和學習效率都有好處。 神門穴位於腕橫紋上，尺側腕屈肌腱的橈側凹陷處，是手少陰心經的原穴，按摩可養心安神。 蓮子百合粥 註冊中醫師

陳駒博士 風池穴位於後頸部，後頭骨下，兩條大筋外緣陷窩中，按摩可提神醒腦、改善腦部供血。 核桃芝麻糊 酸棗仁常跟茯神與甘草煲成安神湯，有安神助眠功效。 醫師指薑黃對補腎益腦無直接功效，不可盡信坊間傳言。