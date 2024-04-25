花都食緣 搶試預約困難餐廳

今個夏天，法國的時尚兼美食之都巴黎將會變得特別熱鬧，事關四年一度的國際體育盛事就在花都舉行。欣賞體育賽事之餘，都要滿足食欲至得。巴黎有好幾間人氣星級米芝蓮高級餐廳，本身經已是出名難Book，一位難求，而且很多都是只開放未來三星期的訂枱預約，為食一族想在盛事舉行期間讓味蕾大解放，就要識得在對的時間，捕住個網頁鬥快搶位喇！

王子細意打造 Le Clarence 藏身在巴黎第八區一幢優雅華麗的19世紀私人宅邸內的Le Clarence，主打優質時令食材烹製的現代法式料理。在創意十足的主廚Christophe Pelé帶領下，餐廳自2015年11月開業以來，已多次獲得米芝蓮兩星及世界50最佳餐廳的殊榮，名氣和人氣俱高，贏盡口碑。

主廚擅長將不同食材配合天馬行空的想像力，打造出一道道精緻的菜式。以海鮮菜式為例，鮮甜的海螯蝦肉加魚子醬和簡單的食材點綴，加倍鮮味。又好似法國的野生紅鯔魚配牛骨髓，油脂的氣息充分提升魚鮮，滿口鮮爽！彈牙的龍蝦肉配沙甸魚脊骨，造型吸睛，品嘗前記得打卡。

除了美食，餐廳由用餐環境到餐具都十分精緻和講究。整家餐廳由這座私人大宅的持有人H.R.H.家族企業總裁、盧森堡的羅伯特王子親自動手設計裝潢。餐具則找來德國歷史悠久的寧芬堡（Nymphenburg）手工瓷器廠特別訂製。在此用餐可說是視覺、聽覺、味覺、嗅覺和觸覺上的全方位享受。

基本上餐廳逢星期三至六才營業，在撰寫此稿時，筆者試過上網訂位，發現未來最少三個星期的晚餐早已額滿。好彩的是他們提早開放了未來4個月的網上訂位，若想在盛事舉行期間的某個晚上一嘗這位二星大廚手藝，家陣訂枱就是最佳時機。Le Clarence晚上供應5及7道菜的嘗味菜單，收費分別是每位€280及€430，菜單會因應季節而有所不同。

撐可持續發展 Septime 另一間經常冇位、超難訂枱的是開設在巴黎第十一區 Charonne街上的Septime。餐廳由在法國土生土長的名廚Bertrand Grébaut主理，早在2011年開業至今，既是一家米芝蓮一星兼世界50最佳餐廳，亦是一家致力提供可持續美食的餐廳。

餐廳所用的食材99%均產自法國，不少菜式是以天然有機蔬菜做主角；例如用椰菜和西蘭花配搭來自Jean-Marie Pédron野生海草及烤煙熏Simiane洋葱，加上枯萎酢漿草和醃製松芽炮製的綠色菜餚，是不少素食主義者至愛。當然也有肉類及海鮮菜式，例如雞肉和豬肉堅持只揀人道、自然放養的，而海鮮更只會向支持可持續生態的小型漁船選購，好似來自法國西南部濱海夏朗德省（Charentais-Maritime）的生帝王蝦，配搭芹菜清湯，並加入生薑和獨活草油調味，鮮甜清新。

睇完都想試？除要注意餐廳只開星期一至五，逢星期六及日休息外，餐廳只接待已訂位食客，不過因太多支持者捧場，網上所開放的未來三星期預訂，無論是午餐或是晚餐都被Book爆，一位難求！只能建議亦是唯一能做的，就是在出發前最少21日，每日都捕實個網訂位，看準時機等餐廳一放位出嚟就即Book！

5道菜的午餐嘗味菜單及7道菜的晚餐嘗味菜單，每位分別盛惠€85及€135。

賓至如歸氛圍 Frenchie 巴黎第三間出名勁難訂位的餐廳，是開設在巴黎第二區Sentier社區Rue du Nil小街內的Frenchie。跟Septime一樣，只在星期一至五營業，逢星期六及日休息，兼且都是只開放未來3星期的網上預訂；唯一不同之處是Frenchie會供應兩輪晚餐，分別是下午6時半及9時15分，想在頭場或尾場訂張二人枱？十分抱歉，訂位已滿！

訂位策略有兩個，第一個就是在出發前最少21日，每日都捕實個訂位網，看準時機等餐廳一放位出嚟就即Book。第二就是，偶爾會有後補位可排，但就要睇閣下運氣了。

這間餐廳總是坐滿人，當中不少都是食過翻尋味的忠實食客。不僅是因為店主兼主廚Grégory Marchand的廚藝獲得認同，令餐廳穩摘米芝蓮一星外，另一原因是廚房和餐廳之間洋溢着歡快的氛圍，令人有賓至如歸之感，想要一次又一次光顧細嘗。

餐廳供應的是會隨季節變化的5道菜嘗味菜單，每位€140，以法式菜餚為基礎，並從國際菜餚中獲取靈感。每道菜都在展現店主兼主廚Grégory Marchand的烹飪創造力。像以炸鱒魚皮配上魚籽及檸檬魚子醬作開胃前菜，醒胃可口。甜品採用茴香酒炮製的凍糕配上奇異果醬，微妙又清新。

撰文：林登麗

法國的野生紅鯔魚配搭牛骨髓，油脂的氣息提升魚鮮；再放上麵包片、沙甸魚和酢漿草葉，層次相當豐富。 餐廳內每個角落都是由王子親自動手裝飾，為食客提供私密、華麗、溫暖的獨特用餐氛圍。 餐廳外觀平實，外牆漆上藍色，店內裝飾則走現代簡約風。 法國土生土長的Bertrand Grébaut是一位對生態負責的星級大廚，他的菜式大部分以蔬果做主角，較短運送路程的時令水果和蔬菜更是優先考慮。 來自位於法國有機農場的珍寶帶子，配上牛肝菌及混合了牛肝菌及榛果油醋汁，巧妙地提升了帶子的鮮甜味。 這道以牛犢胸腺配烤海魴魚及羽衣甘藍的菜式，可說是大廚的心機作，皆因牛犢胸腺在烹調前要去除筋膜和去腥等，準備工夫極其繁瑣費時。 餐廳酒窖存放了稀有和高價值年份的葡萄酒，以配搭主廚高質的菜餚。 烤煙熏Simiane洋葱加上枯萎酢漿草和醃製松芽，風味一絕。 餐廳開設在小街內，營造出賓至如歸的氛圍。 店主兼主廚Grégory Marchand擅長炮製以法式菜餚為基礎，並從國際菜餚中獲取靈感的混合風味美食。 獲得米芝蓮兩星及世界50最佳餐廳殊榮的Le Clarence，藏身在巴黎一幢優雅華麗的19世紀私人宅邸內。 主廚Christophe Pelé擁有一夥永不滿足的好奇心，擅長將不同食材配合天馬行空的想像力，創造出一道道既現代又精緻的菜式。 來自法國西南部濱海夏朗德省的生帝王蝦，配搭芹菜清湯，並加入生薑和獨活草油調味，鮮甜清新。 炸鱒魚皮配上魚籽及檸檬魚子醬，作開胃前菜，醒胃可口。