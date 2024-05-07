Happy Mother's Day 同媽咪食好「西」

每年一度的母親節，好多孝順子女都會絞盡腦汁搵餐廳同媽咪食餐好，唔想年年都食中菜，今年不妨搞搞新意思。坊間有很多西餐廳提供節日主題套餐，無論是高質的意大利菜，又或是景觀一流的新派澳洲菜，都能讓媽咪嘗新。

灣仔：清新意味 美味又多選擇的意菜，是本地的人氣菜系之一。灣仔一間精品酒店意大利餐廳於5月10日至12日推出特別設計的母親節晚餐，大家先品嘗新鮮生蠔作開胃小點，再享用多款自選前菜、配菜和主菜。前菜推介有烤北海道扇貝，配菊芋蓉和煙熏海令魚魚子醬（海令魚即希靈魚），提升鮮香。另一道和牛薄片配芝士及火箭菜，配自家製醬汁或檸檬汁，肉香美味。

配菜可選加入清湯、菇菌和芝士的手工意大利雲吞，黑松露和牛肝菌香氣相當突出。其他選擇有酸爽的聖馬札護番茄湯或配阿拉斯加帝王蟹牛油醬的意大利貝殼麵。主菜方面，除美國頂級肉眼扒或地中海鯛魚片外，還有美味的意大利飯，選用來自皮埃蒙特的頂級7年米配野生火箭菜醬烹調，配阿普利亞布拉塔芝士、烤開心果和檸檬皮碎，帶有堅果香的餘韻。甜品是士多啤梨白朱古力蛋糕，水果用馬達加斯加青椒醃製，甜中帶辛，令人留下深刻印象。

（查詢電話：2129 0333）

尖沙咀：醉人美景 面對無敵的海景，心情和胃口都更佳。尖沙咀的澳洲餐廳擁有維港景色，廣闊開揚，並於5月12日推出母親節四道菜晚餐。餐前小食有藍龍蝦和海膽意式炸飯球，黑毛豬火腿多士內有黑松露和24個月的康提芝士，提升香氣和味道。前菜3選1，乳鴿的鴿胸和鴿腿經煎烤，配黑豆蓉和時蔬，還可以升級加添黑松露來提升香氣，也可選汁煮澳洲南瓜或鴨肝凍醬選擇。

主菜同樣3選1，嫩滑的大西洋鱈魚配青口、球莖甘藍沙律、榛子和白蘆筍濃湯，鮮香嫩滑。富新意的芹菜威靈頓，以法式蘑菇蓉配多種蔬菜和焦糖芹菜濃湯製作。另一道肉類菜式，選用澳洲M9純種的2GR西冷牛扒配燒洋葱、法式千層焗薯和雅枝竹，配松露汁享用，令人回味。甜品是蛋白霜脆餅或焦糖蘋果杏仁蛋糕；惠顧母親節套餐，媽媽們可獲贈芳療品牌浴油體驗套裝（送完即止），讓媽媽洗去一身疲憊，回復活力。

（查詢電話：3500 5888）

撰文：林佩婷

手工意大利雲吞、意大利里科塔芝士、黑松露、牛肝菌、清湯

雲吞以水牛乳清芝士和黑松露作餡，配以牛肝菌清湯享用，美味芳香。 乳鴿配羊肚菌

先煎後烤的鴿腿和鴿胸，配自家製的發酵黑豆蓉、蘆筍、香菇和羊肚菌，惹味開胃。 意大利頂級7年米、野火箭菜青醬、布拉塔芝士、開心果、阿瑪菲檸檬

選用皮埃蒙特頂級7年米加野生火箭菜醬烹調，配阿普利亞布拉塔芝士、烤開心果和檸檬皮碎，口感豐富。 餐廳擁有無敵海景，邊吃邊欣賞最開心。 澳洲2GR西冷牛扒

牛扒煎香後配燒洋葱、法式千層焗薯和雅枝竹，蘸松露汁享用，味道香濃，細膩多汁。