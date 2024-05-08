全新熊貓專列 坐鐵路潮玩新疆

中國地大物博，想環遊多個地方又不想乘搭飛機舟車勞頓的話，鐵路旅遊或許是你的好選擇。近年內地興起旅遊專列，讓你安坐舒適車廂觀賞沿途美景外，列車停靠站後還可以深入大街小巷，感受每個地區的風情。其中高端精品旅遊列車熊貓專列「什邡號」今年全新升級改裝，除了車身換上鮮艷色彩，內部也提供多種豪華設施。加上有新疆行駛的新東方快車豪華旅遊專列，帶你玩轉多個著名景點。

升級改造 娛樂豐富 於2021年登場的「熊貓專列」是中國鐵路成都局集團營運的豪華觀光列車，顧名思義以熊貓為設計主題，車卡內外同時將地域和文化特色融入其中，開通以來一直大受歡迎。為滿足旅客需求，花了5個月改造的升呢版熊貓專列「什邡號」早前登場。車身外觀採用了三星堆青銅立人像色彩，並配合古蜀之源圖形、大熊貓等四川元素。此專列編組17輛，全列定員466席，由3輛「鎣華」高級軟臥、10輛「馬祖」高級硬臥，以及美食車及多功能娛樂車等主題車廂組成。其中高級軟臥和高級硬臥車廂設有沐浴間、洗手間和更衣室，還附有梳化圓桌、衣櫃、收納倉、電視、緊急呼叫按鈕等設備。而多功能娛樂車廂備有茶水間、卡拉OK房、麻將枱外，也為乘客帶來歌舞表演、魔術、茶道、養生保健，甚至法律講座等主題活動。「什邡號」於不同月份會行走不同的景點路線，其中5至10月推出新疆烏魯木齊17日遊，暢遊天山天池、賽里木湖及喀拉峻大草原等熱門景點。11至12月則會游走粵港澳三地。新疆遊每位收費¥18,999起（約HK$20,429）。

查詢：微訊搜尋「西南鐵旅熊貓專列」

豪華之選 一票難求 於新疆行駛的豪華旅遊專列新東方快車，其前身是游走於古絲綢之路的東方快車，在上世紀80年代中期到90年代用作招待外國賓客，到本世紀初才向大眾開放。客用車廂共16卡，客房分布於金鑽豪華車廂、藍鑽車廂及銀鑽車廂內。最高級的金鑽豪華車廂每卡提供4間雙人套房，房內配備超大景觀玻璃窗、乾濕分離的獨立衞浴間，並配有床頭櫃和衣櫃，設備一應俱全。至於藍鑽車廂則每卡提供7間4人包廂，房內設兩個上下鋪床架，車廂兩頭有公共洗手間和沐浴間。每卡車廂都有一個專屬管家為乘客處理大小事務。另設兩卡餐飲車廂，共有24桌可同時供48人用餐，享用由專業大廚精心炮製的過百道新疆特色菜。娛樂車廂則配有卡拉OK和鋼琴，也有深夜營業的吧枱。此專列主打10至15天的新疆鐵路旅遊，5月至8月期間重點前往烏魯木齊、北屯、伊寧、喀什的行程，暢遊五彩灘、卡拉庫里湖、喀什老城、艾提尕爾清真寺及天山大峽谷等景點。南北疆15天遊（藍鑽4人間）每位¥28,888起（約HK$31,062）。

網址：www.xdfkc.cn

同場加映：跨境感受 異國風情 想透過鐵路暢遊兩國的話，不妨考慮中國鐵道旅行社上年底推出、由北京前往老撾萬象的15天旅遊專列。該列車以「打卡中老鐵路的『網紅列車』體驗老撾深度遊」為主題，採用「國內觀光列車+國外跨境列車」的方式進行，國內乘坐的觀光列車共編組17輛（15輛客車、1輛餐車及1輛發電車），採用4人空調臥鋪車廂，車內臥鋪寬度比一般列車寬8cm。旅途中將舉辦桌遊和卡拉OK活動，並有兩位醫護人員將全程陪伴。國內行程由北京豐台站出發，暢遊包括瑤山古寨、小七孔景區、陡坡塘瀑布等著名旅遊目的地。國外路線方面，會利用於2021年底通車、連接中國昆明和老撾琅勃拉邦的中老鐵路，遊客搭乘該鐵路的D887次國際列車往返昆明南站至老撾兩地，遊覽老撾著名古都和佛教中心琅勃拉邦、參觀古老的香通寺、登普西山、看光西瀑布、觀湄公河日落，並品嘗當地美食如老撾特色小火鍋，及體驗萬榮市南鬆河漂流、藍色潟湖遊船等休閒活動。新一趟北京前往老撾的旅遊專列將於10月推出，詳情會於9月公布。

查詢：微訊搜尋「中國鐵道旅行社」

撰文：李芷玲

圖片: 互聯網