最佳民泊選舉 大阪茶屋別墅奪魁

在日本，民泊即是向旅客出租獨幢建築或公寓，相比酒店或旅館有較多私隱空間，而且住宿設施更為多樣化及富個性。怕花多眼亂無從選擇？不妨參考剛舉行的首屆最佳民泊選舉Best Of Minpaku結果！選舉劃分為多個部門類別，其中大阪市一雙層獨幢建築便靠茶屋主題裝潢於558間參賽民泊中脫穎而出，勇奪綜合部門冠軍。同部門排第2及第3的設施亦有䀝鄰滑雪場及眺望富士山的地理優勢，絕對令人想先住為快！

大阪：善用地利 和式設計 大阪市西成區中部至東部的地名為「天下茶屋」，據說室町時代茶道大師武野紹鷗覺得該地的泉水品質十分優良並建造了茶室。到了安土桃山時代，統一天下後的名將豐臣秀吉到此喝茶並大為讚賞，令該茶室被稱為天下茶屋，再演變成地方名。獲得Best Of Minpaku綜合部門冠軍的「今昔莊 天下茶屋」正設於該地，建築面積約147平方米，共有4間臥室8張睡床，最多可住12人，可謂超級闊落。一大特色是善用了地區歷史，參照了當時茶室設計，以「可享受日本茶的休閒空間」為裝潢理念，無論客廳及房間均散發和風氣息。內裏設施齊全，廚房有基本煮食用具及餐具，浴室內設大型浴缸，並提供新型風筒及捲髮器，電視安裝了多個串流平台及備有電玩遊戲機，也不忘放置了抹茶碗和茶筅，讓你一嘗親手泡茶的滋味。戶外更精心打造了古色古香的庭園，在和室或露台都可以欣賞到漂亮的風景，不妨邊享用日本茶邊放鬆身心。房價每晚¥60,000起（約HK$3,000）。

北海道：近滑雪場 圓頂帳篷 獲得綜合部門第2位的「JAPAVISTA RUSUTSU天地」，同時榮獲度假村地區部門首位。地理位置是其優勢，位於北海道虻田郡，距離滑雪勝地留壽都度假村只需2分鐘車程。建築設施本身亦睇頭十足，是面積達138平方米的獨幢雙層別墅，一大魅力在於別墅旁設有一個大型圓頂帳篷，內有兩張雙人床，帳篷部分為透明設計，躺在床上就可欣賞留壽都的迷人景觀。此外更有基本的煮食工具，讓住客邊享用美酒佳餚，邊體驗帳篷住宿的樂趣。別墅內有3間臥室、客飯廳及廚房，廚房有齊電飯煲、沙冰機、電水壺、咖啡機、雞尾酒搖酒器套裝、微波爐等，吧台設計感覺開揚，家人或朋友可以一起下廚。另外還準備了多種酒類（需另外收費），適合喜歡小酌的朋友。亦可安排上門廚師服務、餐飲服務、晚餐配送和進行燒烤等選擇。如果不合口味，度假村附近也有多間餐應及商店，十分就腳。可供12人入住，房價每晚¥57,750起（約HK$2,888）。

山梨：面向富士山 泳池加桑拿 距離東京市中心只需約90分鐘車程、位於富士山北麓的山梨縣富士河口湖町，一直是很受歡迎的度假勝地。獲得綜合部門第3位的Villa Saison Fuji正是建於該處的獨幢私人豪華別墅。佔地達3,636平方米，一大賣點係庭院有豐富的四季景色，而且面向壯麗的富士山，住客可獨享整個美景。別墅以現代日式風格打造，客廳擁有5米超高樓底，共有3間臥室，主房間設有加大雙人床及浴室，另外兩間分別配四張單人床及兩張碌架床（可另加單人床或嬰兒床），最多可供13人入住。設有兩個燒烤爐及各種煮食工具，住客可自攜食材或預早向民泊訂購食物，也可安排私人廚師炮製美食。別墅內設有木火爐，而戶外則有火坑，晚上可聽着柴火噼啪作響的聲音欣賞美麗星空。室外設有泳池、玻璃屋桑拿及按摩浴池，面向富士山焗桑拿及浸浴，確實是至高無上的享受。還有約990平方米的狗公園及跑步徑，最多可帶3隻寵物入住，貓奴狗奴們一定十分滿意。房價每晚¥79,000起（約HK$3,950）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

戶外精心打造了古色古香的庭園，在室內泡茶零舍有Feel。 最特別是備有抹茶碗和茶筅，住客可嘗試親手泡茶。 另外還準備了咖啡機和雞尾酒搖酒器套裝，讓你調配喜歡的飲品。 1樓的房間可以直接出露台，坐擁迷人景觀。 設備齊全的廚房，住客可攜帶喜歡的食材自己烹調或預早向民泊訂購食材。 桑拿的設計十分特別，是一間八角錐體玻璃小屋，旁邊是按摩浴池。 日式房間鋪有床墊，可用作兒童房。 「JAPAVISTA RUSUTSU天地」是面積達138平方米的獨幢雙層別墅。 別墅地下是客飯廳及廚房，以暖色系為主，很有住家感覺。 位於富士河口湖町的Villa Saison Fuji，每天僅接待一組客人。 主房間設有加大雙人床及浴室。 特大的浴缸，讓人享受寫意的浸浴時光。 帳篷內有基本的家電及煮食工具，亦備有多種酒類（需另外收費）。 生活用品於木櫃整齊排列着，方便使用。 客廳擁有5米超高樓底，極具空間感。 室外泳池期間限定有暖水提供，面向富士山游泳，非常寫意。