母親節聚天倫南山打卡遊熱點

母親節就快到，每年都在香港送花食蛋糕慶祝，你唔嫌悶阿媽都覺得無誠意啦！今年不如順應潮流北上，帶靚媽到深圳南山區一日遊，由特色花卉Cafe到拍攝合照，再做手作禮物兼享受按摩，加上地道豐富美食，一同創造難忘回憶。

花卉中心 秘密基地 女士們總喜歡收花，愛花之人來到深圳不妨到深港花卉中心逛一逛。這個南山區的「買花秘密基地」開業近12年，雖然面積不算大，但環境清幽。貨品以價廉物美、種類繁多見稱，涵蓋鮮花店、乾花店、盆栽店和手工花藝店，更有不少店舖供人打卡。Lamant Manor已聞花名•關於藍是其中一間網紅Cafe，場內被藍紫色的繡球花包圍，加上水池、噴泉與歐式擺設，恍如南法莊園般漂亮。另一間微風花園則是法式綠植店，室外種滿花卉，室內則是觀葉植物，更有小花園供免費打卡。

家庭合照 全程引導 很多人長大後甚少跟媽媽合照，今個母親節一於影番輯靚相！iF攝影家庭肖像館於南山區及福田區均有分店，主打肖像寫真、全家福、家庭生活照及母女合照。化妝師會根據客人的特徵設計妝容與髮型，並提供旗袍、長衫等服飾，想拍攝古風或現代風任君選擇。而且攝影師會全程引導，教媽媽擺甫士；拍畢後仲提供執相服務，並可按需要調節美顏效果。此外，這裏歡迎帶同寵物一起拍照，適合愛寵之人影相留念。

手製玻璃 表達愛意 孝敬母親，沒有比親手為她製作禮物更能表達愛意。琉璃月是一間燒玻璃工作坊，讓人體驗以高溫把玻璃塑造出各種形態的樂趣。現場可製作永生花、多肉盆裁、杯子、戒指、耳環、串珠、髮簪等，成品晶瑩剔透，更可套上精美包裝即場送畀母親。值得留意是場內需要穿上圍裙和護目鏡等安全裝備，導師會即場講解如何操作燒製機等，不少人試玩後表示過程看似簡單，但其實有一定難度，完成後甚有滿足感。

湖邊歎茶 入夜小酌 在香港飲茶就飲得多，不妨帶媽咪北上歎一盅兩件。丹桂軒是開業近30年的老字號，主打正宗粵菜、精美點心及滋養燉品，招牌菜有功夫乳鴿、翅湯蝦餃皇、鳳凰千層糕、蟹籽麻辣燒賣、西瓜流沙包等。這裏除備有獨立包廂，更有歐式風格的露天茶座，湖景綠意盎然，叫人食得開懷。入夜則推介到BelleVie深圳灣，這間網紅天台餐吧採用希臘聖托里尼裝修風格，設有露營雪景區及戶外帳篷，還有很多道具供拍照；菜式以西餐及小食為主，在柔和音樂下很適合跟媽媽小酌談天。

潔臉護膚 按摩減壓 玩了大半天係時候跟媽媽放鬆一下！洗臉熊‧洗臉吧是近年大熱的輕美容店，全國有超過600間分店，主張無綑綁式消費，而且毋須預約，提供氨基酸泡沖、清顏泡沖、超多水泡沖、亮膚泡沖及普拉提泡沖等洗臉服務，洗完臉仲會幫客人修護保濕，讓媽咪容光煥發。做完Facial不妨做埋Spa，COMFY舒悅‧療愈SPA是深圳首間身心治療Spa，服務包括精油按摩、喜瑪拉雅鹽療按摩、阿育吠陀油按摩、四脈輪頌缽音療等，幫媽咪釋放壓力兼排毒。

撰文：陳志滔

微風花園是場內的人氣店，仲有小狗陪大家玩。（小紅書@陳橙橙愛攝影） 提供母女合照套餐，相片執到滿意為止。（小紅書@iF攝影家庭肖像館） 利用1,200度高溫燒製玻璃，過程有趣。（小紅書@菠蘿Lucy） BelleVie深圳灣位於天台且有藍色水池，背靠南山區美麗夜景。（小紅書@verana蝦） 可即場做Facial，服務項目按次收費。（小紅書@可可欣） 於Lamant Manor點餐便可入內拍攝，雙人餐提供小食及飲品。（小紅書@莉娜啊莉娜） 全店用上大地色系，讓人有「家的感覺」。（小紅書@iF攝影家庭肖像館） 可即場手製玻璃戒指送畀媽咪。 提供精美西餐、小食及果盤等。（小紅書@verana蝦） 涵蓋洗臉、深層清潔、敷面膜保濕等服務。 每個角落都被花朵包圍，宜穿上淺色衣服拍照。（小紅書@莉娜啊莉娜） 服飾種類包羅萬有，母女照每人可換一套。（小紅書@iF攝影家庭肖像館） 除了DIY製作，還可購買現成品當作禮物。 丹桂軒設於湖邊的露天茶座，點心種類豐富，用餐更添愜意。 提供多款按摩精油，還可享用茶點。