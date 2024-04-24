遊日必逛 東京3大激新至潮地標

日本東京的一大魅力，莫過於每次到訪都總有全新景點讓你發掘。最新鮮熱辣的話題焦點莫過於剛在本月開幕的至潮地標「東急Plaza原宿Harakado」，總建築面積19,940平方米，進駐店舖多達75家，除了名牌潮店及各種美食外，就連錢湯浴場都搵得到！另外，無論涉谷及JR新宿站亦分別有道玄坂通及EATo LUMINE兩大矚目綜合設施登場，帶來了充滿驚喜的購物及美食樂趣！

原宿：名牌雲集 開設澡堂 位於原宿神宮前十字路口街角地段的東急Plaza原宿Harakado，樓高9層（另地庫3層），75間店舖集中於7樓至地庫1樓，潮人必到主打服裝及化妝品店舖的2樓，當中女裝品牌led.tokyo的新店是焦點所在，特別引入2000archives、UGLYSHADOW及Attends等5個備受K-Pop紅星如泰妍及BLACK PINK Jennie等愛穿戴的大熱韓國品牌出品。5至6樓則以「原宿街頭食堂」為主題的食肆樓層，雲集了22間不同類型餐廳，矚目的有連續5年獲《東京米芝蓮指南》推介餐廳sio開設的副線FAMiRES，內裏可以吃到sio的招牌菜，包括漢堡、那不勒斯意大利麵及蛋包飯等。除了血拼飲食，這裏還有不少個性空間，例如3樓名為Creators Platform，包括有廣播用Studio、影樓、設計事務所等讓創作人聚集和交流的場所。而稱為Harappa的4樓則用來展出藝術作品和裝置。最意想不到的是，於地庫1樓更有老字號錢湯小杉湯在此開設分店小杉湯原宿，你可在此體驗牛奶浴及冷熱水交替浴！位於7樓的露天廣場也教人喜出望外，可邊享用美食、邊飽覽綠意盎然的植物和原宿街景。

涉谷：異國風情 精品酒店 東京涉谷於上年8月亦有大型綜合設施道玄坂通dogenzaka-dori開幕，建築樓高28層（另地庫1層），總建築面積約42,000平方米，主要分為商場、辦公室和酒店三部分。其中1樓和2樓是商店層，分別有首度登陸日本的西雅圖人氣漢堡包店Lil Woody's，無論是經典漢堡口味抑或配搭創新材料都可食得到。另外有來自意大利羅馬的百年雪糕店Giolitti，你可以享用電影《羅馬假期》中柯德莉夏萍品嘗的同款雪糕滋味。還有唐吉訶德旗下主打大熱食品及化妝品等的Kirakira Donki涉谷道玄坂通dodo店等專門店，非常適合年輕人遊逛。另外，精品連鎖酒店品牌Hotel Indigo於11至28樓開設了日本第4間分店Hotel Indigo東京涉谷，酒店集合了時尚、音樂、藝術及多樣性等元素，除了酒店員工不分男女清一色以裙子作制服外，272間客房均配有8張黑膠唱片封套，想試聽的話酒店會借出唱片和播放器，處處都感受到涉谷的潮味。也別錯過酒店的餐廳Gallery 11及咖啡廳Shibrewya，無論布置及食物同樣有驚喜。房租每晚¥48,000起（約HK$2,496）。

新宿：車站美食 口味眾多 JR 新宿站是全世界最繁忙的車站之一，車站地下1層西口檢票口出來後的區域，剛有全新美食商業設施EATo LUMINE於本月開幕。設施以「美好時光、動人心跳」為理念，雲集了28家商店，包括有麵包店、壽司店、甜品店和餐廳等。其中拉麵名店拉麵鴨to葱在車站內開設品牌第三家分店，主打用當地鴨肉經慢火熬製兩天而成的湯底，配上香嫩多汁鴨肉及特製小麥麵條和香葱，絕對係啖啖滋味。其他亮點還有大阪著名豚饅肉包551蓬萊創業者的孫開設的羅家東京豚饅、北海道人氣洋菓子店LeTAO旗下新店果實與牛油canarina、還有經營人氣連鎖蛋糕店MERCER bis等的MERCER OFFICE旗下全新甜點店舖MERCER BAKESHOP等。設施同時設有全新形態的自動售賣機，每格儲物櫃中售賣特色甜點和手工啤酒等，當客人購買產品時，相關的投影效果隨即呈現，更會有香氣伴隨而出，可享受沉浸式的購買樂趣。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

地庫1樓的小杉湯原宿，其男女澡堂內各設有3個浴缸、9個盥洗區以及可容納2至3人的室內沐浴空間。 甜品店Angelina於2樓開店，其招牌蒙布朗甚具人氣。 由星級餐廳sio開設的副線FAMiRES，內裏可以吃到sio多款招牌菜。 樓高29層的道玄坂通dogenzaka-dori，分為商場、辦公室和酒店三大部分。 設有272間客房的Hotel Indigo東京涉谷，房間布置切合涉谷的潮味。 剛於JR 新宿站開幕的EATo LUMINE，匯集了28家店舖。 特設全新形態的自動售賣機，當客人購買產品時便會出現產品相關的投影及香味。 聚集時尚設計師的會員制酒吧CASBA，於G層開設了銷售該品牌T-shirt的實體店CORNER SHOP by CASBA。 4樓以大自然和原宿為主題，展出多個與環境保育相關的作品，圖為《太陽的篝火》。 5樓的烤雞串立吧Talking Gorilla的店舖設計出自建築大師隈研吾之手。 喜歡甜點的朋友，必試意大利羅馬百年雪糕店Giolitti。 酒店餐廳Gallery 11內以多幅畫作及黑膠唱片裝飾空間，恍如置身畫廊。 拉麵鴨to葱主打鴨湯拉麵，熬煮兩天的湯底滿布鴨肉油香。 除了食肆，場內亦有新型花店Germe，出售裝在杯子裏的植物。 led.tokyo引入5個大熱韓國潮牌，包括K-Pop女團aespa力撐的2000archives。 5至6樓雲集了22間不同類型餐廳。 建築物上層採用懸崖式設計，並建成一個種有多種植物的露台。 場內可找到人氣麵包店THE CITY BAKERY的分店。 餐廳設有戶外露台，可邊品嘗美食，邊俯瞰涉谷從早到晚的不同面貌。 羅家東京豚饅以高質豬肉及洋葱作材料炮製豚饅肉包及點心。