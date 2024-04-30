20億美元MIGALOO M5 未來「潛」力窺秘

海洋深處被稱為「Hadal Zone」，據說是以希臘神話中的冥王來命名，隱含地獄的意思，聽起來有點恐怖，卻有不少探險家希望揭開其神秘面紗。話說回來，深海一直是人們希望征服的領域，而為了實現夢想，民用潛艇亦與時並進，像今次介紹的「MIGALOO M5」，更號稱為全球第一艘超級潛艇。

巨鯨化身 由奧地利設計工作室MIGALOO推出的概念遊艇「MIGALOO M5」，既是一艘潛艇，又給用家帶來超級遊艇才可享受的奢華體驗，被譽為「遊艇的未來」，估計造價將高達20億美元！

從外觀說起，「MIGALOO M5」的設計靈感源自澳洲東岸發現的白化座頭鯨，長達165米的船身，呈奶白色，滑溜的表面帶有瓷器似的光澤，從高處望去，猶如一頭躍出海面的巨鯨。由於船體為封閉式構造，無論水上、水下都能破浪前行。

設施豪華 作為一艘超級潛艇，「MIGALOO M5」可容納20位乘客和40位船員，內部設施更是應有盡有，包括餐廳、酒窖、影院、泳池、按摩浴缸、水下觀察室等等。當它在水面航行時，白色頂部可作為露天甲板，兩側舷牆與船尾的海灘俱樂部更可向外展開，增加活動空間。從預想圖所見，室內布置亦很講究，加入雲石、金飾、皮革等元素，貴氣逼人！

性能方面，「MIGALOO M5」為雙殼結構，安全性高，最大潛水深度達250米，並可於水下停留4星期；它又配備先進柴電推進系統，水上巡航速度為20節，水下則為12節，航程可達15,000公里。

同場加映 Deep Sea Dreamer

出自設計師Steve Kozloff的構思，是出水能「遊」、入水能「潛」的兩用船艇。從預想圖所見，色調為灰襯綠的鋼製船體，貌似Q版鯊魚，固定於頂部的通氣管，猶如鯊魚的背鰭；內部分為兩層，上層橋面可作為露天休憩空間，下層前方則設有視野無阻的觀景室，加上腳下為玻璃地板，讓乘客能從不同角度觀察海底生態。性能方面，「Deep Sea Dreamer」以電力驅動，航程可超過80海里，並可在海底靜止不動長達7天。

Triton DeepView 24

由美國潛艇生產商Triton Submarines開發的民用觀光潛水器，主體像一枚巨型膠囊，長15.4米，寬度與高度均為3.6米，內部空間寬敞，最多可容納24位乘客和兩位駕駛員，其最大特色是艇身安裝了大型的全景玻璃窗，且融入先進的光學技術，可提供卓越的海下觀賞體驗。性能方面，「Triton DeepView 24」由兩部20kW推進器和四部12.6kW Vertran推進器驅動，潛水深度為100米，最高速度為3節，續航時間則長達14小時，最緊要是操作時近乎無聲，且不會排放碳或廢水！

MIGALOO LST-Limo Sub Tender

同樣由MIGALOO發表的設計概念，可作為一艘潛水艇，也可成為「MIGALOO M5」的補給艇。從預想圖所見，呈白色的鋼製船體，長17米，寬3.9米，吃水深度為3.3米，採用雙殼設計，適用於水面和水下。「MIGALOO LST - Limo Sub Tender」可容納最多12位乘客和3位船員，亮點設施在於主休息室裝有超透明亞克力拱形窗戶，令潛行過程可清晰目睹水下世界，當中又設有可伸縮天窗，一旦升起，就可變成高於水平面的主甲板。性能方面，預計採用混合柴電推進系統的它，能以20節的速度在水面航行，而水下的前進速度則為12節。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

從高處望去，奶白的船身好像一頭躍出海面的巨鯨。（MIGALOO） 「Deep Sea Dreamer」的外形有點像Q版鯊魚。（Steve Kozloff） 「Triton DeepView 24」可潛入水下100米。（Triton Submarines） 艇內設有迷你酒吧。（MIGALOO） 內部設施應有盡有，包括酒窖、戲院、按摩浴缸等。（MIGALOO） 潛艇內有齊各項生活設施。（Steve Kozloff） 潛艇的寬度與高度均為3.6米，內部空間寬敞。（Triton Submarines） 在超透明亞克力拱形窗戶前，乘客可清晰地欣賞海底世界。（MIGALOO） 室內布置加入雲石、金飾、皮革等元素，貴氣十足。（MIGALOO） 乘客可從腳下的玻璃地板，欣賞海洋生態。（Steve Kozloff） 遊艇的頂部可隨時升起，形成一個橢圓形的活動空間。（MIGALOO）