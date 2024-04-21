迎接夏日 豪住激新海邊酒店

夏天令人想起陽光與海灘，不妨住進海邊的酒店，踏出戶外就是一望無際的大海，夠晒消暑兼放鬆。日本福岡市西部的海濱度假區「糸島半島二見浦地區」將於4月26日有全新豪華度假酒店開幕，賣點除了每間客房都有海景露台外，同時找來國際知名設計團隊出手打造，帶來寫意舒適體驗。另外，鹿兒島與論島及靜岡縣熱海亦各有話題海邊住宿，同樣是夏日避世之選！

福岡：專人設計 凸顯美景 主打「團體旅行入住」的日本酒店品牌FAV HOTEL，最近在福岡糸島開設首間標榜「日本二線城市深度旅遊」的酒店seven×seven糸島。酒店由WEST棟與EAST棟兩幢大樓構成，共提供47 間客房，統統享有無敵海景並設有露台，並找來英國倫敦知名設計團隊PDP LONDON LLP負責設計，透過明亮的石磚及厚實的木質調等材料，突出房內看到的大海及大自然景致。有 11 種房型可供選擇，當中最豪的套房有屋頂露台、按摩浴缸和燒烤爐，亦有最多可住8人的家庭房。提供的個人用品亦相當講究，包括瑞典藝術家香水品牌19-69的肥皂及洗髮水等，就連耳塞和眼罩也有供應。由於酒店鄰近海灘，衝浪與各式水上運動近在咫尺，酒店為每位住客準備了防水海灘包，十分貼心。餐飲方面，設有Eatery與Café & Bar兩間餐廳，使用大量當地海鮮和食材製成創意料理，早餐時段供應色彩繽紛的早餐盒，材料因應季節變化，例如糸島野菜煙肉沙律、博多地雞香腸、明太子，以及福岡名物Amaou士多啤梨。房價（2人1房）每晚¥29,070起（約HK$1,512）。

鹿兒島：異國風情 裝修重來 九州鹿兒島有很多風光明媚的大自然景點，最南端有一個以碧海藍天、水清沙幼馳名的小島與論島。島上設有大型度假酒店Pricia Resort Yoron，所在位置環繞着日本數一數二清澈海水及廣闊珊瑚礁，加上建築布置散發濃厚的異國風情，讓人有身處希臘小鎮的錯覺。酒店客房都是獨幢小屋，主要分布於Seaview、Beach Side及Coral Village三個區域，上年經裝修後重新開幕。最矚目是兩款翻新的客房，其一是Pricia Suite Villa，設有私人泳池、按摩池和桑拿浴室、寬敞的起居室及睡房，還可於屋頂吹着海風享受日落晚餐。另外以白、藍和灰為主色調的兩層Beach Side Villa令人想起希臘的小屋，地下有客飯廳、廚房和浴室，2樓則是睡房。住客在酒店可體驗浮潛、潛水、風帆、划船等水上活動，也可打高爾夫球、網球、參加陶藝或玻璃工作坊、玩瑜伽等，甚至還有日落遊船河、船釣等。用餐方面，酒店有提供地中海料理的餐廳Anelia、爐端燒餐廳Piki及咖啡店Beach Cafe Paradisos，選擇豐富。房價（2人1房）每晚¥20,000起（約HK$1,040）。網址： https://shorturl.at/pquGK

靜岡：民宅改造 私家溫泉 不想被其他住客打擾的話，則可考慮位於靜岡縣熱海市的Suite Villa 熱海別邸雙梅庵。該建在山上的住宿設施剛於本月開業，由有70多年歷史、可眺望海洋景致的傳統民宅改建而成。建築本身是充滿悠閒風情的木造瓦屋頂單層平房，面積約70平方米，1日1組限定，可供4人入住，無論是家庭、情侶或朋友都適合在此度假。負責經營的Resol集團以「像住在那裏一樣的住宿」為理念，室內除設有睡房、和室、浴室及廚房，就連洗衣連乾衣機、雪櫃、電飯煲、微波爐、多士爐等均一應俱全。值得一提係起居室設有大片落地玻璃，可將之拉開，無論坐在室內或室外花園，都能觀賞到四季美景及熱海的壯麗景色，春天有時更會見到夜鶯造訪梅樹，不妨細心欣賞這個難得一見的情景。戶外範圍則設有檜木製的露天風呂，可邊泡溫泉邊欣賞熱海放煙花的燦爛場景，非常適合想遠離煩囂、享受幾天悠閒時光的都市人。房價每晚¥40,000起（約HK$2,080）、5晚¥79,200起（約HK$4,118）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

坐落在福岡市西部的seven×seven糸島，由市中心駕車前往只需45分鐘。 於大堂使用智能手機應用程式和二維碼房卡，即可辦理入住手續。 Pricia Resort Yoron的客房都是獨幢小木屋，恍如去了希臘度假一樣。 Monoceros區域設有舒適的座位給住客欣賞日落。 由傳統民宅改建而成的Suite Villa 熱海別邸雙梅庵，建築本身充滿悠閒風情。 拉開趟門就可打通花園，不妨坐在躺椅上放空，春天更有機會見到夜鶯造訪梅樹。 面積達87平方米的The Seven Suite為酒店最高級房型。 色彩繽紛的早餐盒材料豐富，可安排在房間內享用。 經翻新的客房Pricia Suite Villa客廳寬敞，是度假村內最豪的房型。 酒店旁邊就是水清沙幼的沙灘，可進行各種水上活動。 設有被玻璃包圍的闊落和室，在室內也可欣賞到四季美景。 The Seven Suite的睡房設有投影幕，方便瞓住睇戲。 面向玄界灘的糸島海邊設有咖啡館、餐廳、陶藝工作坊等，是九州熱門的觀光地。 度假村的Mykonos廣場周圍都是白色為主的西式建築。 設施建於熱海山上，坐在花園可望到令人心曠神怡的海景。 睡房有兩張單人床，和室則可放兩張床墊，最多4人入住。