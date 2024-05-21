擎天塔式建築 「扭」出個未來

放眼世界，很多大城市的天際線都是由一幢幢積木似的高樓大廈堆砌而成，縱使高低不一，但這類塔式建築的筆直形狀，大同小異，予人千篇一律的印象。不過，在未來的日子有望打破悶局，皆因不少設計師扭盡六壬，像今次介紹的概念建築紛紛注入曲線元素，猶如一件件富有動感的扭紋雕塑，令人眼前一亮！

靈蛇出洞 Mira Skyscraper 談到塔式建築，不得不提杜拜的哈利法塔（Burj Khalifa），不但把同類建築推上了新的高度，還刷新了多項高人一等的紀錄，令人嘆為觀止！至於出自設計師Azra Mizban的概念建築「Mira Skyscraper」，雖然在高度上未能超越世界之最，但論造型的前衞性，卻有過之而無不及。

從預想圖所見，「Mira Skyscraper」的外層為淺金色扭紋裝飾，形態像一條靈蛇由下而上纏繞着內層的圓柱體摩天大樓，其玻璃幕牆呈深青色，猶如蛇的鱗片，給整幢建築添上一層神秘色彩。內部設計方面，外層的扭紋裝飾透過落地玻璃映入室內，配合弧形天花、蛇膽形水晶燈和一系列曲線布置，為住客帶來一個充滿線條美的生活空間。

巨型陶器 Terracotta 由設計師Mohamed Aziz創作，靈感源自於歷史悠久的埃及陶器工藝，為雙螺旋結構，貌似在陶工手中旋轉的陶輪。從預想圖可見，「Terracotta」的表面呈西柚粉色，在周邊的粉色平房襯托下，顯得鶴立雞群。內部布置延續外牆的粉色，引領住客進入一個暖意洋溢的夢幻世界。

重塑經典 Starry Vista Tower 出自設計師Kowsar Noroozi的構思，受印象派大師梵高的名作《星夜》所啟發，把塔樓外牆化作巨型畫布，以藍、金兩色勾勒出漩渦般的夜空，向經典致敬。當夜幕降臨，塔樓亮起燈光，外牆如被星空包圍，頓時變成一件璀璨奪目的藝術品。沿着螺旋狀樓梯登上塔頂，一邊近距離欣賞牆上的《星夜》，一邊眺望繁星密布的夜空，很有詩意呢！

垂直森林 Skyscraper Harmonious Horizons in Ramsar 由設計師Rezvan Yarhaghi構想，預計以伊朗北部城鎮拉姆薩爾為據點，其外圍像綑綁着一條絲帶，藉此為牆身添加綠色植物，配合綠化的中庭環境，令這幢塔樓變成垂直森林，跟周邊的綠化環境融為一體。另外，塔樓的格狀骨架結構不僅支撐建築的重量，還可安裝太陽能電池板；加上玻璃幕牆可引入自然光，減低人工照明的需要，符合環保原則。

珍珠旋風 Lumina Pearl Tower 同樣出自設計師Kowsar Noroozi之手，從卡塔爾的採珠業得到靈感，設想以珍珠元素點綴塔樓的外牆，並融入獨特的扭曲設計，令建築物像在海風吹拂下輕輕旋轉，極具動感。當外牆的裝飾燈亮起時，淺色的珍珠更會散發出盈潤的光澤。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

弧形天花配合矮身家具，令樓底顯得更高。（ig@architectt_a.m） 「Terracotta」的構思受埃及陶藝所啟發。（Mohamed Aziz） 獨特的雙螺旋結構，貌似在陶工手中旋轉的陶輪。（Mohamed Aziz） 入夜後，塔樓亮起燈光，外牆即變得星光熠熠。（ig@k.noroozi97） 「Lumina Pearl Tower」採用獨特的扭曲設計，像在海風中輕輕旋轉。（ig@k.noroozi97） 外層的扭紋裝飾透過落地玻璃映入室內。（ig@architectt_a.m） 內部布置以粉色為主調。（Mohamed Aziz） 「Starry Vista Tower」的靈感源自梵高的名作。（ig@k.noroozi97） 「Skyscraper Harmonious Horizons in Ramsar」的外圍像綑綁着一條巨型絲帶。（ig@yk_archdaily） 落地玻璃帶來了開揚的景觀，住客可以隨時欣賞杜拜的天際線。（ig@architectt_a.m） 除了住所外，塔樓內還設有餐廳、泳池、電影院等設施。（Mohamed Aziz） 沿着螺旋狀樓梯登上塔頂，不失為一次充滿詩意的觀景體驗。（ig@k.noroozi97） 玻璃外牆有助引入自然光，減少耗電量。（ig@yk_archdaily）