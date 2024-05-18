蝙蝠俠逾4,000萬港元純電超跑

Automobili Pininfarina跟DC合作推出特別版純電動超跑，以這款B95 Gotham版為例，車頭配上由拉絲和拋光陽極氧化鋁製成的背光廠徽，售價高達490萬歐元（未連稅折約4,130萬港元）。

假如你是DC超級英雄蝙蝠俠，即葛咸城億萬巨富Bruce Wayne，來到現實世界應該會揸咩車呢？最近豪華電動車廠Automobili Pininfarina跟DC合作，推出啟發自Bruce Wayne的特別版純電超跑，售價高達490萬歐元（折約4,130萬港元）。雖然廠方沒有提及限量多少部，但開出此等天價，只能說買得起的都是現實中的超級富豪。

基於兩款車型打造 今次受蝙蝠俠Bruce Wayne啟發而設計的特別版純電超級跑車，當中兩款是基於B95無頂Hyper Barchetta打造，兩款則由Battista硬頂Hyper GT衍生而來。前者是Automobili Pininfarina半年前推出一款不設車頂、擋風玻璃及柱位的開放式車型，當時公開售價已達440萬歐元，全球限量10部。如果當時搶唔到，現在絕對是好機會，只需多付50萬歐元便可擁有，仲要係B95特別版呢！至於Battista是廠方4年前推出旗下首款純電動硬頂Hyper GT，當時索價198萬歐元起，限量150輛。現在Battista特別版定價340萬歐元起，對現實世界的Bruce Wayne來說，應該都係散紙嚟啫！

管家阿福語音助手 話明係特別版，當然用上跟標準版不同的專屬設計，包括配上由拉絲和拋光的陽極氧化鋁製成的背光車頭廠徽，並分別於B95特別版的碳纖駝峰兩側及Battista特別版車身兩側，碳纖擾流末端的鯊魚鰭位及頭枕等加入W字設計的Wayne企業標誌，強調其尊貴身份。值得留意是，車載的HMI資訊娛樂系統用上管家阿福（Alfred Pennyworth）的聲音充當語音助手。還為Battista特別版於頭冚和前後沙板上增設碳纖維百葉窗式散熱氣口，藉此提高後空氣煞車和車身側面的整體空氣動力學效率。另採用全新車門連車頂設計，其Nero Torino「Goccia」黑色硬頂配上弧形玻璃，更添時尚輕快感。

1,900hp強勁馬力 無論是B95或是Bastista車型皆提供Gotham版和Dark Knight版，讓車主按喜好選擇。當中Gotham版最大特色是採用棕褐色皮革內飾，並起用棕褐色縫線作中央面板的定制絎縫；配以獨特的Argento Vittorio灰色光面車漆及由Prezioso Evoluzione光面黑和啞光黑輪輻配搭的前20吋、後21吋合金輪圈，凸顯車主的高雅品味。

而Dark Knight版則採用黑色Alcantara和黑色皮革內飾，搭配獨特的黑金雙色對比縫線；車身採用Nero Profondo藍底黑光面車漆，腳下配上獨特的前20吋、後21吋Glorioso陶瓷拋光輪圈，藉強烈的深淺色調呈現視覺對比效果，營造出Bruce Wayne的獨有個性。動力方面，4款車同搭載由120kWh T形液冷鋰離子電池組及4具獨立電馬達組成的超高效純電動力系統，最大馬力及扭力分別達1,900hp和2,340Nm，不到2秒便完成0~100km/h加速。

同場加映：Batur Convertible全球限量16輛 賓利（Bentley）的個性定制部門Mulliner，繼手工打造無頂設計的Bacalar（限量12輛）及Batur雙門轎跑（限量18輛）之後，再為車迷帶來Batur Convertible開篷轎跑，全球限量16輛。新車搭載手工組裝的6.0L W12雙渦輪增壓引擎，最大馬力750PS，最大扭力1,000Nm。其電動摺疊軟篷頂可於時速50km/h或以下約19秒完成開或閂，值得留意是座椅後方特設獨有的「風橋」和整流罩。Mulliner為車主提供的個性化選擇可說近乎不設上限，由車身顏色及手繪圖案、車身飾件，以至獨有的風橋、軟篷收納蓋板等都可定制；並提供專屬3D打印玫瑰金飾件選擇，車主可按個人喜好將駕駛模式選擇旋鈕、軚環12點位裝飾及冷氣出風口控制鍵等變成貴氣的玫瑰金色。

撰文：林登麗

以B95無頂Hyper Barchetta打造的特別版車型，型格搶眼。 兩座之間鑲有一塊刻上「Bruce Wayne」字樣的銘牌，配以頭枕W標誌，彰顯其特別版身份。 Dark Knight版採用黑色Alcantara和黑色皮革內飾，搭配獨特的黑金雙色對比縫線。 椅背後設有一個半封閉的行李間。 W字設計的Wayne企業標誌出現於B95座椅後方的碳纖駝峰兩側。不同的是Gotham版以皮革壓印，而Dark Knight版直接於碳纖以暗黑壓花呈現。 無論是Battista（圖）或是B95車型，其HMI資訊娛樂系統均以管家阿福的聲音充當語音助手。 Battista特別版兩座之間均特設刻有「1 of 1」及「Bruce Wayne」字樣的銘牌和搶眼金黃色的Wayne企業標誌。 座椅後方特設獨有的「風橋」和整流罩。 Gotham版最大特色是車廂採用獨特的棕褐色皮革內飾，散發着高雅品味。 Battista特別版的頭冚和前後沙板上特設碳纖維百葉窗式散熱氣口。 Batur Convertible開篷轎跑全球限量16輛，彰顯尊貴非凡。