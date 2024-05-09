嘗盡創意新味獅城追星朝聖美食

Aged Duck Breast、Beer Pickled Fig

當地鴨子熟成4至5日，鴨胸煮熟後配黑啤酒無花果醬和酸豆，令鴨肉加重鹹甜氣息。

早前美國樂壇天后Taylor Swift到新加坡開演唱會，為當地帶來極大回響，更帶動巨大的旅遊和經濟效益。緊接着無論是K-Pop偶像團體NCT DREAM、aespa和EXO成員D.O，抑或全日籍女團XG亦會前往當地獻唱，粉絲勢必捧場。欣賞演唱會之餘，更要乘機走訪當地新開的餐廳，精選多間創意十足的食店，讓大家食飽有力嗌足全場！

善用材料唔浪費 剛於3月開業的Dirty Supper，明明是一間新店，但初次到訪會以為去錯地方，因為餐廳設計裝潢猶如一間舊式餐室。主理人兼主廚Peter Smit曾在澳洲、倫敦和新加坡的餐廳任職，打造出自己的烹飪風格，新店以燒烤和善用食材「由頭吃到尾」（Whole Animal Cooking）的理念作主調，盡量選用當地材料，注重用盡每一個部分。例如用上當地養蝦場的蝦，簡單加鹽調味，配清新的柑橘醬、辣忌廉和醃青辣椒等配料，酸爽微辛。或採用在地鴨子製作的熟成鴨胸，煮熟後配加黑啤醃的無花果醬和酸豆，帶來陣陣的鹹甜氣息。Chef Peter對肉類的各部分有深厚認識，如將整個豬頭烤焗1日，然後切出豬下巴肉、豬脷、豬鼻和豬眼後方的肉等切碎拌勻，加點辣根和芥末調味再炸成小件，吃時配白鯷魚醬，作香口小吃最好不過。剩下的豬肉會煉製豬油，配燒魷魚和醃青番茄醬，油潤又入味。

店內的雞尾酒同樣有新意，Wagyu Boulevardier以和牛油脂浸洗祼麥威士忌加金巴利酒及苦艾酒調配，滲出淡淡油香。其他還有Lemon Martini和Apple Highball等選擇，用來配菜更富層次。

現代韓烤有驚喜 剛開幕的現代韓式燒烤餐廳GU:UM由米芝蓮星級韓籍主理人兼主廚Louis Han開設，Chef Louis曾於韓國和阿布扎比等地的高級地中海和意大利餐廳任職，2016年到新加坡工作，後來決定專注研究現代韓國料理，更在不同的廚藝比賽獲得獎項。於2020年開設他首間餐廳NAE:UM，為客人提供摩登韓食，兩年後獲得米芝蓮一星，他亦同時得到年輕主廚大獎。

新店主打現代風格的韓燒，食材融入西式烹調技巧，配合炭烤手法，帶來各款海陸美饌。招牌烤肉可揀選日本MBS8但馬和牛肉眼、USDA Prime西冷牛扒或西班牙伊比利亞黑毛豬肉。之後可按喜好選擇以韓式牛扒醬、韓式辣椒醬或魚露醃製，又或簡單加鹽燒烤，吃時配韓式小菜和泡菜，香口美味。

烤肉以外，還有很多選擇。前菜有韓式薯仔煎餅配加蒜苗、韓國梨肉和青葱等混合的牛肉他他，放點醃洋葱和蛋黃醬拌勻，開胃美味。大廚還以炸雞為靈感創作出炸椰菜花、午餐肉和年糕，配甜辣醬享用，夠晒惹味！吃過炸物，來一口加紫蘇葉、辣醬和麻油拌勻的韓式粉絲，幼滑又清香。甜品同樣創意十足，韓國人吃烤肉愛飲韓國米酒，大廚將韓國梨子挖空釀入韓國米酒製作的沙冰，吃過烤肉再品嘗，減膩清熱。另一款炭烤番薯，將薯肉挖空釀入番薯慕絲，表面灑糖後火炙成焦糖狀，甜美軟滑。

和牛拉麵富口感 日本和牛及拉麵舉世知名，東京六本木人氣和牛拉麵店MASHI NO MASHI剛於新加坡開設分店，主理人兼主廚濱田壽人曾在獅城居住3年，熱愛當地各款小食。他從日本牧場直接進口高質的尾崎和牛，烹調出不同口味的麵食和小菜。新店以黃色作設計主調，醒神吸睛，店子特別向當地電影製作人Eric Khoo致敬，內裏有他身穿員工制服的照片。濱田師傅更以Eric的電影作靈感，炮製當地獨有的和牛肉骨茶，以和牛取代排骨，配牛骨湯品嘗，再加傳統醬料和米飯，為這道經典菜式添上新意。此外，大家還可以嘗到經典的和牛沾麵，麵條配慢煮尾崎和牛肉、半熟蛋和蔬菜，沾麵汁是熬煮24小時的和牛骨湯，濃郁美味，剩下的麵汁還可加高湯慢慢品嘗。不容錯過的還有新店限定的和牛點心，包括有香口的炸和牛春卷、和牛燒賣、蒸和牛排骨等。品牌亦計劃推出新加坡分店獨有的福建炒麵及和牛喇沙等，令人相當期待。

撰文：林佩婷

Pig Head Nugget、White Anchovy

烤焗1日的豬頭，切出不同的部位，加辣根和芥末調味，混合後切件蘸麵包糠脆炸，唧上白鯷魚醬享用，非常惹味。 主理人兼主廚 Peter Smit Sotbap

韓國米放鑄鐵鍋用明火煲煮，按時令配上不同食材，最受歡迎是加韓式烤肉作配搭。 ULTRA WAGYU RAMEN

長時間熬煮的和牛骨湯配幼細麵條，加上和牛叉燒和辣醬，惹味吸引，是新加坡店率先推出的新品。 主理人兼主廚 濱田壽人 Raw Prawn、Black Lime、Pickled Chili

新鮮生蝦加點鹽，配柑橘醬、辣根忌廉、醃青辣椒和黑檸檬皮碎，酸香微辛。 Signature Grilled Meats from the Fire

揀選不同口感和味道的牛肉後，再按喜好挑選醃料，之後以炭火燒烤，肉嫩富油香。 Yuzu Makgeolli

韓國梨子挖空釀入韓國米酒製成的沙冰，表面放梨肉和食用花，享用烤肉後品嘗，消滯去膩。 SPING ROLL

牛肉加蔬菜作春卷餡，脆炸後蘸加了芥末的甜酸醬汁享用，外脆肉嫩。 BBQ Squid、Pork Fat Relish、Pickled Tomato

魷魚以70℃蒸5分鐘浸冰水，再輕烤配自家製豬油和醃青番茄醬，柔軟富肉香。 KFC

以韓國炸雞作靈感設計，將椰菜花、韓國午餐肉和年糕蘸粉漿脆炸，與甜辣醬拌勻，灑腰果碎和葱花享用。 韓籍主理人兼主廚 Louis Ha SIU MAI

燒賣以和牛加洋葱拌勻做餡料，肉味香濃。