地鐵4號綫「深」度遊必玩周邊景點

深圳地鐵目前共有16條綫，當中有幾條很適合港人北上一日遊，貫通福田與龍華兩區的「4號綫」便是其中之一。從落馬洲站一出關便可轉乘，沿站有很多特色景點，如蓮山花公園可賞花睇激光騷、水圍1368文化街適合打卡醫肚，加上其他玩樂熱點，足夠大家由朝玩到晚。

蓮花北站：賞繁花激光騷 從福田口岸乘4號綫一出蓮花北站，便可到達面積194公頃的蓮花山公園，它因七個山頭相擁狀如蓮花而得名，以風景優美見稱，一年四季皆有不同花卉盛放，如今正是夾竹桃及芝櫻花的花期。公園設有20萬平方米的草坪廣場景區，適合野餐之餘，天氣好時還有不少人放風箏，故此處又名為風箏廣場。沿着人工湖景區可直上面積近4,000平方米的山頂廣場，在觀景台可看到市民中心和平安金融中心，逢星期五、六晚還能全方位欣賞由摩天大廈幕牆組成的激光表演，蔚為奇觀！

觀瀾湖站：高卡車考技術 深圳有不少高卡車場，「漂卡E族」位於國家5A級觀瀾湖旅遊度假區內，從地鐵站步行約10分鐘可達。車場雖然面積不大，但直道與彎道齊備，而且一場賽事約8分鐘可走10個圈左右，考驗玩家的膽量與技術。高卡車分為單座及雙座，馬力分別為200cc及270cc，最高時速約60km/h，雙座可供一大一小或兩位大人同時乘坐，另有時速鎖定於30km/h的兒童車玩。現場提供專業賽車服及頭盔，落場前教練還會進行賽車培訓及安全指示講解，加上賽道兩旁都有大量防撞車胎，玩得安心。

會展中心站：開放式購物區 One Avenue卓悅中心距離會展中心站只有5分鐘步程，附近就是高鐵福田站，是深圳交通最便利的大型商場之一。總面積達28.6萬平方米，由4個主題購物區、一條800米中央大街、16個公共空間等組成，共建為一個開放式街區購物中心，提供國際零售、主題餐飲、人文藝術、電影娛樂、親子社交等綜合體驗。很多人氣品牌在此都有分店，例如人氣法國餐廳L'Avenue、佔地超過5,000平方米的奈爾寶家庭中心、日日排長龍的The Roll'ING瑞士卷店等。

福民站：南洋風新蒲點 水圍1368文化街區坐落於逾600年歷史的水圍村中，而1368正是水圍的建村年份。街區由一坊四街六巷組成，南洋風韵的「握手樓」得以保存，如今被改建成特色餐廳、酒咖、手作舖與手信店等，加上隨處可見的塗鴉及霓虹燈，現已變成打卡新蒲點。不少特色美食匯聚於此，當中「思塔克漢堡」主打即叫即整的漢堡包，大胃王必試巨獸炸雞漢堡和安格斯芝士牛堡；「福康樓」則是嶺南風咖啡店，咖啡以傳統飲茶用的蓋碗盛載，帶來另類中西合璧體驗。而附近是水圍村夜市，必食酸菜鮮肉芝麻餅、噴泉牛雜、冷串、肉夾饃等。

知多啲！特色列車行駛 深圳地鐵4號綫全長31.3公里，由起點福田口岸到終點牛湖共有23個站，貫穿深圳各大熱門景點。最近乘坐此綫還有機會搭上迪士尼春日主題列車，車身以粉紅及粉藍為主調，並印有Duffy與一眾好友的可愛肖像，遇到的話記得拍照留念。

撰文︰陳志滔