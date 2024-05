點石成金 「家」添原始氣息

石,作為建材,由來已久,其質感堅硬、粗獷、實而不華,但可塑性奇高,只要懂得善用,加以琢磨,往往能成就出建築界的奇迹!像今次介紹的概念建築「A villa inspired by the grandeur and mystery of Stonehenge」,受世界文化遺產啟發,以宏偉的姿態屹立於天地之間,將石材的力量與美感展現得淋漓盡致。