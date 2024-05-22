絕美富士山 多角度任影唔嬲

山梨縣富士河口湖町的便利店因與背後的富士山組成了極佳風景構圖，吸引大量旅客到訪打卡，卻同時對當地居民產生滋擾，最近更成了國際新聞！其實可拍下該山優美照片的熱點多不勝數，首選設在同縣笛吹市蘆川町的富士山雙露台（FUJIYAMA Twin Terrace），其處於標高約1,600米的位置，令訪客享有無遮擋的絕佳觀賞視野！其他打卡勝地還包括全景纜車、茶園及懷舊商店街等，保證教人快門按個不停。

露台打孖 雙重享受 2021年開幕的富士山雙露台，顧名思義分別於新道峠海拔約1,600米位置設有「第一露台」及「第二露台」共兩個觀景台。論規模前者明顯比後者闊落，於第一露台有長櫈和桌子，你可坐下來飽覽富士山外，還可俯瞰山腳下的富士河口湖町街道、河口湖及山中湖等，壯麗景色令人目不暇給。而且這裏還貼心地設有手機支架，就算單獨前往也能輕鬆與富士山影合照。相隔約80米的第二露台看到的景色角度略有不同，並且周邊被樹木包圍，呈現截然不同的觀賞氛圍。另外，距離觀景台最近的停車場內早前開設了由觀光導覽處、咖啡店和商店所構成的Lily Bell Hütte，建議你到咖啡店品嘗笛吹市的特色無湯拉麵Raho及水果三明治等，並在露台座位享受美景，也可順道到商店購買當地特產做手信。

空中纜車 遊覽山頂 想看富士山同時兼享其他娛樂元素的話，位於山梨縣富士河口湖町的河口湖富士山全景纜車會是你杯茶。纜車連接標高856米的河口湖畔站及標高1,075米的富士見台站，為雙軌穿越式索道纜車，單程車程僅約3分鐘，卻可讓你在車廂中盡賞富士山及河口湖的景致。登上山頂展望廣場後，除了盡情眺望富士山外，同時還有不少人氣設施供你體驗一番。焦點有3.5米高的咔嚓咔嚓山絕景鞦韆，讓人邊看山邊享受盪鞦韆的樂趣。另外還設有全景長廊，訪客可由山頂纜車站沿着長廊走到山頂展望廣場賞景。這裏還有一座兔子神社，祈願登山人士的安全，並擁有像兔子般的健壯雙腿。山上亦有祈求戀愛順利和健康平安的天上之鐘，注意願望不同，敲鐘的方式也有分別。值得一提的是，廣場範圍以日本民間故事《咔嚓咔嚓山》為主題布置，因此到處見到故事中兩位主角狸貓和兔子的擺設，趣怪造型令人會心微笑。纜車車票（來回）大人¥1,000（約HK$50）。

梯田茶園 乘風納涼 靜岡縣以日本最大茶產地而聞名，約佔該國4成產量。當地的茶園除了出產茶葉，部分更成了觀賞富士山的好去處。該縣設有6個絕景茶園平台「茶之間」，簡單講就是於茶園內設有露天平台，讓你邊喝茶邊欣賞結合茶園的富士山風景。其中一個位於富士市著名茶園觀景地大淵笹場的「富士山的茶之間」，開闊的富士山景色結合連綿的階梯茶園非常壯觀，而露天平台則設於視野開揚的位置，將眼前的壯麗風景盡收眼底。與此同時，會提供綠茶、煎茶、日本紅茶、焙茶和小食，讓訪客品嘗地道茶葉的滋味。錦上添花的是，茶園亦提供採茶女體驗計劃，讓訪客搖身一變，換上傳統採茶女服裝並在茶田中採摘茶葉。不過注意「茶之間」只提供90分鐘包場方案，並需要提前預約。收費¥4,000（約HK$200）、採茶女服裝¥3,000（約HK$150）。

懷舊街道 直望無阻 山梨縣的富士吉田市位於富士山之下，是近距離欣賞富士山的好位置，從富士急行線下吉田站落車步行約10分鐘，可到達有「富士道」之稱的本町通商店街（本町通り）。特色在於其筆直延伸至富士山，加上路邊排列着懷舊風格的商店和招牌，以及兩旁燈柱和交叉電線的襯托下，編織成獨有的富士山畫面，如果當日天朗氣清，整座富士山更顯得近在咫尺。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網