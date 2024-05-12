速學韓國女神護膚 凍齡話咁易

今天是一年一度的母親節，主角肯定是為家庭費盡心神的媽媽！要做孝順仔女，當然要避免歲月在媽咪臉上留下痕迹，不論歲數都Keep住靚靚狀態。搜羅韓國藝能界3位女神級媽媽的護膚大法，不妨和媽媽照辦煮碗偷師學習，齊齊成為凍齡美女！

全智賢：慢卸快洗 自製面膜 出道逾20年、現年42歲的全智賢，其外貌和年輕時沒大分別，有賴她獨有的保養大法。首先，洗面切忌反覆搓揉皮膚，因會造成皺紋或引起敏感。每次卸妝時都要仔細按摩，確保沒有殘妝。洗面要快手，別讓潔面乳停留在臉上太久造成繃緊，甚至令毛孔再次堵塞。塗上亮白產品後則輕力按摩，然後以溫暖雙手包裹全臉，有助護膚品養分的快速滲透。她更會將紅酒、檸檬、蜂蜜混合製成面膜，每周敷1至2次為肌膚急救保濕。此外，她堅持每天喝2公升水排走體內毒素。

孫藝珍：檸水拍臉 冷熱交替 公認是天然美人、現年42歲的孫藝珍，其肌膚依舊像少女般粉嫩細緻。她最廣為人知的護膚方法是用檸檬水洗臉，把檸檬切片放在冰水中約10至15分鐘，在卸妝清潔後，用溫熱的毛巾敷臉約1分鐘，然後以檸檬水拍打臉部，讓肌膚吸收維他命C，有助美白。她亦採取「冷熱交替護膚法」，每次卸妝後都會敷熱毛巾，以擴張毛孔及軟化角質，並按摩面部促進血液循環及帶走未洗淨污垢。熱敷後將冰凍的化妝棉沾滿化妝水敷臉，既能鎮靜肌膚，亦有助收細毛孔。

朴信惠：保濕防曬 飲紅豆水 有「男神收割機」之稱的朴信惠，早前推出產後復出首作《低谷醫生》，劇中的她肌膚白滑紅潤，令人羨慕。她的護膚方法有兩大重點，一是不用有泡沫的潔面乳，以減少對肌膚的刺激。其次是化妝前做好保濕，用化妝水濕敷，特別是蘊含玫瑰成分的化妝水。另外朴自言肌膚容易曬黑，所以一定會塗防曬，在曬後也會塗蘆薈紓緩曬傷肌膚。飲食方面除了每日喝 2 公升水和多飲紅豆水，她亦會吃藍莓、紫色蔬菜及抗氧化蔬果保養肌膚。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網