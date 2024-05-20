副刊

爆汁金「柳」衣 酸甜好味道

香橙有不同品種，各具風味，酸甜多汁又開胃。 香橙有不同品種，各具風味，酸甜多汁又開胃。
香橙有不同品種，各具風味，酸甜多汁又開胃。
香港一年四季都有來自世界各地的時令水果，每種各有特色，但講到最常見又老少咸宜的非酸酸甜甜的橙莫屬。橙，又有柳丁、柳橙、黃果等名稱。請來專家全方位為大家解構點為之一個靚柳橙，並介紹多款時令水果，讓大家隨時可以來一場水果盛宴。
蜜篤VS臍橙
橙，屬芸香科柑橘屬物種，食用品種非常多，九龍城一間高級水果店負責人輝哥指坊間最常見的是蜜篤橙（Valencia）和臍橙（Navel），前者於春夏皆有收成，大約在4月至9月供應市場。而底部有個大小不一的肚臍狀凹凸痕的稱作臍橙，又名石榴篤，於秋冬採收，通常於12月至6月期間供應，這兩款相比較，臍橙會較甜。橙色果肉以外，亦有紅肉橙（Cara Cara）和較深橙紅的血橙品種，紅肉橙含豐富維他命C、葉酸和纖維等營養；而血橙因深紅色果汁而命名，顆粒較細但果汁豐富，酸甜有致而含豐富的花青素。
標籤有乾坤
提到橙，大家首先聯想到美國橙，輝哥指上半年本地供應的橙主要來自北半球，當中尤以美國橙數量最多，加州果園種植的橙吸收充足的陽光，溫度適中又有豐富水源，大部分都多汁又甜美，不過由於會在不同農場採收，質素和甜度因而有所分別。
部分美國橙的品牌，會貼上藍色和黑色的標籤以提供資訊。黑色標籤指在3至5月期間收成，稱作尾季橙，味道較甜，其他日子的橙就會用藍色標示。標籤上亦印有PLU編號（Product Look-Up Code），指出其品種和大小，以臍橙為例，4012是大碼橙，一箱約有48或56個；3107則是中碼橙，有72或88個；4013是細碼橙，一箱有113個。至於蜜篤橙，就簡單以4388、3108和4014來區分大中細。
各地款式多
輝哥指美國各個果園出產的橙各有風味，如現時至6月供應的蜜蜂橙，甜美而橙味濃郁。另一品牌Pure Spect大約於10年前引入香港，每個橙都會先檢查糖度和水分等，橙味濃郁。由日本人在美國種植的內田橙，以種柑的方式種植，橙帶柑香。
美國以外，亦有不少歐洲橙品種，油麻地74年老字號果欄負責人Daniel就引入了西班牙Bollo甜心橙，這款臍橙於2至9月上市，最大一顆可重約1磅，多汁無核。他指：「這款橙主要生產區設在巴倫西亞，有完善管理，在包裝過程中更會測試糖度，平均可達13.5度或以上，可謂相當甜」。現時至6月供應的是Late Lane Navel，以及6至9月出產的Powel Navel，入口均有種吃果凍的質感，相當有趣。
喜歡近年大熱血橙的話，除可食用西班牙和意大利出產外，現時至7月亦可考慮日本出品，較普遍的有大分縣血橙，甜度適中。愛媛縣血橙和大分縣相比，質素更高，味道更甜；歐洲血橙則要等到7至8月才可以品嘗得到。
揀手貼士
揀靚橙要先看外皮，薄皮為佳，果皮要光滑無凹凸，果椗要嫩綠才夠新鮮。拎上手，有一定重量代表果汁豐富，聞一聞有清新橙香為之靚。天氣漸熱，這個時間放入雪櫃保存，有助延長保鮮期。吃時最好清洗橙皮表面洗走殘餘雜質，才用刀切件食用。至於新橙、舊橙的分別，前者指在造期初推出的款式，芳香但酸度高；後者指在後期採收，味道較甜又多汁。
同場加映：其他時令選擇
柑橘類以外，初夏還可以品嘗到不同風味的水果，Daniel指現時至11月出產的新西蘭金奇異果，較綠色果肉來得甜，揀選時輕按水果底端，帶少許軟化便可食用。現時至中秋節前，陸續會有不同品種的水蜜桃登場，近期就有山梨縣的溫室桃，外形小巧，甜度適中而富香氣。此外，來自柬埔寨的杧果，核細而薄故肉多，甜度高。Daniel指會自家將杧果作後熟處理，以完熟姿態推出市場，味道更為香甜。
輝哥則指日本長崎縣枇杷果於高海拔地區種植，雨水充足溫差大，較其他地區的來得清爽甜美。備受追捧的宮崎縣杧果，現時至9月正值當造，香氣濃郁，當中只有少數可稱為太陽之子，清甜無渣。至於現時至10月供應的長野縣香印提子，有花香氣息，入口爽甜，備受港人喜愛。
撰文：林佩婷
攝影：胡振文
