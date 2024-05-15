五色入五臟？養生有「素」

今天是佛誕假期，不少信徒都會進行齋戒及慶祝活動，其實近年愈來愈多人就算唔係宗教理由，都開始選擇素食來瘦身及養生。長期茹素有甚麼好處？如何選擇五色素食組合來達致均衡營養？不妨聽聽註冊中醫師劉芷寧講解。

源自《黃帝內經》說法 基本上素食可分為3類。第一種是蛋奶素，即茹素者會吃蛋及飲奶；第二種是全素，即茹素者不吃蛋也不飲奶，連蜜糖也不吃；第三種與宗教有關，即不吃五辛如葱、蒜、韭菜等。茹素對健康大有好處，劉醫師表示：「城市人多見營養過盛，如果人體脾胃一直無法妥善處理來自肉食的膽固醇和尿酸，容易引起各種身體問題，例如肥胖、高血脂、皮膚過敏等，定期茹素有助減輕腸胃負擔，減少慢性病及改善皮膚質素。」

食素食得正確，有助保養身體五臟。劉醫師補充：「中醫經典著作《黃帝內經》就有『五色入五臟』說法，古人認為自然界的各種現象，都可以通過木、火、土、金、水五行聯繫起來，分別對應的五臟是『肝、心、脾、肺、腎』，分別代表『青、赤、黃、白、黑』五色，多吃對應的五色食物對五臟六腑都有益處。」劉醫師建議素食者可於每天三餐實行五色飲食，以攝取足夠穀類為基礎，並每天烹調至少4種顏色或以上的蔬菜或水果，食物種類以多樣化為主，增加獲取各類營養素的機會。

白（肺） 五行屬金，入肺，白色食物可提高肺臟之氣化功能，有利於呼吸系統，滋潤肺部。

代表食物：梨、白木耳、杏仁、白蘿蔔、山藥、蓮藕、百合等。

紅（心） 五行屬火，入心，紅色食物有助提高心臟之氣血運行，可生血、補血、活血等。

代表食物：紅蘿蔔、紅棗、番茄、紅甜椒、紅菜頭、車厘子、士多啤梨、紅豆等。

黃（脾） 五行屬土，入脾，黃色食物可提高脾胃之氣，促進和調節新陳代謝，增強消化功能。

代表食物：黃豆、南瓜、番薯、薯仔、粟米、黃甜椒、杧果、木瓜、檸檬、柑橘、菠蘿等。

青（肝） 五行屬木，入肝，綠色食物可提高肝臟之氣，有益於解毒系統，清肝解毒降火。

代表食物：青瓜、青椒、花椰菜、菠菜、秋葵、冬瓜、綠豆等。

黑（腎） 五行屬水，入腎，黑色食物可提高腎臟之氣，對生殖系統、排泄系統都有益，並有助促進腎臟及腦部健康。

代表食物： 藍莓、栗子、黑豆、黑木耳、黑芝麻、香菇、紫米等。

應注意營養補充 有些人茹素了一段時間後，出現頭暈、面青口唇白等情況，這是因為他們以為素食單是吃蔬菜水果。劉醫師解釋，這容易導致營養不足，出現脫髮、皮膚鬆弛、怕冷、精神不振等。素食者較容易缺乏蛋白質，因此建議進食不同種類的堅果、豆類和大豆製品。另容易缺乏鐵質，要多吃豆類、黑木耳、穀物片等，並同時進食含豐富維他命的食物如番茄、西蘭花等，以助鐵質吸收。全素食者更應注意鈣質及維他命吸收，可進食加鈣豆奶加穀物片，亦可多吃硬豆腐、深綠色蔬菜（如菜心和芥蘭）等。此外，適量曬太陽亦可幫助身體吸收鈣質，同時建議向醫生查詢應否額外進食補充劑等。

健康湯水推介 海底椰雪耳紅蘿蔔無花果湯（3至4人分量）

功效：潤肺止咳、潤腸通便、養顏美容

材料：雪耳1朵、粟米2條、紅蘿蔔1條、百合20克、南杏仁20克、海底椰100克、無花果5粒、腰果50克。

做法：先洗淨材料，粟米、紅蘿蔔切件，雪耳用清水泡至軟身。將所有材料放入煲，加入2公升水，以中火煲約2小時後加入鹽調味即成。

冬瓜薏仁祛濕湯（3至4人分量）

功效：消暑清熱、健脾袪濕

材料：冬瓜適量、生薏仁30克、熟薏仁30克、眉豆30克、椰棗5粒、腰果100克、生薑1塊、陳皮1角。

做法：將所有材料洗淨，冬瓜切片，將所有材料放入煲，加入2公升水，大火煮沸後轉細火煮約1小時，加入小量鹽調味即可。

撰文：明藹寧

白（肺）代表食物：梨、白木耳、杏仁、白蘿蔔、山藥、蓮藕、百合等。 青（肝）代表食物：青瓜、青椒、花椰菜、菠菜、秋葵、冬瓜、綠豆等。 海底椰雪耳紅蘿蔔無花果湯 紅（心）代表食物：紅蘿蔔、紅棗、番茄、紅甜椒、紅菜頭、車厘子、士多啤梨、紅豆等。 黑（腎）代表食物： 藍莓、栗子、黑豆、黑木耳、黑芝麻、香菇、紫米等。 冬瓜薏仁祛濕湯 黃（脾）代表食物：黃豆、南瓜、番薯、薯仔、粟米、黃甜椒、杧果、木瓜、檸檬、柑橘、菠蘿等。 註冊中醫師劉芷寧 適量曬太陽有助身體吸收鈣質，以防骨質疏鬆。