海上移動豪宅Somnio 6億美元巨無霸

豪宅該如何界定？除了看它的空間面積、建造用料、裝潢設施外，還有一個極為關鍵的條件，就是它坐落於甚麼地段（Location），或周邊有否靚景作陪襯。今次為大家介紹的「樓盤」則顛覆了傳統，皆因它沒有一個固定地址，每一刻看到的景觀也不同，這個項目，就是造價約6億美元（接近47億港元）的住宅型遊艇「Somnio」！

夢想的家 住宅型遊艇可理解為可移動的海上豪宅，由超級遊艇演變過來，內有多間豪華公寓分拆出售，換言之，買家毋須買下整艘遊艇，只要購入其中一個公寓，已能享受四海為家的暢快感。2002年於挪威奧斯陸啟航的「The World」，可說是世上第一艘住宅型遊艇，往後不時有相關的概念遊艇曝光，而以夢想命名的「Somnio」是其中一艘備受矚目之作，由英國公司Winch Design與瑞典公司Tillberg Design設計，挪威船廠VARD負責興建，造價約6億美元，預計在今年下水，首航由地中海出發，在美國紐約停留一星期後，將向南太平洋進發，最終目的地是南極洲。

空間寬敞 究竟「Somnio」有幾豪？先由它的體積說起，表面呈深藍色的船身，長222米，相當於兩個足球場之長度，比現時的海上巨無霸「Azzam」還要長，總噸位達到33,500GRT！雖然船體巨大，但上層建築只設有39套豪華公寓，並分布在6層甲板上，確保每套公寓都擁有寬敞的空間，當中最小的公寓有182平方米（露台佔34平方米），而最大的公寓幾乎覆蓋整個頂層甲板，面積達963平方米（露台佔361平方米）！另外，室內空間可因應買家的喜好來規劃，由自家聘用的設計團隊負責，亦可交由Winch Design、Tillberg Design或Luttenberger Design包辦，悉隨尊便！

服務貼心 設施方面，除了面向海景的客廳、用餐區、廚房、 睡房之外，每套公寓還可加入健身房、圖書館、衣帽間等。與此同時，為了令住客有「回家」的感覺，船上可找到各式餐廳、酒吧、酒窖、醫療室、附設泳池的海灘俱樂部，還有一個直升機停機坪，方便住戶隨時出門。另有約170名船員隨時待命，為住戶提供最貼心的服務。

性能方面，「Somnio」實踐永續發展理念，採用最新的清潔引擎技術和可再生能源，室內布置也盡可能選用對環境影響較小的材料和產品。

同場加映 Njord：神話化身

由Ocean Residences Development開發，德國船廠Meyer Werft負責建造的「Njord」，乃出自遊艇設計師Espen Øino與Jean Louis Stutzmann的構思，以北歐神話的海神與風神命名，長289米，外觀設計富現代感。船上有117套公寓分布於13層甲板上，可容納約1,000人，每套公寓的面積由139平方米到836平方米不等，全部附設私人露台，其中16套更是複式單位，兼配備私人升降機，售價由800萬美元起跳。

作為海上的私人住宅社區，配套設施應有盡有，包括6家特色餐廳、酒吧、日光浴平台、海灘俱樂部、兩個室外游泳池、水療及健康中心、夜總會等。值得一提，船尾有多個摺疊式平台，隨時可增加活動空間，亦方便小艇停靠。

Ulyssia：彰顯貴氣

著名遊艇設計師Espen Øino與德國船廠Meyer Werft的聯乘之作，長320米，流線型船體搭配淡雅色調，彰顯貴氣。船上有119套住宅單位和13間客房，面積由166平方米到1,400平方米不等，配備開放式廚房、露台等設施，室內設計以柔和的米色為主調，可由FM Architettura與其他設計師提供個性化設計方案，打造獨一無二的居住空間。

至於船上的休閒設施齊全，包括供應國際美食的餐廳、多個游泳池、海灘俱樂部、潛水俱樂部、劇院與電影院、水療中心、健身中心、圖書館、專業醫療中心等等。另外，「Ulyssia」將配置技術最先進的可持續電力系統，還有用於回收和處理廢物的整合系統。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

船上的設施分布於6層甲板上，應有盡有。（Winch Design） 最大的公寓面積達963平方米，其客廳更享有270°觀景視野。（Winch Design） 內部設計以米色為主調，配合落地玻璃窗，顯得明亮、開揚。（FM Architettura） 位於船尾的潛水中心，配備兩艘潛水艇，可供住戶探索水下風光。（Ulyssia Residences AG） 每套公寓均附設露台，面積最小的也有34平方米。（Luttenberger Design） 長289米的住宅式遊艇「Njord」，表面呈灰、藍兩色，賣相富現代感。（Ocean Residences Development） 船尾設有可摺疊平台，隨時可增加活動空間。（Ocean Residences Development） 船上有119套住宅單位，配備開放式廚房、露台等設施。（Ulyssia Residences AG） 公寓面積大不在話下，加上裝設落地玻璃窗，空間感更見開揚。（Luttenberger Design） 住客可享用餐廳、酒吧、泳池、水療及健康中心、海灘俱樂部等休閒設施。（Denniston） 長320米的住宅式遊艇「Ulyssia」，其概念於早前舉行的棕櫚灘國際船舶展曝光。（Ulyssia Residences AG） 內部設計以柔和的米色為主調。（Ulyssia Residences AG）