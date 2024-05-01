鞋子迎雨季 防濕弄乾好Easy

近日大雨連場，即使撐了傘都於事無補，趕着上班上學的朋友下半身注定濕透，最難搞莫過於整對鞋Total Wet，除了雙腳難受，無論是波鞋、布鞋或皮鞋，如果沾濕了沒有好好處理的話，有機會罨臭甚至發霉！為免愛鞋Total Lost，以下精選數招網絡大熱的快速乾鞋及防鞋濕方法，就算稍後雨季來臨都冇有怕！

初步處理 報紙入籠 鞋身濕透時，首先在鞋底鋪上報紙避免弄濕地方，然後用舊毛巾吸走或抹走鞋面的多餘水分，有鞋帶的宜解下另行晾乾，並將鞋舌翻出令鞋口變大，增加鞋子內部通風性。下一步是於鞋籠塞入多個報紙團，藉其極佳吸水性快速吸去鞋內水氣，若擔心報紙油墨會弄污鞋子內襯，可為報紙團包上一層廚紙，惟須注意鞋內要留有小量空間讓空氣適量流通。另可用筷子之類的物品將鞋身稍為墊高，或斜靠牆或櫃身，有助加強鞋子四周通爽。

出動厚袋 風筒夾擊 待鞋子不再滲水，可將鞋放入不織布袋或厚身膠袋，然後用風筒吹乾。注意宜選用低熱至中熱風，並保持適當距離，以免損壞鞋子。若是皮鞋的話，可選擇使用俗稱「芭蕉扇」的小型便攜電風扇來吹，避免鞋身變形。完成後可於鞋籠放入竹炭包、乾燥劑、用過的暖手包，甚至曬乾的咖啡渣或食用梳打粉，可吸走剩餘的濕氣兼消臭。最後可利用水樽或酒樽作支架，將鞋反轉撐起（鞋頭朝向地），並將之擺放在較通風位置作最後晾乾。

矽膠製造 貼腳輕身 正所謂預防勝於治療，想鞋子避免弄濕，最簡單直接的方法是使用鞋套。現時鞋套選擇甚多，推介使用矽膠製造的款式，質料較輕身及柔軟，穿起來也較貼腳。另外也有給鞋使用的防水噴霧，主要分為矽類及氟類兩種成分，前者透氣性一般但效果更持久，後者透氣性較好但效果較短暫，不過當雨勢過大時，鞋身還是難免會濕掉。懶得煩的話，也可挑選標有Waterproof、Water Repellent及Water Resistant等字眼的鞋子，這些鞋的防水性比一般鞋為佳。

撰文：林登麗

部分攝影：胡振文、互聯網

塞入報紙團快速吸走鞋內水氣，也可在外層包上廚紙避免油墨弄污內襯。 矽膠製鞋套質料較輕身及柔軟，穿起來也較貼腳。 將鞋放入袋，用風筒或小型便攜電風扇吹乾，要注意前者出風切勿太熱並保持適當距離。 使用防水噴霧時應距離鞋子約 30cm均勻噴灑，別噴於鞋內或鞋底上。 用水樽或酒樽充當支架將鞋反轉撐起，並擺放在比較通風的位置作最後晾乾。