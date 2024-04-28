搞怪住宿 體驗海軍日常

提起潛艇，由於並非常見或容易接觸，總覺充滿神秘感。想一嘗置身潛艇內住宿的滋味，不妨到日本廣島縣一趟，該處有浴場利用當地的軍事背景，竟然開設了以潛艇為主題的住宿設施，將潛艇的布置及氣氛呈現出來，滿足大家的好奇心！另外，新西蘭北部就有一間充滿60年代色彩的潛艇民宿，還有馬爾代夫度假村亦推出了讓住客乘坐潛艇的活動，帶來充滿特色的住宿體驗！

日本：浴場變身 專人教路 日本廣島縣吳市從古至今造船業都很發達，二戰時的多艘戰艦如「大和號」等均在此建造，故一直是日本軍事重鎮，即使二戰後仍是海上自衞隊之重要據點。於該市營運公共浴場的赤Biru 3C＆Spa，去年底在公共浴場「赤Biru溫泉」內開設了面積約110平方米、以潛艇為主題的宿泊設施Red Submarine，讓客人體驗潛艇生活。話說經營該設施的社長，其爸爸田口先生擁有服役日本海上自衞隊40年及於7 艘潛艇上擔任機組人員的經驗，而設施便參考了他的建議來打造，包括以潛艇圓筒外形為靈感的天花板、外露的管道、紅色的燈光、不銹鋼馬桶等，而且客人到訪時更會響起從前海軍時代起便用作登船和下船時禮節的哨子，非常有Feel。酒店共有6間客房，除兩間單人房、兩間雙人房、一間可加床的雙人房外，最特別是可住7人的「士官宿舍」，內裏的碌架床及擺設跟足潛艇內的士官寢室設計。浴室及洗手間是共用的，還有一個住客共享的飯廳和小型廚房，入夜後燈光會調校至橙紅色，就像置身晚上的潛艇中。住客可免費使用3樓的大浴場，而另一層的網吧則要收費。房價每晚每位¥3,800起（約HK$194）。

新西蘭：致敬披頭四 名曲變實物 披頭四樂隊（The Beatles）的名曲《Yellow Submarine》相信無人不曉，於新西蘭北島上的Marton村內就有一間跟該歌歌名一樣的民宿。由Lovelock夫婦一手打造，特別之處乃設施外觀是一隻鮮黃色的潛艇，據講利用舊穀倉、水療浴缸和榨牛奶棚的散件組裝而成。外殼上有22個圓形小窗，入口是一道鋼製艙門，設施內充滿了航海旅行和披頭四的元素，門口有約翰連儂的人偶歡迎你，然後是以Steampunk風格布置的客廳及廚房，整個空間充滿鮮艷色彩和迷幻圖案，而牆上裝飾着壁畫、雕像和霓虹燈，加上披頭四海報及唱片，營造出有趣俏皮的氛圍。爬上樓梯到達「潛艇」上層，可以扮演船長坐在前端的椅子觀看風景。後方是睡房，設有兩張大床，容納4人綽綽有餘。船尾是浴室及洗手間，備有暖水，即使在郊外也不用沖凍水涼。不過「潛艇」上並不提供無線網絡，大家不妨放低手機，好好享受大自然。周邊地區可進行很多活動，包括健行、參觀酒莊或博物館、划艇、釣魚等，不愁寂寞。房價每晚NZ$325起（約HK$1,495）。

馬爾代夫：真實乘坐 探索水底 住潛艇酒店意猶未盡的話，不如直接乘坐潛艇深入海底吧！好似位於馬爾代夫北馬累環礁的豪華度假村品牌Fari Islands內其中一間度假村Patina Maldives，去年推出新型潛艇Ocean Pearl體驗，載住客潛入印度洋觀賞美麗的海洋世界。該潛艇由著名潛艇品牌SEAmagine Hydrospace Corporation與潛水公司Dive Butler聯合設計，可供兩名乘客乘坐，外形前衞。陪同下水的是完成了嚴格培訓的駕駛員，他同時擔任導遊角色，為乘客講解海洋生物知識。坐在潛水艇內可近距離觀察美麗的珊瑚、千奇百趣的海洋生物和沉沒的寶藏，是難能可貴的經歷。而Patina Maldives由巴西建築師Marcio Kogan工作室Studio MK27操刀設計，包括單室套房及90間別墅，房內使用木材、亞麻、藤條、石頭及天然纖維作裝潢，每棟別墅都擁有專屬游泳池，可享受私人的暢泳時光。而Fari Islands內有多達10多間餐廳及酒吧，並提供潛水、浮潛、站立划槳滑浪板、水上電單車等豐富活動。潛水艇每位US$1,950（約HK$15,210）、房價每晚US$1,550起（約HK$12,090）。

撰文：明藹寧

相片：互聯網

Red Submarine的共用空間「士官室」，其天花板以潛艇圓筒外形為靈感，入夜後燈光更會像潛艇般變紅。 房間燈泡發出昏暗的燈光，令人聯想起不見天日的潛艇生活。 鮮黃色的「潛艇」民宿其實是由舊穀倉、水療浴缸和榨牛奶棚的散件組裝而成。 爬上樓梯到達「潛艇」上層，可扮演船長操控軚盤及觀看前方風景。 度假村內設有單室套房及90間別墅。 外露的管道加上紅色燈光，呈現緊張的作戰氣氛。 住客可免費使用3樓大浴場及桑拿設施。 門口有約翰連儂的人偶歡迎你。 住客乘坐新型潛水艇Ocean Pearl，潛入印度洋觀賞美麗海洋世界。 每棟別墅都擁有專屬游泳池，可享受私人的暢泳時光。 雙人房設有書桌及雙人床，並有足夠空間擺放行李。 公共浴場「赤Biru溫泉」最近開設了以潛艇為主題的宿泊設施。 睡房設有碌架床，可容納4人。 潛水艇內可近距離觀察珊瑚及海洋生物。 入住度假村可享用Fari Islands內的餐廳及水療中心等設施。