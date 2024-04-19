「籃」兒當北上 鬥波兼打卡

隨着NBA季後賽快將開鑼，一眾籃球迷難免手癢想落場鬥波，可惜香港的籃球場個個都差唔多，倒不如趁住周末約埋波友北上切磋球技。深圳作為體育之城，擁有多個私營籃球場之餘，有些勁多打卡位，有些可以露營野餐，有些仲有專業教練指導，一眾「籃」兒千祈咪錯過！

天台球場 景色優美 皆可主場籃球公園位於龍崗一大廈的天台，黃昏打球可看到大大個「鹹蛋黃」，故有「日落球場」之稱。由於景色優美，曾有不少綜藝節目如《怦然心動20歲》在此取景。此處佔地面積約為2,200平方米，擁有2個標準全場、1個半場及2個兒童場，一邊是打卡風格主題，粉紅色地板輕鬆呃Like；另一邊則是球星Kobe Bryant主題，由籃板到地板都用上湖人隊的招牌黃紫配色。球場另設有多個打卡位，仲可到前台租借NBA波衫影相呢！

運動社交 競技派對 Buff City八伏運動艙同樣位於龍崗區，佔地足足有9,000平方米，是一個集球場、團建、酒咖輕食於一體的運動社交場地。建有2個5人草地足球場、4個賽事級籃球場及2個籃球半場，其中籃球場加入了籃球漫畫主題圍欄，打波特別有Feel。另提供掟鏢、飛盤、桌球、腰旗橄欖球等運動，啱晒好動一族。場邊的城市營地也有1,000平方米咁大，包含桌遊區、街機區、露營天幕、落日電影及表演舞台，還不時有音樂派對在此舉行。

專業教練 提升技術 打波遇到樽頸點算好？深圳有不少訓練館可提升技術，由薪火陣營開設的易建聯籃球中心，於南山分館的面積約1,100平方米，標準室內木地板籃球場採用CBA上海隊訓練館相同的裝配式施工，全館無立柱遮擋，提供冷氣、熱水等設施。提供散客門票及場地租賃，課程則由內地及塞爾維亞專業教練授課，助學員提升技巧。打完波當然要補充體力，一眾「食肉獸」可到同區附近的東洞烤肉大牌檔，必食蒲燒鰻魚及豬肉拼盤，鎮店熔岩雞蛋糕更是鹹甜可口。

CBA潮店 球星衫牆 南山Billy's Store是一間運動潮店，除了販售潮流衣物，還罕有地專營各種CBA周邊服飾。店內設有一面由波衫組成的「嘆息之牆」，CBA球星胡明軒、朱芳雨、趙睿等的簽名波衫都可在此找到，另有中國隊及CBA球隊的波衫賣，值得支持。

美式咖啡 鎮店珍藏 南山區有不少籃球主題店，長期打入《大眾點評》西麗咖啡廳好評榜的「偏愛Coffee」，店主是退役籃球員兼NBA擁躉，樓高兩層的咖啡店被他改造成小型博物館，掛滿球星波衫、波鞋、海報及各式精品，其中以金州勇士隊的珍藏最多，鎮店之寶包括「浪花兄弟」簽名球衣。食物方面，老闆是專業咖啡師，其美式咖啡不僅口感醇厚，還有一股焦糖香味。另外，網友還推介海鹽拿鐵、手打檸檬茶及Tiramisu等，不妨試試。

撰文：陳志滔