東京玩樂！酒店開P睇花火

限定30人入場的Rooftop Terrace Party，讓你在舒適空間飽覽隅田川花火大會 。

喜歡到日本感受夜繽紛的朋友，肯定不會錯過於7月27日在東京舉行的第47屆隅田川花火大會。屆時將有多達20,000枚煙火向夜空發放，璀璨程度可想而知！為迎接這項盛事，不少佔據賞煙火有利位置的酒店早前已推出相關住宿方案，其中有酒店便在花火大會當日舉行天台派對，讓大家欣賞五彩紛呈的煙火綻放，同時享用頂級香檳美食及觀賞藝伎舞蹈表演，將樂趣大大升呢！另外還有兩間酒店提供充滿特色的賞煙火方案，總有一款啱你心水！

嘗名店餐點 歎有機香檳 設於東京都台東區淺草、共有195間客房的The Kanzashi Tokyo Asakusa酒店，其天台位置既可飽覽淺草寺一帶風景，並同時能眺望東京晴空塔，當隅田川花火大會舉行時，該處更成了觀賞絢爛煙火的「特等席」，而酒店便善用了如此優勢，每逢花火大會當日都會舉行 Rooftop Terrace Party。今年也不例外，派對於7月27日6:30pm~8:30pm舉行，身在其中可無遮無擋地將大會兩個會場發放的煙火盡收眼底。與此同時派對場地提供高質的飲品食品，例如找來淺草人氣餐廳Loop Tokyo炮製特色餐點外，更可任飲多款酒精類飲品，當中還可一嘗法國香檳地區Chassenay d'Arce生產的 100%有機香檳。更驚喜的是，場地特別請來了淺草藝伎為來賓表演傳統舞蹈，將煙火、夜景及華麗表演交織成與別不同的畫面，當堂令氣氛更熾熱、教人難忘。費用每位¥70,000（約HK$3,500）。

多款體驗 各適其適 提起淺草區的知名酒店，不少人會想起樓高28層的淺草View Hotel。擁有逾300間客房，房型以雙人套房為主，並依照客房景觀分成可眺望晴空塔和淺草街景的「東京晴空塔景觀房」及可欣賞新宿新都心及富士山的「城市景觀房」。酒店同時設有5間餐廳和頂層酒吧，甚具規模。於隅田川花火大會舉行當晚，酒店提供多種觀賞住宿方案。其一是「在房間鑑賞連自助餐方案」，入住酒店行政樓層（21至24樓）客房，可從房間內眺望花火大會的第一及第二會場，並可享用27樓餐廳的晚餐及自助早餐。另一款「高層特設場所鑑賞方案」，除了包含住宿、自助早及晚餐外，還可到27樓的特設場所觀賞兩個會場的煙火，同時可把下方的淺草寺、前方的東京晴空塔一併收入眼簾，觀賞期間會供應飲品和小食。兩個方案每位費用各¥67,288起（約HK$3,364）。

知多啲 於每年7月最後一個周六舉行的隅田川花火大會，被喻為東京夏季一大代表風景，每次均吸引逾百萬人近距離觀看最新穎、最具創意的煙火。今屆活動一如以往，分為兩個會場進行，於7:00pm開始的第一會場範圍從櫻橋下游至言問橋上游，共施放9,350枚煙火；而7:30pm開始的第二會場範圍從駒形橋下游至厩橋上游，會施放10,650枚煙火。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

於天台邊賞景邊歎香檳，確係十分寫意。 酒店的餐廳是輕井澤人氣食肆ELOISE’s Cafe分店，質素有保證。 酒店推出「花火觀賞計劃」，讓你安坐客房內欣賞燦爛花火。 於行政樓層的客房可觀賞第一和第二會場的煙火。 自助晚餐地點為3樓宴會廳，提供30多種食物。 於7月27日舉行的第47屆隅田川花火大會，兩個會場合共施放20,000枚煙火。 派對提供法國香檳地區Chassenay d’Arce生產的香檳。 酒店會為客人安排人力車及淺草藝伎的表演活動。 地下大堂Lounge提供下午茶和自家蛋糕等甜品。 行政樓層的住宿方案可享用27樓餐廳的多道菜晚餐。 自助晚餐有多款和食及肉類供應，讓味蕾大滿足。 由淺草人氣餐廳Loop Tokyo炮製的特別便當。 東武Hotel Levant東京地理位置甚佳，可眺望東京晴空塔和東京鐵塔。 酒店頂層設有提供法式碳烤和日本料理的餐廳。 「高層特設場所鑑賞方案」可於27樓居高臨下觀賞盛況。 部分客房將晴空塔的迷人景致盡收眼底。