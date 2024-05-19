節氣小滿養生注意 清心瀉火防濕邪

明天（5月20日）迎來夏季第二個節氣小滿，此時氣溫明顯升高，雨水相對增多，氣候悶熱潮濕，濕熱之邪較重，使人易感煩躁、情緒波動大，更有機會引致高血壓、心臟病、中風等情況發生！請來朱氏中醫診所註冊中醫師朱穎詩教路，既介紹祛濕利水食物，再指導養心方法，讓大家身心都有所準備。

助脾運化 增強功能 小滿期間的潮濕環境令濕邪容易入侵人體，出現胃口不佳、身體困重、容易疲倦、頭脹、頭暈、大便溏稀不成形等「濕重」症狀。朱醫師謂小滿時節飲食調理以清熱利濕、助脾運化為基本原則，並要遵循夏季飲食宜清爽清淡的大方向，她說：「可多吃祛濕利水的食物如扁豆、赤小豆、薏米、冬瓜、絲瓜等。」她特別提醒潮濕天氣會加重痰濕體質人士的體內濕重症狀，可多服用健脾祛濕的食物，如淮山、薏米、芡實、茯苓、蓮子等增强脾胃的消化吸收功能。

調養情志 晨操午休 《黃帝內經》中有言：「暑氣通於心」，因此有「夏養心」的說法。小滿時節特別要注意調養情志，朱醫師建議不妨多參加一些戶外活動放鬆心情，或進行下棋、書法、釣魚等靜態嗜好陶冶情操。清晨也可以散步、慢跑稍作鍛煉，但要避免大汗淋漓，耗氣傷津。若條件允許，可在午時（11:00am~1:00pm）午休15至30分鐘收養心之效。另外根據五行學說，苦味能「入心經而洩心火，心火去而神自安」，因此小滿時節宜進食小量苦味食物如苦菜、苦瓜、芥蘭等，達致清心火的作用。

按摩穴位 紓緩症狀 若出現「濕重」症狀，朱醫師指可多按揉健脾祛濕的中脘穴和豐隆穴。中脘穴位於上腹部，正中線臍中上4吋，以雙指按壓3至5分鐘即可，能增強胃的蠕動，改善調節胃機能。豐隆穴則在腿外側，外足踝尖上8吋，腓骨前緣外二橫指處，能調治脾和胃兩大臟腑，有不俗的除濕祛痰效果。另可多按在虎口處、第一及二掌骨之間的合谷穴，和位於手肘外側的肘窩橫紋盡頭的曲池穴，前者能清熱除濕、強健身體；後者則能促進消化和清熱瀉火，但孕婦則避免按此穴。

撰文：何雨晴

部分圖片：互聯網

小滿宜多吃祛濕利水的食物，如扁豆、薏米、冬瓜等。 註冊中醫師朱穎詩 苦菜、苦瓜、芥蘭等有清心火作用，但大便溏瀉、脾胃差的體質虛寒人士應少食。 點按曲池穴能促進消化和清熱瀉火，但孕婦應避免按摩此穴。 痰濕體質人士可多服用淮山、芡實、茯苓、蓮子等健脾祛濕的食材。 建議午時小睡15至30分鐘，因此時段與心臟相應，有養心之效。 以雙指按壓中脘穴3至5分鐘，能增強胃的蠕動，改善調節胃機能。 夏日炎熱，辛辣及油煎熏烤之品會助內熱生火，容易出現口舌糜爛等症狀。 平心靜氣方為養心上策，可進行下棋、書法、釣魚等靜態活動陶冶情操。 合谷穴在虎口處，可以清熱除濕、強健身體。