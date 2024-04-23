Lunar Horizon 科幻版廣寒宮

很多人熱衷星際探索，為了衝出大氣層，不惜一擲千金，因而給創意工業提供遼闊的發揮空間，天馬行空的科幻片固然吸睛，就連建築設計師也不甘寂寞，紛紛發表各種離地構思，令人嘖嘖稱奇。正如今次介紹的概念建築「Lunar Horizon」，試圖把凹凸不平的月球變成人類的新家園，堪稱科幻版廣寒宮！

像巨型欖球 無論古今中外，人類對月球的好奇心從未止息，除了幻化出嫦娥、阿提密斯（Artemis）、黛安娜（Diana）等神話人物，還觸發連場探月行動！事實上，作為離地球最近的衞星，人類對月球感興趣，不難理解，甚至有人萌生移居月球的想法，於是有「Lunar Horizon」的誕生。

這個概念由建築設計師Delnia Yousefi提出，由兩部分組成，分別是國際月球站和太空艙居住群，前者是進行天文研究的基地，後者則是科幻版廣寒宮，可供人類入住。從預想圖所見，「Lunar Horizon」像一個個巨型欖球，有大有小，光滑的表面為銀色金屬外皮，有反光作用，適應性超強，可應對月球的極端氣候環境，減弱太陽輻射，起到保溫隔熱的作用。

撐永續生活 強調可持續性是整個構想的核心理念，舉例，建築物的選材包括高強度鋁合金、鈦和先進複合材料，好處是質地夠輕，易於運輸，而且堅固耐用。每個「欖球」均安裝了圓形舷窗，配合頂部的小天窗，能有效隔熱之餘，亦有利採光，從而達到節能效果。能源方面，月球站與太空艙均安裝了太陽能電池板、水循環系統、空氣淨化技術、廢物能源轉換系統等，令「Lunar Horizon」的住戶能實現自給自足。

至於室內的布局與常見的一人單位無異，飯廳、廚房、睡房、浴室等設施一應俱全。設計風格簡約，以乳白色為主調，配搭表面光滑、銀色鑲邊的同色系家具，很有未來感。

同場加映 離地小社區 Möbiuselevate

受各種化學和放射性物質所污染，地球生態持續惡化，人類的生存正面臨威脅，該如何應對？由建築設計師Delnia Yousefi提出的概念建築——「Möbiuselevate」，可說是一個「離地」的方案！它的設計靈感來自莫比烏斯帶（Möbiusband），貌似一隻飄浮於半空的巨大飛碟，象徵着生命的永恒循環，其銀色反光表面為一幅幅太陽能電池板，耀眼之餘，又能為建築物供應清潔能源。

室內方面，「Möbiuselevate」的面積逾7萬平方米，除了住宅外，還有商場、餐廳等生活設施，儼如一個小社區，預計可供一萬人入住。

火星生活圈 Mars Project

由建築設計師Matineh Mansouri Asl構思，顧名思義，這個計劃是要在火星建立人類宜居的高科技城市，藉此激發受眾的想像力，進一步探索移居火星的可能性。從預想圖所見，「Mars Project」由多個大小不一、表面帶有金屬光澤的半球形建築組成，並利用封閉式通道串連起來，令住戶進出不同地方時，毋須受戶外的極端氣候所影響。

內部設計猶如太空艙，以複合材料板拼接而成，遍布高科技設施，近似科幻電影的場景。至於居室布置走摩登路線，又帶點未來色彩，最特別是不論哪種間隔，總會見到星體的縱影，而寢室更設有長形窗戶，讓住客可以足不出戶，直擊火星的日夜美景。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網