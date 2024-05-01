韓劇迷必去！德國場景朝聖遊

由金秀賢及金智媛主演的大熱韓劇《淚之女王》，觀眾除了感受兩位主角的個人魅力外，劇集遠赴德國拍攝的浪漫場景亦成為焦點。要數當中矚目景點，必選位於德國波茨坦（Potsdam）北郊的無憂宮（Schloss Sanssouci），該處是18世紀大熱的洛可可風格代表宮殿，無論由外到內都甚具觀賞價值。另外，於劇中登場的教堂、市集及酒店同樣成為人氣熱點，就算非《淚》劇迷也值得留意！

波茨坦：洛可可風 夏季行宮 作為金秀賢與金智媛於劇中度蜜月，及之後化解多年積怨愛火重燃的無憂宮，是由普魯士國王腓特烈二世（Friedrich II）於18世紀中期下令興建。這幢單層宮殿東西長100米，有12個房間，原本作為夏季行宮，但最終成了國王長期住所。宮殿擁有藍色圓頂和黃色外牆，牆身的拱形窗之間有精美雕刻。更精彩是內部裝潢，柔和色彩牆壁配搭花卉裝飾是18世紀歐洲流行的洛可可風格。宮殿中央位置有以大理石打造、用作晚宴及音樂會的橢圓形大廳。據講腓特烈二世本身是長笛大師，所以宮殿一大特色是設有音樂演奏室。而宮殿佔地290萬平方米，擁有法國巴洛克風格的平面幾何學式庭園，庭園中間有樓梯直通宮殿，甚具氣派。當你漫步其中更不時會遇上穿着古裝的表演者，你大可邊欣賞表演，邊想像昔日風景。入場費€22（約HK$185）。

法蘭克福：河畔教堂 愛情鐵橋 眼利的劇迷應該有留意到，《淚》其中一款宣傳海報的背景是位於法蘭克福美因河（Main River）鐵橋（Eiserner Steg）旁的三王教堂（Dreikönigskirche）。該教堂建於1881年，在法蘭克福芸芸教堂中名氣不算特別響亮，但作為一幢新哥德式建築風格的基督新教教堂，其高聳塔樓和漂亮外觀卻非常搶眼，站在鐵橋上觀看的話，會發現與四周環境構成優美畫面。教堂內部布置偏簡約，從祭壇附近回頭望可看到天花板壯觀拱頂圖案，並藏有一座非常華麗的管風琴。而教堂旁的鐵橋亦是《淚》劇場景。該橫跨美因河的橋首建於1868年，全長170米，連接法蘭克福南北兩岸。二戰期間被炸毀，於1946年得以重建，現成了法蘭克福市一大地標，並且有不少情侶專程前來掛上同心鎖呢！

柏林：露天市集 大飽口福 《淚》劇中金秀賢及金智媛於德國約會的第一站，是位於柏林舍嫩貝格區的露天市集Wochenmarkt Winterfeldtplatz。市集於周三及周六營業，相比其他柏林的市集，這裏更有地道風味，不僅找到周邊地區生產的新鮮農產品如蔬菜、水果、肉、魚和芝士，還有香料、香草、蜂蜜、鮮花、廚房用具等各種日常生活必需品。此外，亦有天然肥皂、手工陶器、皮革製品、飾品、服裝、雜貨等，可盡情享受搜尋手信的樂趣。另一大特色是集合了琳瑯滿目的小食攤，包括有意大利提拉米蘇和濃縮咖啡攤、土耳其配菜店、水果餡卷專賣店、越南菜館、烤魚攤，當然少不了德國香腸店。市集附近同時有很多人氣朱古力店、咖啡館和雜貨店，保證滿載而歸。

柏林：銀行翻新 特色酒店 劇中金智媛交代身後事並解開遺囑誤會的取景地，是位於柏林倍倍爾廣場的豪華酒店Hotel de Rome。建築前身為建於1889年的捷能銀行（Dresdner Bank）總部，是柏林最具歷史意義的建築之一。 酒店善用了建築本身的特色，例如昔日的珠寶金庫變成附有游泳池的水療中心，銀行出納廳變身宴會廳等，呈現與別不同的空間感。共提供145間客房和套房，當中有由舊銀行高層辦公室改裝而成的套房，房間體現了舊建築的超高樓底，同時配搭了時尚布置裝潢，呈現新與舊的美好融合。酒店另一焦點CHIARO餐廳，由星級名廚Fulvio Pierangelini設計菜單，為食客帶來傳統精緻的意大利菜。也別忘了跟劇中男女主角前往頂樓露台，邊歎香檳邊欣賞柏林壯麗景色。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

外牆牆身的拱形窗之間有精美雕刻。 無憂宮室內布置得美輪美奐，充滿藝術氣息。 教堂內存放着巨大管風琴，亦不時有管弦樂團和合唱團等演出。 劇中兩位主角不忘在鐵橋上打卡。 市集商品選擇豐富，當然少不了德國必食的香腸。 酒店有由舊銀行高層辦公室改裝而成的套房。 大理石大廳作為宮殿的主要接待室，並會舉辦音樂會等活動。 《淚之女王》中的蜜月場景正是無憂宮。 連接法蘭克福南北兩岸的鐵橋，是該市的一大地標。 柏林市集Wochenmarkt Winterfeldtplatz是感受地道風情的好去處。 金秀賢及金智媛於劇中前往Wochenmarkt Winterfeldtplatz約會。 由金秀賢（右）及金智媛主演的大熱韓劇《淚之女王》，結局打破了韓國tvN頻道歷來收視紀錄。 音樂廳的白色牆壁和天花板上的常春藤圖案屬於洛可可風格。 三王教堂的新哥德式建築風格令人一見難忘。 橋身會發現不少情侶掛上的同心鎖，寓意愛情永久。 於市集內有眾多來自周邊地區生產的新鮮農產品。 兩位主角在酒店的頂樓露台交代身後事，並將誤會冰釋。