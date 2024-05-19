包船遊台招積玩 出海消暑勁梳乎

天氣已經轉熱，出海消暑活動自然有大班捧場客。要玩得招積，首選坐上豪華遊艇享受360度無敵海景兼迎來陣陣海風，令人大感痛快！台灣最近有不少酒店以包含遊艇出海的住宿計劃作招徠，當中高雄便有五星級酒店出動46呎私家遊艇，讓住客邊歎邊賞高雄旅運中心及大港橋等當地地標。而台南及宜蘭亦有酒店提供充滿自家特色的遊艇住宿計劃，喜愛遊船河的朋友肯定過足癮！

高雄：度身設計 獨特行程 坐落在高雄市前鎮區的承億酒店，於2022年開幕時憑着高空懸挑透明無邊際泳池及圖書館等設施而備受注目。最近更搖身一變，成為台灣唯一擁有私家遊艇的五星級酒店，即日至6月30日推出的「輕奢海上」住宿計劃，讓住客享受坐遊艇暢玩高雄的魅力。享用該方案的住客除了酒店住宿，更可來一趟航程約50分鐘的遊艇出遊。酒店的全新私家遊艇全長46呎，可載20人，擁有寬敞甲板和舒適梳化區，採用獨特的環景窗設計，置身船艙內可眺望360度海景，並配備電視、頂級卡拉OK影音設備、廚房、淋浴洗手間及雙人寢室。住客可選擇暢遊高雄港或搭乘遊艇至旗津、西子灣，沿途經過高雄旅運中心、流行音樂中心、大港橋、駁二藝術特區等熱門景點，還能遠眺 85 大樓。你亦可設計獨家行程及提前預訂餐點和加購水上活動，甚至能預約專業船長、水手和海上秘書。住宿方面，樓高27層的酒店共有208間客房，賣點之一是提供豐富的餐飲設施，包括有法式餐廳Papillon及高空環景酒吧BAR KAO。「輕」住宿計劃 收費每晚（雙人）NT$6,999起（約HK$1,707）。

台南：碼頭酒店 多重體驗 位於台南安平水景公園旁的福爾摩沙遊艇酒店，是全台灣唯一擁有遊艇碼頭的酒店，也順理成章不時為住客帶來遊艇體驗，即日至6月30日有「住酒店搭遊艇」住宿計劃，每房包自助早餐及「安平遊艇行」一次。遊艇會途經林默娘公園、安平國際遊艇碼頭、德陽艦園區、漁光橋等名勝。值得一提的是，酒店的遊艇亦可作為獨特的證婚場地，配搭歐式戶外草地，打造漂亮的海上婚禮。酒店還有不少亮點，包括台南唯一高空無邊際泳池，另外還有水上酒吧、SPA水療池、桑拿、按摩池、健身室、兒童遊樂區，更可體驗獨木舟、站立划槳滑浪板（SUP）、水上單車等。酒店共有237間房間，分為6種房型，全部配有大片落地窗，讓住客能眺望台南古城之美及安平水景灣。酒店兩間餐廳各具賣點，其中的湖光廳提供一鴨三吃招牌料理及正宗港式小點，而威尼斯餐廳則推出南歐風格自助餐，吃貨們必定滿足！房價（雙人）每晚NT$7,400起（約HK$1,805），包船費用另計。

宜蘭：盡興狂歡 大開派對 位於宜蘭烏石港的凱渡廣場酒店三面環海，設計圍繞海洋與船，打造出豪華的「陸上郵輪」體驗。今年酒店再下一城，集合宜蘭頭城的資源，為住客提供名為「趣、饌、島、海、陸」的新五感體驗。當中最吸引是即日至8月31日舉行一系列與乘遊艇出海的相關活動，一大班朋友的話必選「遊艇包船豪華Party」，住客可乘坐80呎大遊艇出海，搭配酒店的精美食品，與最多30位親友開派對。另有「盛夏牛奶海Party」可揀，坐上可容納4至28人的各式帆船或遊艇，巡航到龜山島旁的牛奶海，欣賞大自然的鬼斧神工，更可體驗站立划槳滑浪板等水上活動。酒店內有豐富設施，包括戶外海水泳池、望着龜山島泡湯的露天貸切風呂及大眾風呂，還有佔地約1,300平方米的親子玩樂空間「kids club同趣」等。餐飲方面，酒店的archi藝廚餐廳將宜蘭在地漁港直送海鮮融入意式烹飪手法，另一間pelago百匯廚則集合多款外國餐點與宜蘭料理。房價（一泊兩食，遊艇活動費用另計）每晚（雙人）NT$8,900起（約HK$2,171）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

享用特別住宿計劃的住客，可乘坐酒店的私家遊艇出海暢遊一番。 酒店27樓的酒吧BAR KAO，供應時尚泰式料理及調酒。 作為全台灣唯一擁有遊艇碼頭之酒店，住客自然要出海暢遊一番。 酒店不時舉辦文創市集，帶來不少特色手作製品。 「盛夏牛奶海Party」可選帆船或遊艇到龜山島旁的牛奶海進行水上活動。 archi藝廚以「From Sea to Table」為概念，一餐能吃到海鮮的三種不同熟成狀態。 遊艇採用獨特的環景窗設計，置身船艙內可眺望360度海景。 高雄承億酒店是台灣唯一擁有私家遊艇的五星級酒店。 選擇住宿計劃的客人可登上遊艇遊覽安平景點。 威尼斯餐廳的南歐風格自助餐，包括有極黑和牛牛肉湯、龍蝦風味奄列等食品。 有六成客房為海景房，拉開窗簾就可看到絕美的龜山島。 酒店坐擁三面環海的獨特位置，建築外形仿照郵輪設計。 入住經典和式房，面積約50平方米。 酒店擁有絕佳景觀，從水景灣、熱蘭遮城、台南古都等均盡收眼底。 約1小時的船程，巡遊安平港灣一趟，從不一樣的角度觀賞名勝。 參加「遊艇包船豪華Party」，住客可乘坐80呎大遊艇出海，與最多30位親友開派對。 設有室內大眾風呂，你可邊泡湯放鬆邊欣賞海景。