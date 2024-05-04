Quintessenza變形概念GT觀星望斗

意大利著名設計公司Italdesign最近發表全新純電動概念車Quintessenza。單睇造型，它猶如一架升高底盤的GT，擁有較高的離地距設定，尾部更採用類似Pick-up尾斗般設計，配備可拆式斜背硬頂及外翻打開的電動尾門，一對後座椅更可前後上下倒轉，既能在城市風馳電掣，也可遠離煩囂享受大自然。

3秒內破百 長氣續航 Quintessenza純電概念可說是高性能2+2 GT與越野Pick-up的混合體，車長逾5.5米、闊2.2米，車高不到1.6米。逾3.2米的長軸距，加上可於200mm至280mm之間調節的車身離地距，配上專為此車型而設計的24吋輪圈及全地形輪胎。將這雙車架構無縫地融合在一起，既動感又實用。

車載800V高壓電力驅動系統，由150kWh電池組、一組設於前軸的電動驅動單元及兩個置於後輪的後軸馬達組成，以AWD全輪驅動，最大功率輸出達580kW（約778hp），完成0~100km/h加速少於3秒，續航力可達750km。跟不少意式高性能GT一樣，車身以輕量鋁結構打造，前行李箱蓋左右兩側隆起，外凸的擋泥板及門檻，配備一對大型電動剪刀門。頭泵把底部設有一組大型的主動式空氣動力組件，能在越野行駛期間保持升高位置；在高速駕駛期間則逐漸降低，最大限度地提高下壓力，同時增加氣流以幫助冷卻部件。

電動後座椅 舒適布局 以光敏玻璃製成的大車頂，後部用上伸延至尾門的一體式可拆斜背硬頂，還裝有一對整合了ADAS系統兼配備多功能提示燈的擾流鰭，能在衞星信號較差時，輔助偵測地形資訊，甚至繪製周圍環境的地圖；兼能作駕駛模式顯示燈及在拆下硬頂後變成第二組煞車燈。電動尾門設計比傳統Pick-up更大，外翻打開後整個可觸及地面，方便從後方進入觀景尾斗的後座椅之中。

此後座椅是概念車一大特色，採用上下左右完全對稱設計，在拆下斜背硬頂後，可通過獨立電動操控，整張上下倒轉，變成面向後方的觀景布局，還可調校至舒適的躺下姿勢。設於座椅之間的中央控制台，備有迷你酒吧可擺放一瓶酒和兩隻玻璃杯，讓乘客在Road Trip停留期間，可以邊歎香檳，邊享受露營觀星體驗。

智能駕駛艙 具科技感 極具科技感的駕駛艙，秉承以人為本的設計理念。多功能U形運動軚環整合了波檔選擇器、駕駛模式、INFO車輛資訊及AI人工智能等操控鍵組。其前方連接轉向柱的頂部，設有一個可水平放置智能手機的底座，放上手機後打開專屬應用程式便可充當電子儀錶，兼可自訂顯示車速、電量、駕駛模式等相關行車資訊。

至於4層式錶台以黑、深灰、淺灰和紅4種顏色區分，表面平整簡潔。最上層主要提供動態指南針和警告等資訊的黑底顯示屏幕；中間兩層一深一淺灰色透過隱藏於織物下方的投影系統分別顯示導航地圖、空氣調節和多功能觸控感應裝置；最下層除了中央設有危險警告燈鍵，兩端還加入車門開關觸控裝置。至於冷氣出風口則隱藏於淺灰層與紅色層之間。

本地車訊：Mercedes-Maybach EQS SUV隆重登場 平治超豪華純電Mercedes-Maybach EQS SUV正式抵港，車上秉承Maybach一貫奢華風格，由面罩、泵把進氣口及裝飾、輪圈、D柱到電門及減速腳踏、頭等級後排座椅及照明燈，以至可持續植物鞣製Nappa皮革及Econyl地氈等，全屬Maybach獨有。更重要的是可透過MANUFAKTUR客製化服務，揀選啱心水的配置，例如像展示車般選用雙色漆面、天然木材內飾或選裝香檳雪櫃等。輸港版為Maybach EQS 680 SUV，搭載前及後軸電馬達，以4MATIC全輪驅動，最大馬力及扭力分別為658hp和950Nm，由靜止加速至100km/h只需4.4秒，續航力達635km（WLTP），並支援200kW直流快速充電，15分鐘可補回220km里程。

撰文：林登麗

電動尾門比傳統Pick-up大，外翻打開後直間尾燈近乎觸及地面，方便乘客從後方進入觀景式尾斗。 通透的大玻璃從前擋風玻璃延伸到車頂，為2+2布局的大車廂提供開揚視野。 拆下斜背硬頂及打開尾門，再配上大帳幕，即可變成寫意休閒的露營車。 後排行政座椅標準配備通風裝置、按摩及頸肩加熱功能。 空氣動力學輪圈加上全地形輪胎配以紅色制動卡鉗，強調高性能身份。 採用上下左右完全對稱設計的一對後座椅，可通過電動操控變成面向後方的布局。 Mercedes-Maybach EQS SUV秉承一貫奢華風格，為電動頂級豪華SUV定下新標準。 玻璃車頂整合了ADAS系統兼配備多功能提示燈的擾流鰭。 駕駛艙極具科技感，錶台平整簡潔，U形運動軚環整合了波檔選擇器、駕駛模式、INFO車輛資訊及AI人工智能等操控鍵組。 以優雅的深藍色為主調的MBUX Hyberscreen是專為新車而設計。