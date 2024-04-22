「味」遊地中海

烤虎蝦

蝦肉塗上芫荽蓉、大蒜和橄欖油等烤至剛熟，蘸用番荽油、檸檬汁和青瓜等製作的醬汁或檸檬汁，彈牙鮮香。

位處歐洲、亞洲和非洲之間的地中海，連接多個國家及島嶼，不但是個漂亮的度假勝地，更融合了周邊國家的飲食風格，打造出色彩繽紛、豐富多樣和健康美味的地中海菜。近日有全新地中海菜館開業，亦有大廚因應季節打造多款地中海風味的海鮮菜式，讓大家隨時「味」遊地中海。

保留食材色澤 每次講到地中海菜，大家就會想到健康飲食。有指地中海菜最早於1960年代出現，菜式多融入意大利、西班牙和法國等歐洲國家美食元素，亦有摩洛哥等非洲國家元素，適量海鮮或小量肉類會配大量穀類、蔬果、豆類、乳酪、堅果和水果等食材，加橄欖油、天然香料或香草等配以輕盈簡約烹調法，盡量避免油炸或煙熏，保留食材原有色彩，味道和諧，原汁原味，又能達到健康目的，故成為近年健康飲食潮流。

愉景灣一間新開的地中海餐廳，來自摩洛哥的主廚El Mehdi Zenasni指地中海菜式亦受中東地區影響，如東部或東北部多滲入摩洛哥、黎巴嫩、土耳其和希臘等地區飲食，較多選用肉料和香料入饌。大廚為了讓食客感受到與別不同的地區風味，特別推出多款富中東風格的傳統地中海式美饌，讓大家嘗新。

香草醃製魚鮮 地中海菜當然少不了海鮮菜式，除會加橄欖油烹調外，還會用上不同香草醃製，放入西班牙烤爐烤製，香口惹味。肥美的烤虎蝦，蝦肉塗上芫荽醬、大蒜和橄欖烤煮，吃時唧點檸檬汁和蘸沾自家製芫荽醬，鮮爽味美。希臘風格的烤魷魚，魷魚用乾牛至、芫荽和橄欖油等調味再烤焗，配醃漬一晚的雜錦蔬菜，酸酸甜甜蔬菜配彈牙魷魚，滋味得很。地中海風味整條鱸魚，魚肉抹上香草和大蒜烘烤，配帶辛香的辣番茄洋葱莎莎，魚鮮肉嫩。

中東風菜餚就有小吃拼盤，集齊鷹嘴豆蓉、茄子蓉和希臘乳酪等，配蔬果和烤餅享用，相當地道。富摩洛哥風味的牛肉塔吉鍋，牛小排加香料和橄欖油等慢煮2.5小時，吃時加點杏脯、西梅和杏仁等點綴，味道香濃。希臘風格羊腿煮足2.5小時再烘烤至肉香四溢，加米粒意大利麵和菲達芝士，拌羊肉汁享用，啖啖肉好滿足。食客可以選戶外位置用餐，面對無敵海景，胃口大開之餘，更有度假感覺。

（查詢電話：3619 0937）

用料配搭新穎 地中海擁有豐富海產，海鮮菜式多不勝數。尖沙咀一間五星級酒店頂樓海景蠔吧主廚Oscar Chow因應春夏季節，特別推出多款輕盈健怡的地中海海鮮菜式。Oscar指經歷冬季來到春夏，部分魚類的肉質更為肥美，配輕盈蔬果和簡單的調味，已經很美味。這次推出的地中海海鮮主題菜式，大廚會在傳統的基礎上加添創意，為食客帶來新鮮感。

在水質純淨無污染的南極Patagonia Bay生長的深海海鱸魚，肉質細滑、油脂豐富，配用忌廉煮腍的青口、青口忌廉泡泡和刁草番荽油，香滑富口感。輕煎的劍魚柳灑上水瓜柳粉，再加點意大利番荽、茴香片和其他蔬菜，酸爽開胃。創新的鯛魚他他配墨汁脆西米餅，魚肉他他因應香港人口味特別加入杧果，配用西米和墨汁製作的米餅，散發陣陣杧果氣息。

除了魚類外，亦有人氣的蝦肉菜式。傳統的薄切西班牙紅蝦，配魚子醬、紅蝦頭油和香草油外，Oscar更特地加入提子和炸蝦片，為新版本的薄切紅蝦添上果香。另一道帶子卷牡丹蝦，加墨汁的帶子慕絲捲好蝦肉後蒸煮，配紅菜頭汁和青蘋果片，酸爽清新。

（查詢電話：2369 1111）

撰文：林佩婷

攝影：胡振文

烤整隻鮮魷魚

魷魚用乾牛至、芫荽、橄欖油和辣椒粉調味再烤熟，雜錦蔬菜加蜂蜜、紅酒和醋拌勻醃過夜，酸香蔬菜提升了魷魚風味。 希臘風格羊腿

羊腿以鹽、黑胡椒和乾牛至醃2小時，烹調2.5小時後烤香，配米粒意大利麵和菲達芝士，味道濃郁。 為配合海景主題，室內地磚和吧枱以波浪圖案設計，滿滿異國風情。 蒸南極海鱸魚

青口加忌廉烹調，與忌廉汁一同淋在鱸魚上，配椰菜和刁草番荽油，帶點法國風味。 主廚Oscar Chow 地中海風味整條鱸魚

鱸魚加乾牛至、鹽和黑胡椒等醃製，魚肚放檸檬和香草烤熟，配辣番茄洋葱莎莎和自家製芫荽醬，肉質鮮嫩。 地中海菜喜選用多種天然香料或香草作調味，香氣複雜富層次之餘，味道平衡。 香煎劍魚柳

水瓜柳烘乾攪拌成粉狀，灑在煎香魚肉上，配橄欖油、意大利番荽、茴香片、青瓜、番茄和火箭菜等，清香開胃。 薄切西班牙紅蝦

在傳統基礎上加添香甜提子和脆口蝦片，拌紅蝦頭汁和混入刁草和番荽的香草油享用，層次豐富。 高空景色配優雅環境，晚市用餐別有情調。 小吃拼盤

鷹嘴豆蓉、炭烤甜椒醬、茄子蓉和希臘乳酪醬，伴以車厘茄、青瓜、橄欖或石榴籽，配烤餅享用。 主廚El Mehdi Zenasni 鯛魚他他配墨汁脆西米餅

魚肉加杧果、芫荽和青檸醬汁等拌勻，和墨汁脆西米餅享用，啖啖果香。 帶子卷牡丹蝦

外層是薄薄的墨汁帶子慕絲，包裹多一層厚身的帶子慕絲和牡丹蝦蒸煮，周邊是紅菜頭汁和青蘋果片，口味酸爽。