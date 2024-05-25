Cullinan Series II「豪」邁奢華

Cullinan Series II首度配上發光面罩及新頭燈組設計，頭泵把更起用隱約微凸「V」形設計。

勞斯萊斯（Rolls-Royce）6年前推出旗下首款Cullinan超豪華SUV，不僅備受城中菁英追捧，據悉此車型的親自駕駛比率，亦由初推出時的低於七成，提升至現在超過九成。這轉變都是跟品牌年輕化，以及不斷豐富的Bespoke定制服務有關。為更上一層，最近廠方藉注入全新美學和製造工藝，為車迷帶來Cullinan Series II，並同步推出Black Badge版，定下奢華新標準。

水晶飾面工藝 全新Cullinan Series II不僅首度配上發光面罩及換上結合倒L形日間行車燈的新頭燈組，頭泵把更起用類似現代遊艇的隱約微凸「V」形設計，配上向外傾斜的兩側下進氣口及更低的前緣設計，車頭造型更添氣勢。另新增專屬的Emperador Truffle灰棕色漆面，配合Bespoke高級定制Crystal Over水晶飾面工藝，在清漆中加入玻璃微粒，呈現恍如新雪於晨光下折射出的微妙光澤。

而Black Badge版所有亮面飾件全換上標誌性黑色，最大不同是連車門把手也一併暗黑化。別看它黑漆漆無乜特別，無論是噴上多層黑色漆面，還是採用沉積變暗的特殊鍍鉻處理，每件組件都經過人手拋光。而頭尾泵把下部、門檻下部及側圍飾面全可自選顏色，例如選擇與車身同色，帶來更低矮的動感視覺效果。

手機操控系統 車載源自Spectre的先進SPIRIT系統，車主可透過《Whispers》手機應用程式，實現遠程車輛管理、遙控鎖車及將目的地直接發送至座駕等。內飾設計亦增添了不少創意細節，包括橫貫左右A柱間、Bespoke高級定制數碼儀錶板、中央觸控屏幕，以及首次加入迷你不銹鋼「歡慶女神」雕像的獨特嵌入式時鐘玻璃展示畫廊，加上副駕席前方由發光飾板組成的全玻璃飾面錶台，均展現廠方數碼技術與實體工藝的精湛結合。

當中迷你不銹鋼「歡慶女神」雕像置於帶有啞光黑色背板和高光側板的專屬底座上，以產生反光效果。此非凡作品歷經4年時間研發，由分別負責實體工藝和數字化呈現的工匠們協作，最終創造出極具藝術性的流光效果。而副駕席前方的發光飾板則透過在暗色鋼化玻璃背面，以雷射蝕刻技術雕刻出7,000個角度和尺寸略有不同的點，呈現出超凡立體感，最重要是車主可與Bespoke設計師攜手創作屬於自己的飾板主題。

Bespoke高級定制 Black Badge的暗黑個性也延續至內飾如門把、喇叭飾框、通風口邊框等金屬飾件，採用物理氣相沉積工藝加深色澤，以確保金屬顏色不會隨時間流逝而失去光澤。發光飾板則由「Cullinan」字樣換上散發優雅光芒的「無限」符號。Bespoke高級定制數碼儀錶板亦額外提供5種新色選擇，包括活力灰黃、鮮艷霓虹、紫羅蘭、燄藍及合成波浪潮色（Synth Wave）。原在Cullinan Series II的灰染白蠟木飾板，在Black Badge版換上全新研發的裸織工藝科技纖維飾板，全車共有23塊，上面的平鋪幾何圖案之所以別具立體感，歸功於工匠為每一塊噴塗了多達6層漆面，待72小時後再以人手拋光至高亮效果，單是這工序前後便耗上至少21天。

座椅匠心獨運 座椅方面則提供兩種新研發的飾面供選擇，一種是以多達10,700個直徑0.8mm及1.2mm的微細穿孔組成、勾勒出層次豐富雲層圖案的全新定位打孔真皮飾面；另一種是基於兩位品牌創辦人姓氏首字母「R」交織成格紋圖案的新型竹纖維織物飾面。後者圖案之繁複，是設計團隊與紡織大師耗時1年多合作之成果。基礎紋樣提供3種顏色選擇，分別為丁香紫、朱古力棕和黑色，客戶還可於51種不同顏色的縫線中自選配搭。Black Badge版的車主若選配定制獨立後座椅的話，置於後排座椅中間、內藏香檳櫃的複合碳纖瀑布紋飾板，更會特別呈現「無限」標誌。該瀑布紋理飾板注入6層不同深淺色澤漆面，精緻鋁製「無限」標誌被置於第3層與第4層漆面之間，營造出懸浮效果；若選配了Lounge Seat休閒式座椅，椅背亦會刺繡上「無限」標誌。

同場加映：丹麥超跑Zenvo Aurora抵港現真身 來自丹麥的Zenvo限量超跑Aurora Tur及Auroru Agil近日旋風襲港，兩款皆搭載由全鋁結構6.6L V12中置引擎及電馬達組成的油電混合動力系統。該引擎由廠方與MAHLE Powertrain合作開發，在超高效的MAHLE噴射點火技術及4個渦輪增壓器的共同發功下，單是引擎便能貢獻1,250hp驚人馬力；引擎最高轉速更達9,800rpm，提供令人振奮的咆哮聲。藍色的Tur屬公路向四驅版，除了搭載V12引擎，還配搭了前2後1布局的電馬達，各帶來200hp馬力加成，綜效馬力與扭力分別高見1,850hp及1,700Nm，完成0~100km/h加速只需2.3秒，極速達450km/h。至於紅色的Agil搭配一具置於後軸的電馬達，綜效馬力為1,450hp，綜效扭力達1,400Nm，極速365km/h。

撰文：林登麗

可選配Lounge Seat休閒式座椅，標準版椅背會有「雙R」廠徽，Black Badge版是「無限」標誌。 座椅及內門板可選用全新定位打孔真皮飾面，有多達10,700個直徑0.8mm及1.2mm的穿孔勾勒出不同圖案。 首度配上23吋鍛造鋁輪圈，Black Badge版可更清楚看到內藏制動卡鉗。 紅色的Agil身上的空氣動力學設計細節較多，採用像F1賽車般配備上翹小側翼的碳纖前擾流設計。 Cullinan Series II的錶台用上經手工染色並添加細膩金屬顆粒的全新灰染白蠟木飾板。車主可Bespoke定制儀錶板色彩，與車廂皮革及內飾相呼應。 Black Badge版的黑色頭尾泵把下部、門檻下部及側圍飾面全可自選顏色，例如選擇與車身同色，帶來更低矮的視覺效果。 Black Badge版的內裝有23塊裸織工藝科技纖維飾板。副駕席前方加入「無限」標誌發光飾板。 獨特嵌入式時鐘玻璃展示畫廊，首次加入迷你不銹鋼「歡慶女神」雕像。 除定位打孔皮革，另可選擇基於「R」字母交織成格紋圖案的新型竹纖維織物飾面。 丹麥車廠Zenvo旗下兩款超跑Tur及Agil，各限量50輛，未連稅售價高達259萬歐元起。藍色的Tur綜效馬力達1,850hp。