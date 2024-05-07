花漾獻禮 甜美糕點展愛意

Grace

母親節就快到，在這個特別的日子，沒有甚麽比精心準備的糕點更能表達子女對媽咪的愛意。不少餅店及蛋糕品牌紛紛以花主題設計出多款糕點，將這份愛意渲染得更加美麗動人，讓媽媽甜入心。

高貴典雅 意大利蛋糕品牌為母親節注入色彩繽紛的花卉主題，並搭配多款優質時令鮮果，營造甜蜜氛圍。系列主打之一的「Grace」表面覆蓋着香滑誘人的忌廉，並點綴立體杜鵑花和糖珠，鮮黃色的杜鵑花更展現出高貴奢華的姿態；內層則是鬆軟綿密的海綿蛋糕，夾雜着淡忌廉、新鮮香甜的杧果、士多啤梨、藍莓和奇異果，口感細膩豐富。以粉紅玫瑰花為主題的「Rose」，由三層海綿蛋糕組成，每一層都滿載新鮮杧果及細膩幼滑的淡忌廉；蛋糕表面撒滿粉紅色海綿蛋糕碎碎，再以可食用的朱古力玫瑰花及白珍珠作裝飾，賞心悅目。

純潔之愛 母親節除了可以送康乃馨，還有許多花朵亦適合送給媽媽，有純潔、永遠快樂之意的小雛菊就合適不過。連鎖蛋糕品牌推出的「花漾愛意」母親節蛋糕系列就讓大家憑花寄意，好似可愛溫馨又食得的小雛菊花束蛋糕「幸之花束」，即清甜的杧果慕絲蛋糕，口感輕盈細滑，甜而不膩，每口甜蜜滋味令媽媽甜入心！品牌會員及金會員於5月12日前選購母親節系列蛋糕更享85折優惠。

匠心獨運 女人除了愛花，還愛能增添魅力的香水。本地連鎖西餅店推出的「FOR HER母親節蛋糕系列」，當中主打「香荔花語」，就以香水為造型，用上海綿蛋糕配荔枝、石榴慕絲，上層晶瑩剔透的淡粉色荔枝啫喱更藏着一顆顆香甜的荔枝，散發清雅果香，加上精緻朱古力造型的香水蓋，絕對是優雅媽媽之選。於5月9日前預訂，還享早鳥優惠85折。

果香滿溢 如果媽媽不嗜甜，不妨試吓主打層式蛋糕的品牌於即日至5月19日以人氣口味升級改良的荔枝西瓜蛋糕。頂層改以新鮮西瓜及荔枝果肉，鋪以玫瑰花瓣及開心果仁碎，飽滿花果香於味蕾上綻放；夾層以原片西瓜及玫瑰味忌廉交錯層疊，玫瑰味忌廉幼滑細膩，夾雜西瓜果肉的甘甜清爽，呈現多層次的豐富口感；餅底以原粒杏仁磨成粉末製成，綿密鬆軟、香醇宜人。

健康滋味 主打健康及純素蛋糕的本地烘焙店由即日至5月12日推出一系列精緻美味的花卉造型蛋糕及杯子蛋糕為母親送上最真摯的祝福。其中無乳製「Love Your Mom」蛋糕，以紅玫瑰和精緻的粉色忌廉作裝飾，表面更以紅色線條勾出心形並寫下「媽媽」字樣，象徵着對媽媽的愛意；邊沿高貴典雅的復古漩渦線條和褶皺裱花，展現出優雅和女性化的完美結合。

鬆脆可口 本地老字號餅家於即日至5月12日推出「母親節禮盒」，以印有各式康乃馨的米色禮盒盛載着清香鬆脆的「椰絲蛋白曲奇」、粉糯綿密的「紫薯曲奇」、酸甜芳香的「士多啤梨牛油曲奇」及小巧輕盈的「蛋白杏仁趣寶」，當中更有印着「LOVE」 字的心形曲奇及小花圖案的圓形曲奇，送上這份甜蜜心意，媽媽必會感到欣喜萬分！

撰文：何雨晴

Rose 荔枝西瓜蛋糕 幸之花束 Love Your Mom 香荔花語 母親節禮盒