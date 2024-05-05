迎接初夏！防蚊不留痕

今天是二十四節氣中的「立夏」，代表夏天正式來臨，天氣悶熱之餘，雨量增多，在又濕又熱的環境下，蚊蟲自然四圍肆虐。若果你較易出汗又或有飲酒習慣，吸收酒精後血管擴張令體溫上升，都很容易惹蚊。想減低被蚊叮的機會，坊間有不少貼士，由衣着、蚊怕水、天然香料及防蚊包樣樣有齊，做好準備迎夏日！

宜穿淺色長袖衫 不想成為蚊子的目標，首要小心提防。衣着方面，黑色和深色的衣服較易惹蚊，大家在夏天出外活動時，可選擇淺色而通爽透氣的長袖衣物，減低蚊子與皮膚接觸的機會。若要到戶外做運動或行山時，可預先噴上含避蚊胺（DEET）的蚊怕水，這物質會散發蚊子討厭的氣味，達到驅蚊效果，濃度在20%以上的蚊怕水有效達5小時；但小朋友皮膚幼嫩易敏感，建議使用10%以下濃度的蚊怕水。

選椰子味番梘 夏天做運動時出汗較多，身體汗水會同時滲出吸引蚊子的胺基酸、乳酸和胺類化合物，故應即時抹汗或者去沖涼。提起沖涼，很多人喜愛用花果或果香的沐浴露或番梘，美國有研究顯示，用花果香的番梘沖涼後反而會更惹蚊；但使用椰子味的番梘，卻有驅蚊作用，大家揀選沐浴用品時，不妨留意一下。

天然香料效果佳 在家中又如何防蚊呢？不少人會加裝蚊帳、點蚊香或開驅蚊燈，不過使用相對麻煩。其實大家可選擇在室內擺放防蚊草或某些香料，如有濃烈氣息的柚皮、熏衣草、薄荷和香茅等食材或香草。除了盆栽之外，也可按個人喜好自由配搭香草，將之烘乾後放入紗網袋內，掛在室內或身上作防蚊包。值得一提是薄荷或香茅精油，可做成天然蚊怕水或防蚊膏，噴塗於容易被蚊咬的部位，防蚊效果也不錯。

知多啲！ 除了香草和香料，中藥材也可製作成防蚊包，有中醫師指將各5克的紫蘇葉、薄荷、藿香、佩蘭、白芷和石菖蒲剪碎混合後，加入紗網袋封實便成。包內的草本植物含揮發性芳香油，掛在身上的話建議避免與皮膚接觸，減低皮膚敏感的機會，其散發的香氣有驅蚊祛濕作用。

撰文：林佩婷

部分相片：互聯網