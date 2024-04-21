防病從口入 水果要點洗？

春天不僅繁花盛放，更是多種水果紛紛上市的季節，從酸甜可口的士多啤梨到軟糯多汁的杧果，既滿足舌尖上的味蕾，又能提供豐富的維他命和礦物質等。不過，在享用這些美味之前，正確清洗至關重要，如果處理不當分分鐘會影響身體健康。不妨參考網上熱門的處理水果貼士來減低風險！

先沖後浸泡 出動軟毛刷 大部分水果進食前的第一步是以流動水沖走表面的泥土及粉塵，或是附在表皮上的蟲卵、病毒、細菌等。即使是剝皮食用的水果如橘子、奇異果、香蕉等也建議先清洗，避免誤食髒東西。之後使用清水浸泡水果10至20分鐘，期間需不時攪動及換水3次，藉以軟化並溶解水果表面可能殘留的農藥及薄蠟，而浸泡後需再次沖水。表皮凹凸不平的水果比較容易殘留農藥，這時可以利用軟毛刷刷洗，深入蔬果表面的細微縫隙以及更有效地去除隱藏污垢，增強清洗效果。

適當加料 強效消毒 不少人會用食鹽、活氧水及梳打粉來浸泡洗滌水果。鹽水具有一定的殺菌效果，有助去除水果表面的細菌和微生物之餘，也令蟲卵更易掉落，但濃度不宜太高，否則會形成滲透壓讓農藥進入水果中。有強大氧化性的活氧水則是天然的強效消毒劑，能將農藥降解並揮發或溶於水中，有效殺滅各種微生物如細菌和病毒，而且不會改變水質酸鹼度、影響食材口感。而梳打粉屬弱鹼性，能降解部分酸性的農藥。

專用清潔劑 農藥被分解 近年亦流行使用蔬果清洗劑洗滌蔬果，主要由界面活性劑、乳化劑、生物酶、抑菌物質等成分組成。上述成分能分解油污及殘留農藥，將難溶於水的物質變成可溶於水的乳化物，繼而通過流水和搓揉將其去掉。其中的生物酶可使農藥的化學鍵斷裂，從而令農藥失去毒性。不過使用這類產品後一定要清洗乾淨，否則會吃進更多化學物。另外，農作物可經氣孔與根系吸收噴灑於農田裏的農藥化學物質，因此建議去除蔬果的根蒂後再食用。

撰文：何雨晴

部分圖片：互聯網