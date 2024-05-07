中醫教路 滋陰靚湯表孝心

母親節將至，一眾子女除了買禮物送畀母親，更可以煲碗靚湯以表孝意。除了口味考慮，亦要顧及食得健康，今次請來註冊中醫師陳駒博士分享長者養顏及保健心得，並教大家煲滋陰靚湯，等媽媽日日Keep住靚！

抗衰老需調理三臟 陳醫師指從中醫角度，美麗容顏源自健康體魄，想養顏抗衰老，尤其關注與皮膚健康息息相關的肺、脾、腎三臟。他指：「肺主皮毛，肺陰不足易導致皮膚乾燥、暗沉，滋潤肺臟可選擇百合、銀耳、雪梨、蜂蜜。脾胃為氣血生化之源，氣血充足，皮膚自然紅潤有光澤，健脾益氣可用山藥、南棗、白朮、黨參、小米。腎主藏精，精血不足會導致面色晦暗、皺紋增多，補腎養精可選用黑芝麻、核桃、枸杞、黑豆、桑葚。」

銀耳雪梨羹（2人份）

材料：銀耳15克、雪梨1個、冰糖適量、水600毫升

煮法：銀耳泡發後撕成小塊，雪梨去皮切塊，一同放入鍋中加水煮至銀耳軟爛，加入冰糖調味即可

功效：滋陰潤肺，養顏潤膚，可改善皮膚乾燥、粗糙等問題

山藥薏米粥（2人份）

材料：山藥100克、薏米50克、粳米50克、水1,000毫升

煮法：山藥去皮切塊，薏米、粳米淘洗乾淨，一同放入鍋中加水煮成粥

功效：健脾益胃，祛濕美白，有助改善脾胃虛弱及濕氣重引起的皮膚問題

明目宜按睛明穴 長者雙眼較易出現毛病。陳醫師提醒母親們要避免長時間用眼，建議定期做眼保健操，並保持充足睡眠。多吃富含維他命A的食物如胡蘿蔔、菠菜、動物肝臟等也有助明目。另外他提議母親們每天用雙手拇指指腹輕按位於內眼角稍上方凹陷處的睛明穴，有助改善眼睛疲勞、乾澀、脹痛等不適症狀，按摩後閉目養神片刻效果更佳。

枸杞菊花茶（1人份）

材料：枸杞10克、菊花5克

煮法：將枸杞和菊花放入杯中，用開水沖泡即可

功效：清肝明目

耍太極防骨質疏鬆 陳醫師謂長者要活得精靈，需保持大腦活躍，可多讀書、下棋及學習新事物等刺激大腦功能，他補充：「某些慢性疾病如高血壓、糖尿病等，可能對大腦功產生負面影響，積極管理這些疾病並控制相關風險因素，有助維護記憶力。」老年人也容易骨質疏鬆，陳醫師建議進行有氧運動如散步、太極拳等，也可每天曬太陽10至15分鐘幫助身體合成維他命D。他同時強調：「吸煙和過量飲酒會令骨質疏鬆風險增加，最好戒煙限酒。」

核桃芝麻糊（2人份）

材料：黑芝麻30克、核桃仁30克、糯米粉30克、水500毫升、糖適量

煮法：黑芝麻、核桃仁炒香後磨成粉，加入糯米粉和水調成糊狀，煮熟即可

功效：補腎益精，健腦益智，烏髮養顏

巴戟杜仲腰花湯（2人份）

材料：巴戟15克、熟地15克、杜仲15克、豬腰1個、薑2至3片、料酒適量、鹽適量

煮法：豬腰切花，焯水後撈出備用。其他材料洗淨，與薑片一同放入鍋加1至1.5升水浸泡30分鐘，煮沸後轉小火煮40分鐘，放入豬腰，加入料酒，繼續煮至豬腰熟透，加鹽調味即可

功效：補腎壯陽，強筋健骨，益精填髓

撰文：陳志滔

部分相片：互聯網

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