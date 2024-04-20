未來「自駕」遊移動專屬空間

Swift Pod自動駕駛概念車，既是一輛移動工作室，亦是一間移動酒店。

自動駕駛分為L1至L5五個等級，目前在路道行走的車輛大多屬於L2級，部分更已達致L3級，預計未來兩三年，上多一級去到L4並不是夢，距離L5級完全自動駕駛指日可待。德國柏林XOIO工作室創辦人兼主腦Peter Stulz，最近設計了一款配備睡眠艙的三角造型自動駕駛概念車Swift Pod，為迎接「自駕」新時代作好準備。

Swift Pod 多功能車廂 Swift Pod概念車是基於設計者對未來「自駕」（自動駕駛）出遊的憧憬。其造型似足科幻電影的未來車，打開車門是一個內設兩張座椅及兩張單人床的極簡主義車廂，可供二人結伴遠行。座椅及床下方均提供收納空間，還配備摺疊桌子、無線上網及多媒體娛樂系統等配備。一經網上確認，Swift Pod會於預定時間「自駕」到你的所在地。無論是出遊或出差，上車後只需輸入目的地，全程便可交由「自駕」系統代勞，乘客不僅可安坐欣賞沿途風景或開個線上會議，更可載你到不同景點打卡。到了晚上，它則可變成移動酒店，讓你躺臥休息，瞓醒睜開雙眼又到下一個目的地，這種不用司機的未來「自駕」出遊方式很不錯吧？

Robobus 模組化平台 智能汽車開發企業PIX Moving，早前發表一款可靈活配合不同場景應用的Robobus概念車。車載L4級自動駕駛系統，以模組化自動駕駛Ultra-Skateboard底盤平台為基礎，擁有高性能線控驅動能力，能實現精確控制和驅動。不過，與其說是概念車，倒不如將它視為一個移動空間，皆因車廂既可變成搭載6人的接駁車，亦可變作移動會議室、個人辦公室、電影院、健身室、瑜伽室，甚至各式流動零售店及美食車等。換言之，未來載具的功用不再僅僅由A點去到B點咁簡單，更可讓你享受專屬生活的移動空間，還可變成停泊於公園、廣場、夜市等地方的日夜繽紛車，靈活滿足各人需求。

同場加映：Neuron機械臂輔助 滴滴（DiDi）旗下子公司滴滴自動駕駛，早前發表了一款自動駕駛概念的士Neuron，擁有前衞的盒子造型，車門採用單邊電動滑動式對開配上揭透明頂蓋設計，讓乘客上落毋須躬着身，挺直腰輕鬆踏進車廂。由於配備了L4級自動駕駛系統，車廂內凡是跟駕駛相關的設備如軚環、腳踏等全被取消，換來超寬敞的獨立4座位對坐空間。為方便乘客獲取行車資訊，座椅上方及車側位置均設有可顯示車速、自動導航地圖等資訊的長形顯示屏，並將側窗變成一個可投影其他車輛車速的大型顯示器。不過最特別是車內設有一隻智能機械臂，不僅可幫手搬運行李、斟茶遞水、清潔車廂，甚至能在到埗後叫醒你。

撰文：林登麗