查詢電話：（a）2718 2688、（b）9069 1691
美國橙日照充足，多汁甜美，產量大。美國橙日照充足，多汁甜美，產量大。
美國橙日照充足，多汁甜美，產量大。
黑色標籤指在3至5月採收，4012即是大碼橙，並標示為Navel品種。黑色標籤指在3至5月採收，4012即是大碼橙，並標示為Navel品種。
黑色標籤指在3至5月採收，4012即是大碼橙，並標示為Navel品種。
果欄負責人Daniel果欄負責人Daniel
果欄負責人Daniel
美國Pure Spect橙<br>會預先經糖度機測試，平均約13度糖度，橙味濃郁。（a）美國Pure Spect橙<br>會預先經糖度機測試，平均約13度糖度，橙味濃郁。（a）
美國Pure Spect橙
會預先經糖度機測試，平均約13度糖度，橙味濃郁。（a）
愛媛縣血橙<br>質素高又甜美，價格較大分縣貴約2成。（a）愛媛縣血橙<br>質素高又甜美，價格較大分縣貴約2成。（a）
愛媛縣血橙
質素高又甜美，價格較大分縣貴約2成。（a）
新西蘭金奇異果<br>現時至11月供應，輕按底端周邊，結實中帶點微軟可食用。（b）新西蘭金奇異果<br>現時至11月供應，輕按底端周邊，結實中帶點微軟可食用。（b）
新西蘭金奇異果
現時至11月供應，輕按底端周邊，結實中帶點微軟可食用。（b）
長崎縣枇杷果<br>現時至9月推出，較一般品種更為甜美，質感爽身。（a）長崎縣枇杷果<br>現時至9月推出，較一般品種更為甜美，質感爽身。（a）
長崎縣枇杷果
現時至9月推出，較一般品種更為甜美，質感爽身。（a）
臍橙底部會有個「肚臍」，較蜜篤橙甜。臍橙底部會有個「肚臍」，較蜜篤橙甜。
臍橙底部會有個「肚臍」，較蜜篤橙甜。
標籤見Late Navel，代表季尾橙，味道較甜。標籤見Late Navel，代表季尾橙，味道較甜。
標籤見Late Navel，代表季尾橙，味道較甜。
美國蜜蜂橙<br>橙味香濃，果肉甜度高，供應至6月中。（a）美國蜜蜂橙<br>橙味香濃，果肉甜度高，供應至6月中。（a）
美國蜜蜂橙
橙味香濃，果肉甜度高，供應至6月中。（a）
西班牙Bollo甜心橙<br>平均糖度有13.5度或以上，標籤的二維碼會顯示果園資料。（b）西班牙Bollo甜心橙<br>平均糖度有13.5度或以上，標籤的二維碼會顯示果園資料。（b）
西班牙Bollo甜心橙
平均糖度有13.5度或以上，標籤的二維碼會顯示果園資料。（b）
揀橙首選皮薄（左），表面光滑為佳。揀橙首選皮薄（左），表面光滑為佳。
揀橙首選皮薄（左），表面光滑為佳。
柬埔寨杧果<br>果肉甜度高，果核細小薄身而肉多，現時至7月供應。（b）柬埔寨杧果<br>果肉甜度高，果核細小薄身而肉多，現時至7月供應。（b）
柬埔寨杧果
果肉甜度高，果核細小薄身而肉多，現時至7月供應。（b）
長野縣香印提子<br>皮薄多汁、果實飽滿，散發陣陣花香味，現時至10月供應。（a）長野縣香印提子<br>皮薄多汁、果實飽滿，散發陣陣花香味，現時至10月供應。（a）
長野縣香印提子
皮薄多汁、果實飽滿，散發陣陣花香味，現時至10月供應。（a）
紅肉橙果肉甜美，屬臍橙，編號是3110。紅肉橙果肉甜美，屬臍橙，編號是3110。
紅肉橙果肉甜美，屬臍橙，編號是3110。
水果店負責人輝哥水果店負責人輝哥
水果店負責人輝哥
內田橙<br>以種柑方式種植，帶有一股柑香，供應至6月中。（a）內田橙<br>以種柑方式種植，帶有一股柑香，供應至6月中。（a）
內田橙
以種柑方式種植，帶有一股柑香，供應至6月中。（a）
大分縣血橙<br>供應至7月，甜度適中，性價比高。（a）大分縣血橙<br>供應至7月，甜度適中，性價比高。（a）
大分縣血橙
供應至7月，甜度適中，性價比高。（a）
拿起手有一定重量，代表水分充足。拿起手有一定重量，代表水分充足。
拿起手有一定重量，代表水分充足。
山梨縣溫室桃<br>小巧而甜度適中富香氣，後期供應的桃相對體積會較大。（b）山梨縣溫室桃<br>小巧而甜度適中富香氣，後期供應的桃相對體積會較大。（b）
山梨縣溫室桃
小巧而甜度適中富香氣，後期供應的桃相對體積會較大。（b）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc