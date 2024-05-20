爆汁金「柳」衣 酸甜好味道

香港一年四季都有來自世界各地的時令水果，每種各有特色，但講到最常見又老少咸宜的非酸酸甜甜的橙莫屬。橙，又有柳丁、柳橙、黃果等名稱。請來專家全方位為大家解構點為之一個靚柳橙，並介紹多款時令水果，讓大家隨時可以來一場水果盛宴。

蜜篤VS臍橙 橙，屬芸香科柑橘屬物種，食用品種非常多，九龍城一間高級水果店負責人輝哥指坊間最常見的是蜜篤橙（Valencia）和臍橙（Navel），前者於春夏皆有收成，大約在4月至9月供應市場。而底部有個大小不一的肚臍狀凹凸痕的稱作臍橙，又名石榴篤，於秋冬採收，通常於12月至6月期間供應，這兩款相比較，臍橙會較甜。橙色果肉以外，亦有紅肉橙（Cara Cara）和較深橙紅的血橙品種，紅肉橙含豐富維他命C、葉酸和纖維等營養；而血橙因深紅色果汁而命名，顆粒較細但果汁豐富，酸甜有致而含豐富的花青素。

標籤有乾坤 提到橙，大家首先聯想到美國橙，輝哥指上半年本地供應的橙主要來自北半球，當中尤以美國橙數量最多，加州果園種植的橙吸收充足的陽光，溫度適中又有豐富水源，大部分都多汁又甜美，不過由於會在不同農場採收，質素和甜度因而有所分別。

部分美國橙的品牌，會貼上藍色和黑色的標籤以提供資訊。黑色標籤指在3至5月期間收成，稱作尾季橙，味道較甜，其他日子的橙就會用藍色標示。標籤上亦印有PLU編號（Product Look-Up Code），指出其品種和大小，以臍橙為例，4012是大碼橙，一箱約有48或56個；3107則是中碼橙，有72或88個；4013是細碼橙，一箱有113個。至於蜜篤橙，就簡單以4388、3108和4014來區分大中細。

各地款式多 輝哥指美國各個果園出產的橙各有風味，如現時至6月供應的蜜蜂橙，甜美而橙味濃郁。另一品牌Pure Spect大約於10年前引入香港，每個橙都會先檢查糖度和水分等，橙味濃郁。由日本人在美國種植的內田橙，以種柑的方式種植，橙帶柑香。

美國以外，亦有不少歐洲橙品種，油麻地74年老字號果欄負責人Daniel就引入了西班牙Bollo甜心橙，這款臍橙於2至9月上市，最大一顆可重約1磅，多汁無核。他指：「這款橙主要生產區設在巴倫西亞，有完善管理，在包裝過程中更會測試糖度，平均可達13.5度或以上，可謂相當甜」。現時至6月供應的是Late Lane Navel，以及6至9月出產的Powel Navel，入口均有種吃果凍的質感，相當有趣。

喜歡近年大熱血橙的話，除可食用西班牙和意大利出產外，現時至7月亦可考慮日本出品，較普遍的有大分縣血橙，甜度適中。愛媛縣血橙和大分縣相比，質素更高，味道更甜；歐洲血橙則要等到7至8月才可以品嘗得到。

揀手貼士 揀靚橙要先看外皮，薄皮為佳，果皮要光滑無凹凸，果椗要嫩綠才夠新鮮。拎上手，有一定重量代表果汁豐富，聞一聞有清新橙香為之靚。天氣漸熱，這個時間放入雪櫃保存，有助延長保鮮期。吃時最好清洗橙皮表面洗走殘餘雜質，才用刀切件食用。至於新橙、舊橙的分別，前者指在造期初推出的款式，芳香但酸度高；後者指在後期採收，味道較甜又多汁。

同場加映：其他時令選擇 柑橘類以外，初夏還可以品嘗到不同風味的水果，Daniel指現時至11月出產的新西蘭金奇異果，較綠色果肉來得甜，揀選時輕按水果底端，帶少許軟化便可食用。現時至中秋節前，陸續會有不同品種的水蜜桃登場，近期就有山梨縣的溫室桃，外形小巧，甜度適中而富香氣。此外，來自柬埔寨的杧果，核細而薄故肉多，甜度高。Daniel指會自家將杧果作後熟處理，以完熟姿態推出市場，味道更為香甜。

輝哥則指日本長崎縣枇杷果於高海拔地區種植，雨水充足溫差大，較其他地區的來得清爽甜美。備受追捧的宮崎縣杧果，現時至9月正值當造，香氣濃郁，當中只有少數可稱為太陽之子，清甜無渣。至於現時至10月供應的長野縣香印提子，有花香氣息，入口爽甜，備受港人喜愛。

撰文：林佩婷

攝影：胡振文

查詢電話：（a）2718 2688、（b）9069 1691

美國橙日照充足，多汁甜美，產量大。 黑色標籤指在3至5月採收，4012即是大碼橙，並標示為Navel品種。 果欄負責人Daniel 美國Pure Spect橙

會預先經糖度機測試，平均約13度糖度，橙味濃郁。（a） 愛媛縣血橙

質素高又甜美，價格較大分縣貴約2成。（a） 新西蘭金奇異果

現時至11月供應，輕按底端周邊，結實中帶點微軟可食用。（b） 長崎縣枇杷果

現時至9月推出，較一般品種更為甜美，質感爽身。（a） 臍橙底部會有個「肚臍」，較蜜篤橙甜。 標籤見Late Navel，代表季尾橙，味道較甜。 美國蜜蜂橙

橙味香濃，果肉甜度高，供應至6月中。（a） 西班牙Bollo甜心橙

平均糖度有13.5度或以上，標籤的二維碼會顯示果園資料。（b） 揀橙首選皮薄（左），表面光滑為佳。 柬埔寨杧果

果肉甜度高，果核細小薄身而肉多，現時至7月供應。（b） 長野縣香印提子

皮薄多汁、果實飽滿，散發陣陣花香味，現時至10月供應。（a） 紅肉橙果肉甜美，屬臍橙，編號是3110。 水果店負責人輝哥 內田橙

以種柑方式種植，帶有一股柑香，供應至6月中。（a） 大分縣血橙

供應至7月，甜度適中，性價比高。（a） 拿起手有一定重量，代表水分充足。 山梨縣溫室桃

小巧而甜度適中富香氣，後期供應的桃相對體積會較大。（b）