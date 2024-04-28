打工仔無閉翳！中醫良方緩解職業病

臨近五一假期，打工仔當然想鬆一鬆，但香港人出名工時長，久而久之誘發各種職業病，輕則肌肉痠痛，重則影響健康，係時候正視問題。今次請來註冊中醫師許懿清博士，針對3大類職業病提供紓緩良方。

體力工作者 艾灸快速止痛 經常做重複性動作的體力勞動者，容易陷入休息無法補足的疲勞狀態；若以錯誤姿勢工作，更會造成肌肉緊繃甚至拉傷。許醫師指針灸、中藥及推拿按摩，對紓緩痛楚的療效良好，例如按壓手肘外側端的曲池穴，能緩解肘部痠痛。她補充：「中醫會針對患者作全面的身體調理，行氣活血改善瘀阻或經脈失養，症狀自然能減輕；進食田七、甘草、白芍、雞血藤等中藥材，有活血化瘀之效。假如肌肉十分疼痛的話，艾灸能強化局部氣血運行，增加血液流量，是止痛的好方法。」

用腦用聲者 人參橄欖食療 腦力勞動者如創作人或廣告從業員，易有頭痛、失眠及專注力下降等問題。許醫師表示︰「腎主骨生髓通於腦，故補腎食物也有補腦功效，人參、淮山、遠志、石菖蒲、黑芝麻、核桃肉、白果、大棗、腰果等都是常見的補腦食材。」按摩方面，頭頂的百會穴為諸陽之會，按摩可醒腦開竅；百會旁各隔一吋之處為「四神聰」，按摩此穴有助腦部血液循環。針對重度用聲者如教師等，不時會發聲疲勞、口乾舌燥等，可以橄欖生津，具利咽解毒功效，配合甘草加水取茶，可解失聲、聲音沙啞等問題。

久站久坐者 抬腿改善水腫 廚師、銷售員等需要長時間站立的工作者，雙腳容易出現水腫，許醫師指休息時可抬腿坐下或倒臥，少吃過鹹食物也有助減少水腫；同時每天早晚可按摩膝後的委中穴2分鐘疏通氣血。跟以上工作相反的是久坐工作者，常見職業病是坐骨神經痛。醫師表示以雙手插腰，用兩手大拇指邊施力邊旋轉按壓腰背的腎俞穴，有助疏通相關經絡改善慢性疼痛。她建議員工要因應身形而調節椅子和桌子高度，最理想是桌面跟手肘同樣高度，讓肩頸與背部肌肉得以放鬆。

撰文︰陳志滔

部分圖片：互聯網

艾灸為傳統療法，有通經脈及消炎止痛療效。 百會穴是全身氣流交匯之處，每天搓揉約5分鐘可釋放腦部壓力。 註冊中醫師許懿清博士 曲池穴位於外側端，按壓能緩解肘部痠痛。 正確坐姿是坐下時桌面和手肘同樣高度。 美顏補腦湯水材料有人參二錢、核桃肉二両，加約10碗水煲兩小時，具補腦清熱功效。 按摩腰部時，可以大拇指對腎俞穴進行刺激。