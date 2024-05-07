點石成金 「家」添原始氣息

「A villa inspired by the grandeur and mystery of Stonehenge」 的設計靈感源自英國巨石陣。（ig@sunt_mrr）

石，作為建材，由來已久，其質感堅硬、粗獷、實而不華，但可塑性奇高，只要懂得善用，加以琢磨，往往能成就出建築界的奇迹！像今次介紹的概念建築「A villa inspired by the grandeur and mystery of Stonehenge」，受世界文化遺產啟發，以宏偉的姿態屹立於天地之間，將石材的力量與美感展現得淋漓盡致。

新版巨石陣 回顧人類的建築史，不乏驚世傑作，以巨石堆砌而成的古埃及金字塔是表表者，經歷數千年仍屹立不倒，還為後世的建築師帶來了設計靈感。至於出自設計師Maria Dudkina的「A villa inspired by the grandeur and mystery of Stonehenge」，則是受另一項古老而神秘的建築界奇迹——巨石陣（Stonehenge）所啟發。

外觀上，這款度假別墅為扁圓柱體建築，周邊有數十根約6米高巨石撐起上層的圓頂結構，看起來像一個個圓形蛋糕的餅底。那些未經雕琢的條狀石塊，粗壯而堅固，各有不同形態，加上表面有蕨類植物攀附，像自然生成的產物，展現了石材建築應有的個性。

融入大自然 由於設計師是以石頭為整個建築概念的核心元素，室內設計也以返璞歸真為基調，無論客廳、飯廳、睡房均選用屬於Earth Tone的米灰色來布置，再襯上木質家具與布藝梳化，以營造出淡雅靜謐的居住氛圍。另外，為了讓入住者跟周圍的自然環境有更緊密的連繫，別墅的外牆乾脆用上一幅幅落地玻璃，以引入自然光，配合開放式布局，令室內空間顯得開揚，也確保室內每個角落都有機會看到戶外的草原景觀。

值得一提，別墅的頂層可作不同用途：當鋪上草皮，可以野餐搞派對；設置露天泳池，則可游水曬太陽，可謂極具彈性。

同場加映 Dolmen Shelter

由英國設計師Davit Jilavyan與Mary Jilavyan合力創作的精品酒店，整個概念受天然石材啟發，以鋼筋混凝土作結構，外牆則利用石膏塑造出近似石頭的粗糙質感，看起來像一枚枚巨型恐龍蛋化石！室內方面，每一枚「蛋」的面積介乎35平方米至55平方米，活動空間充裕，並分為兩層，上層為休息區，下層為活動區，布置簡約，牆身、天花、梯級、窗口，乃至床架均呈現石頭的色調與質感，不期然令人聯想起《聰明笨伯》（The Flintstones）的原始世界。

Rock House

出自TH Studio，由設計師Mohanna Kazemi與Taha Estabar帶來的概念屋，預計建於伊朗的林區。從預想圖所見，「Rock House」取材於大自然，除了一整幅巨石牆壁，又通過巧妙的設計，把巨石變成有趣的牆飾。最特別是睡房設計，以大幅玻璃把睡床背後的園景圍起，令該區變成一幅生氣勃勃的壁畫！順帶一提，「Rock House」的樓底高，又利用天窗和落地玻璃引入自然光，令室內空間顯得明亮開揚，不至於灰灰暗暗。

Stone House

出自建築設計師shael.ai的構想，顧名思義是以「石頭」作為這幢獨立屋的賣點，其外牆被看似張牙舞爪的巨型石材覆蓋，搶眼之餘，又帶出一種粗獷美。另外，樓高兩層的「Stone House」，內部布置處處都可以看見石塊的存在，部分家具更由石材鑿刻而成，質感天然，加上有雲石地板、木紋家具的互相映襯，又有大面積落地玻璃窗引入日光，令整個空間洋溢自然氣息。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

室內布置以米灰色為主調，配合木質家具與布藝梳化，營造出淡雅靜謐的氛圍。 「Dolmen Shelter」的外形像恐龍化石蛋。（Davit & Mary Jilavyan） 「Rock House」把大自然的巨石變成建築物的一部分。（Taha Estabar） 「Stone House」的外牆像被巨石抓住。（ig@shael.ai） 頂部設有露天泳池。 入住「Dolmen Shelter」，有置身洞穴的感覺。 在巧妙的布置下，巨石變成牆飾，散發出藝術氣息。 整幢獨立屋有兩層樓。 以落地玻璃替代實體牆，為屋內人帶來開揚的觀景視野。 內部分為兩層，上層為休息區，下層為活動區。 利用落地玻璃圍起睡床背後的園景，為房間帶來一幅生動的壁畫。 室內布置處處可見石塊。